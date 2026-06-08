眼镜替代手机已经是目前智能眼镜行业的共识，而2026年正在经历一场前所未有的“百镜大战”。然而，在这场繁华的“百镜大战”背后，第一批尝鲜的用户却面临着诸多难以忽视的体验诟病：AI功能卡顿、拍照质量差、眼镜不防水还重，这些痛点，让许多智能眼镜沦为了“新鲜三天便吃灰”的玩具。而雷鸟创新一次性解决用户疼点，发布了全新一代 AI 拍摄眼镜――雷鸟 V4。

作为国内 AI 拍摄眼镜赛道的开创者，雷鸟创新这一次不对标任何既有产品，而是直接对标品类的能力上限。雷鸟 V4 搭载了行业首个 1:1 方形影像传感器，带来了国内首个 IP67 全天候防护，并在 AI 交互、全天候续航、佩戴体验上全面刷新了 AI 拍摄眼镜的体验标准。我们在对雷鸟 V4 进行了一周的拍摄、多场景AI试用体验，并对手机日常使用中的多个场景如拍摄、查找资料、识别、播放音乐与新闻、支付等进行替代使用，为大家带来这篇体验报告。

硬件规格一览：全面拉高的行业上限

在进入实际体验之前，我们先通过一张参数表来直观感受雷鸟 V4 在硬件配置上的跨代升级：

外观与佩戴：38g 的无感美学与国内首个 IP67 级防护

对于一副需要全天候佩戴的眼镜来说，“轻”和“耐用”是绝对的硬指标。

雷鸟 V4 在塞入了方形大底传感器、双芯架构、半固态电池等一众硬核硬件的前提下，将整机重量控制在了惊人的 38g。这个重量已经非常接近普通近视眼镜或太阳镜的重量。在实际佩戴中，雷鸟创新重新优化了整机的配重比例，镜腿与前框的重量分布更加均匀，配合全新升级的空气鼻托，长时间佩戴下鼻梁和耳根几乎没有压迫感。

外观设计上，雷鸟 V4 采用了极客风的全新设计。轻盈前框经过多次喷涂工艺处理，质感温润而深邃。镜腿处的磨砂转轴和金属质感按键，不仅在细节上拉满了科技感，更保证了高频折叠下的耐用性。

更为难得的是，雷鸟 V4 拿下了国内首个 IP67 级防尘防水认证。目前市面上绝大多数 AI 拍摄眼镜仅支持 IP54 级防溅水，这意味着你戴着它慢跑时，汗水可能会渗透进麦克风或充电触点;遇到突如其来的暴雨，你必须立刻摘下眼镜揣进兜里。

雷鸟 V4 在前框、转轴、镜腿的每一处接缝都采用了全新点胶工艺与防水设计，甚至扬声器都做了独立的防护结构。在我们的实际测试中，戴着它进行篮球运动与晨跑，额头流下的汗水浸透了镜框，眼镜依然运转如常;在洗手池下进行简单的冲洗清洁也完全不在话下。这种全天候的耐用性，让 AI 眼镜第一次真正达到了作为“日常眼镜”使用的及格线。

影像实测：1:1 方形大底，横竖无损的 POV 记录神器

在过去两年中，市面上几乎所有的 AI 拍摄眼镜都受限于同一颗 IMX681 传感器，画质天花板被牢牢锁死。雷鸟 V4 率先打破了这一僵局，行业首发 OG09B 1/2.9 英寸方形传感器。

相机位于眼镜的左侧

拍摄提示灯位于眼镜右侧

1:1 方形大底的技术优势

传统的矩形传感器是固定横向安装的。当用户想要拍摄适合抖音、小红书、视频号的竖版视频时，系统必须从横向画面中硬生生裁切出一条竖幅，这导致大量的传感器感光面积被白白浪费，画质损失严重。

雷鸟 V4 采用的 1:1 方形传感器，其原生覆盖了 4:3 横屏与 3:4 竖屏的取景范围。无论你是横屏拍摄风景，还是竖屏记录日常，都无需牺牲任何有效感光面积。横屏、竖屏均支持最高 2.5K 等级(2560x1920) 的无损录制。

