据海外媒体报道，三星首款 AI 智能眼镜"Intelligent Eyewear"已敲定发售窗口，计划12月中旬在韩国与美国市场率先上市，中国、欧洲与日本等地区预计要等到2027年才会进入。该产品并非传统 VR/XR 头显，而是以日常佩戴与 AI 交互为核心的可穿戴设备：外观上取消了笨重的前额光机与光学显示模组，整机没有内置屏幕，主要通过"摄像头 + 麦克风 + 扬声器"完成环境感知与语音交互。硬件方面，Intelligent Eyewear 搭载 Google Android XR 平台并深度整合 Gemini 多模态模型，核心芯片为高通骁龙 AR1 Gen 1，配备1200万像素前置摄像头、立体声扬声器与多枚麦克风，官方标称单次充电可支持约9小时日常使用，并随附充电盒提供额外电量补充。功能上，用户可通过语音获取实时翻译、路线导航等信息，也能用摄像头拍摄文档或会议板书，系统会自动将相关内容结构化整理并同步至 Galaxy 手机的 Samsung Notes 应用中。设计层面，三星与 Gentle Monster、Warby Parker 两家眼镜品牌合作开发镜框，目前已公开展示4款造型，其中两款在5月 Google I/O 大会亮相，另外两款于10月22日伦敦 Galaxy Unpacked 活动发布。售价尚未公布，三星采取与 Galaxy XR 相似的谨慎策略，先在美韩观察用户反馈再决定是否扩张。