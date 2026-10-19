十月刚过一半，AI 眼镜这个品类忽然集体调头。10月13日，千问N1、N1 Pro现货开售，同一天，大眼橙联合钉钉发布可弯折AI听记眼镜Q1；10月15日，极米MemoMind One在国内开启预售；10月18日，李未可X-AI记忆眼镜提前开启预售。四款产品、四个价位，看着是扎堆上新，做的其实是同一件事：把上一代塞进去的功能，一样一样“做减法”。

先看千问。上一代S1走的是全都要的路子，双目显示、拍摄、AI 助手一应俱全，代价是51 克的镜框重量，以及三千元上下的价格。N1系列第一刀就砍在显示上，双目显示模组与微型光机整个拿掉，交互还给语音；换来的是一副装着5000万像素影像系统、眼动追踪与体征传感器的眼镜，不含镜片约44克，配合镜腿换电达到8到9小时综合续航。拍摄与智能留下，显示出局。

极米选的是相反方向。MemoMind One明确采用无摄像头设计，官方的理由很直接：减少镜头带来的社交顾虑。它保住了双目单绿Micro-LED加光波导显示方案，峰值亮度2000nits，通知、导航、字幕、翻译、提词直接投在眼前；最轻整机46.6克，综合续航约16小时，还与蔡司合作做了可验配的翎思镜片。显示与智能留下，拍摄出局。

大眼橙下手最果断。Q1是无摄像头、无显示屏的纯音频架构，只留单边三麦克风阵列、8米有效拾音，以及把录音、转写、纪要灌进钉钉、千问办公、QwenNote的那条链路。纯钛镜框整机最轻28克，80小时待机、11.5小时连续音频使用，还给了不留存原始音频的无痕模式。拍摄、显示双双出局，只留智能。

李未可把摄像头做成了选配。699元起共六档镜框，标称26克，但官方注明这是不含镜片及模组的重量；独立摄像模组10克、1200万像素，想要第一视角得另外加钱。它砍掉显示，把拍摄变成可选项，留下的是一副能听、能记、能翻译的眼镜。

四款AI眼镜摆在一起，减法的顺序就清楚了：先减显示，再减拍摄，最后只剩听与记。说是三选其二，其实已经有厂商只选了一。这不是随手砍配置压价格，而是先把尺寸与重量拉回普通眼镜的水平，再按场景分配功能。

第一人称记录要的是抬手就拍、人不必从眼前抽离，所以千问留下摄像头、去掉屏幕；办公会议要的是把说过的话变成待办和纪要，所以大眼橙连镜头都不要，把麦克风和拾音距离做到8 米；AR 信息显示要的是通知与提词浮在眼前，所以极米反过来容忍摄像头缺席。可以说每个取舍背后都对应一个具体场景。

小结

从影视作品里的科幻概念，到早期尝鲜的昂贵玩具，再到如今开始做减法，AI眼镜这个品类正在分层。分层的不只是价格，还有能力边界：较高价位买显示，中等价位买拍摄，入门价位买听记。它们之间没有绝对的高下，只有场景对不对得上。真正值得问的还是那两个最朴素的问题：这副眼镜能不能每天轻轻松松戴出门？它在你需要的那个场景里，能不能真办成一件事？过去几年 AI眼镜的失败大多不是功能不够，而是太重、太贵、太像玩具，戴三次就进了抽屉。

把功能做少，比把功能做多更难。这一轮真正的进步，不是谁又塞进一套新装备，而是厂商终于愿意承认，一副戴不住的眼镜，功能再多也没有意义。三选其二只是当下的答案，不是终局――等技术发展，重量与功耗再降一档，被减掉的那一项迟早会回来。但在那之前，先让眼镜回到眼镜的样子，会是能让更多人接受的方向。