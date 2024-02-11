祸不单行 苹果正调查部分AppleWatch S9和Ultra 2的误触问题

2月11日消息，在本周与苹果授权服务提供商分享的一份内部备忘录中，苹果表示，公司已经意识到并调查了影响部分Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2显示屏的触摸相关问题。

根据外媒的报道，苹果公司在备忘录中写道：“一些客户可能会报告他们的Apple Watch Series 9 或Apple Watch Ultra 2 的显示屏出现误触问题。” 苹果表示，一些客户可能将此问题描述为“幽灵触摸(ghost touches)”。

据苹果公司称，该问题可能导致受影响的Apple Watch设备的屏幕在没有任何用户交互的情况下 产生“不规则跳动”或出现其他意外行为。备忘录称，该问题还可能导致Apple Watch无意中启动电话，并阻止用户输入设备的密码。

苹果建议用户及时更新 Apple Watch 的软件，这表明该公司有希望在未来的watchOS更新中解决这一问题。苹果公司没有说明该问题的普遍程度，也没有提供可能的修复时间表。目前还不清楚硬件缺陷是否是导致该问题的一个因素。

苹果公司已指示技术人员在调查期间不要维修受影响的Apple Watch 型号。与此同时，技术人员被告知，请遇到此问题的用户强行重启Apple Watch，方法是同时按住数字表冠和侧面按钮至少10秒钟，直到出现苹果logo。

Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2型号于2023年9月发布。而这两款产品此前还陷入禁售风波。2023年12月下旬，苹果公司在给媒体的一份声明中宣布将停止在美国销售Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2两款智能手表产品。这一决定是由于此前苹果与医疗器械公司Masimo之间的专利纠纷所导致的。尽管在12月28日美国一家上诉法院暂停了美国国际贸易委员会(ITC)对苹果公司部分智能手表提出的进口禁令，表明苹果 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 两款产品的销售可以暂时恢复，但是有关专利的问题仍然没有解决。如今设备又曝出误触问题，可谓屋漏偏逢连夜雨。