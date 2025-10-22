10月22日，华为正式发布了HarmonyOS 6。基于全新的鸿蒙智能体框架，80+鸿蒙应用智能体正在陆续上架，覆盖教育医疗，到娱乐互动，生活服务等领域;与此同时，鸿蒙系统级智能体小艺也实现全面升级，更自主更能干，不仅能聊天而且能办事、更能办专业的事。今后，小艺将和TA的智能体朋友，带来专业、完善、快捷的智能体验，服务于用户日常生活的方方面面。

智慧生活有小艺，衣食住行全搞定

HarmonyOS 6智能体验深入到了我们日常生活的方方面面，而小艺作为鸿蒙系统级智能体，交互便捷、能说会道，不仅能办事，更能办专业的事，成为我们身边周到、出色的智能管家，衣食住行样样精通。

会聊天：全新小艺更加能说会道，「小艺方言自由说2.0」新增支持闽南话、上海话等更多方言对话。家中长辈习惯说方言，无需费力切换普通话，也无需任何复杂设置，只需说：“小艺小艺，听日会唔会落雨” 小艺便能秒懂用户的请求，迅速用粤语回复天气情况，对于习惯用方言的长辈来说相当地便利。

能办事：小艺不仅会聊天，更会办事，带来「小艺帮帮忙」功能，该功能只需一句话指令，即可在不中断当前操作的情况下，让小艺在后台自动完成一连串复杂任务，例如，当你整沉浸于游戏时，突然收到女朋友信息需要再购买猫粮，只需跟小艺说“上次在京东购买的猫粮再来一单”，小艺便会在后台完成购买，在关键的支付环节弹出提醒。

更值得称赞的是，用户还可通过自然语言创建自动化任务，如交代小艺“当我在公司打开小红书时自动将音量设置为10%”，后续到达特定时间与地点，TA便会准时响应，主动提供服务，真正做到了事事有交代，件件有回应。

除了处理日常事务，会办事的小艺在影像领域也能提供帮助。当你旅行归来，发现照片要么背景杂乱，要么光线不足，用第三方软件处理又觉得复杂耗时，「小艺一句话修图」帮你“拯救”废片，“小艺，把这张在海边拍的背影照片加一个草帽，背景的游客也请消除”，小艺便能精准执行这些细致要求，让人人皆可轻松“出片”。

办专业的事：通过多维度系统应用赋能与多鸿蒙应用智能体深度协同，小艺不仅能处理日常琐事，还能跟TA的智能体朋友们办更专业的事，带来与传统的AI助手完全不同的智能体验。例如「AQ-蚂蚁AI健康管家」智能体，支持在小艺中进行对话，一句话让看病就医变得轻松又省心;小艺还与讯飞晓医合作，可为用户进行看诊解答、症状自查、 药物查询、饮食建议;还有麦宝智能体、华泰智能体、携程AI行程助手等，超专业、超实用。

你的专属智慧办公助理，开启高效办公

在HarmonyOS 6的深度赋能下，小艺的智能体验不仅覆盖了衣食住行等生活场景，还带来了更好的办公体验，通过其小艺深度研究智能体，成为高效、专业的得力伙伴。

如果你在创业初期融资阶段，需要出具一份商业计划书，「小艺深度研究」就能提供有力支持，TA能帮你生成图文并茂的研究文档、研究报告、PPT 三种格式的商业计划书，例如“我准备创办一个户外运动服装品牌，请帮我出一份详细的创业计划书”，小艺深度研究能极大地提升方案策划与输出的效率，助你在融资阶段清晰、全面地展示项目价值。

对于创意工作者而言，「创意画室智能体」就是你创作路上默契且高效的好帮手，无论需要为小红书笔记制作精美的笔记封面插画 ，还是为自己的社交头像定制好看的头像，TA都能将你的语言描述迅速转化为视觉现实，提升创作效率。

写在最后

全面进化的HarmonyOS 6超能小艺将智能体验融入到了工作与生活的方方面面。创新的对话式修图功能轻松实现一句话修图，小艺深度研究驱动生产力高效跃升......可以说，全新进化的小艺更聪明、更能干，还能与80+鸿蒙应用智能体深度协同，覆盖办公、出行、生活等多种场景，助力用户办公生活高效又便捷。