白天与夜晚摄影：猎鹰影像 2.0 的威力

在白天的户外实测中，雷鸟 V4 展现出了极高的通透度。这得益于其镜头表面采用的 ALC 亚波长仿生结构镀膜，它在纳米尺度上降低了光线反射率。在面对逆光场景时，画面没有出现常见的“起雾”现象，逆光下的人像细节依然清晰。其 17mm 的超广角镜头视野极宽，几乎与人眼余光所及的范围一致，非常适合记录“所见即所得”的第一视角(POV)画面。

而到了夜晚，才是雷鸟 V4 真正拉开差距的时刻。传感器面积相比上一代提升了 50%，单像素感光面积提升了 109%，配合 F2.2 大光圈与超级夜景算法，雷鸟 V4 彻底摘掉了智能眼镜“夜盲症”的帽子。

在昏暗的城市街头，路灯和霓虹灯的光晕被 ALC 镀膜完美抑制，没有出现杂乱的眩光和鬼影;暗部的噪点控制得非常优秀，多帧合成技术让暗部细节(如商铺招牌的字迹、汽车上的数字甚至电动自行车的车牌)清晰可见，色彩还原真实，整体画面纯净度极高。

篮球与跑步运动实测：动态防抖的平稳视觉

为了测试雷鸟 V4 在高动态场景下的表现，我们戴着它打篮球以及晨跑。

篮球运动





在变向、投篮等大幅度肢体动作以及一定的跑步之下，第一视角的画面通常会伴随着剧烈的眩晕感。但雷鸟 V4 的动态防抖发挥了不错的作用。

晨跑

实际输出的视频中，无论如晃动头部，转向视觉等，画面始终保持了不错的水平矫正与平滑过渡。动态防抖确保了视频的水平线没有出现由于剧烈颠簸导致的画面撕裂，篮球划过弧线入网的 POV 镜头极具视觉冲击力。再加上 IP67 级的防汗表现，雷鸟 V4 完全可以作为轻量化的“运动相机挑战者”来使用。

AI 体验：0.2 秒极速响应与全场景“免掏手机”交互

如果说优秀的影像能力是雷鸟 V4 的“肉体”，那么 RayNeo AI 就是它的“灵魂”。

1. 闪电 AI：0.2 秒的极速响应

在使用传统智能眼镜的 AI 语音时，最让人抓狂的是“唤醒-等待-思考-回答”的冗长链路。雷鸟组建了百人 AI 专项团队，在硬件上通过高通 AR1 与恒玄 BES2800 双芯协作，在软件上深度优化云端响应链路，将 AI 响应速度压缩到了惊人的 0.2 秒。

在实际体验中，当我们说出“小雷小雷”的瞬间，眼镜便已进入聆听状态。配合语义 VAD 技术，AI 能够智能判断我们的语义是否完整，支持随时打断、补充、改口。我们尝试在它说话时直接插话：“不对，帮我换个简单点的解释”，它能瞬间止声并重新组织语言，交互节奏极其拟人、自然。

2. 场景AI识别实测：探索视界 2.0 与内容识别

我们戴着雷鸟 V4 来到了岭南文化底蕴深厚的顺德博物馆。在逛展过程中，雷鸟 V4 成为了最博学、最贴身的“私人导览员”。

当我们站在清代顺德丝绸业的展板前，无需拿出手机拍照搜图，只需看向展品并轻声提问：“小雷小雷，帮我看看眼前的这个织机模型，它是怎么工作的？”就能得到快速的解答。

得益于骨传导麦克风与 3 麦克风阵列的组合，即便在迪卡侬有些嘈杂的人流环境中，雷鸟 V4 依然精准拾取了我们的声音。仅仅 0.2 秒后，耳边便传来了温和的语音解答，详细介绍了运动器材以及特别的设计花纹。

无论在对馆内的历史文物、艺术画作进行图片与内容识别还是对迪卡侬各类运动器材的介绍，雷鸟 V4 的探索视界 2.0 展现出了极高的识别精度和深度。它不仅能准确识别出文物的名称，还能自动整理出文字重点，同步传输到手机 App 中，方便我们后续撰写游记或科普文案。这种“边走边看、边看边问、边记边整理”的无感交互，彻底解放了双手，让观展体验变得纯粹而沉浸。

3. 扫码支付实测：真正意义上的双手解放

在日常通勤、跑步买水或逛街时，最繁琐的动作莫过于“掏手机-解锁-找App-扫码”。雷鸟 V4 带来了一项极具颠覆性的功能――眼镜端扫码支付。

它深度集成了支付宝蓝环支付与二维码扫码支付。在宜家自动贩售机结账时，只需看向收银台的收款码，对眼镜说：“扫码支付6.9元”。

眼镜的摄像头会自动识别收款码或支付宝小蓝环设备，并需要用户语音确认(此前绑定支付宝支付时进行过声纹安全记录)，在眼镜端直接无感完成安全扣款。整个过程不到 3 秒，我们甚至连口袋里的手机都没有碰一下。对于骑行爱好者、晨跑跑友或是手里提满东西的宝妈来说，这无疑是相当大的便利升级。

续航与音频：双芯架构与 Bang & Olufsen 联调音效

AI 高频通信、高清视频录制、多传感器运行，是智能眼镜的“续航三大杀手”。

为了解决这一痛点，雷鸟 V4 采用了高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构：高通 AR1(4nm 制程)，专为 AR/智能眼镜设计，负责拍照、2.5K 视频录制、AI 图像识别等高负载运算;恒玄 BES2800(6nm 制程)，负责听歌、通话、轻量语音唤醒、蓝牙连接等日常低功耗场景。

这种“动静分离”的架构，配合容量相比上一代提升 57% 的蓝鲸半固态钢壳电池，带来了令人惊叹的续航表现。

在我们的重度使用测试中(包含高频的博物馆 AI 识图、20 分钟的篮球视频录制、早上的晨跑、这几天零星的拍照和扫码支付)，期间没有充电，雷鸟 V4 轻松撑过了。而在轻度使用下，单次充电可支持约11.5 小时 的连续听歌。最让人安心的是其待机功耗，我们将眼镜折上镜腿处于待机状态，放置了整整 3天，电量依然剩余 72%。如果配合 3000mAh 的大容量充电盒，可为眼镜提供 7 次完整补能，彻底告别了续航焦虑。

在声音表现上，雷鸟 V4 携手丹麦百年声学品牌 Bang & Olufsen(B&O)联调了双扬声器系统。

它的中频人声非常清晰，低音在开放式耳机中也算得上扎实。在骑行通勤时，开放式的设计让我们在听导航和播客的同时，依然能敏锐地察觉到周围的车辆鸣笛和路况

为了防止声音外泄，雷鸟 V4 配备了专属的导音鳍结构，利用定向声场技术将声音精准送入耳道。在安静的办公室或电梯里，即便将音量开到 50%，身旁的人也几乎听不到任何漏音，极好地保护了通话隐私。

天极网观点：AI 拍摄眼镜的“完全体”

在“百镜大战”的喧嚣中，雷鸟 V4 用一种极为务实且硬核的方式，给出了智能眼镜在 2026 年的标准答案。

配了近视镀膜镜片的雷鸟 V4

它没有去堆砌那些看似炫酷、实则一年用不上几次的“伪需求”功能，而是选择在用户体验最核心的五个维度――影像画质、防护耐用、AI 响应、续航时间、佩戴舒适度上，死磕技术底层。

1:1 方形大底的引入，终结了行业长达两年的传感器停滞;IP67 级的防尘防水，让智能眼镜真正走向了户外与运动场景;0.2 秒的闪电 AI 与无感扫码支付，则让它超越了“配件”的定位，开始具备替代手机部分高频生活场景的实力，而在我们的实际测试中，手机的各类功能使用频率下降了接近一半。

如果你正在寻找一副不仅能“尝鲜”，更能融入你每天的通勤、运动、旅行和创作中，成为你“全天候随身记录仪”与“AI 助手”的智能眼镜，那么雷鸟 V4 毫无疑问是目前行业中唯一的“完全体”选择。