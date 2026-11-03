11月2日上午，首届CMG世界机器人登泰山大赛在泰山红门广场鸣枪，来自全国各地的近90支队伍参赛。按主办方中央广播电视总台的说法，这是全球首个依托真实山岳盘道打造的具身智能机器人实景竞技赛事。赛道就设在红门至中天门的千年登山盘道上，全程约3.9公里、3100余级台阶、600米高差，最陡的十二连盘要一口气爬升92米。

这场比赛不止一条道。赛事分竞速赛与专项赛两大类，下设4个正式赛项和1个特色挑战赛项。竞速赛的人形组，正式赛段为红门广场至斗母宫，约1.6公里、600余级台阶，完赛队伍可自主挑战斗母宫至壶天阁的高难路段；足式组则要跑完红门至中天门的全程。专项赛包含足式负重赛，红门至壶天阁约3.3公里、2100余级台阶，规矩是自重多少就背多少，背篓里装着西瓜、鸡蛋，货物破损要扣分；外骨骼助力赛同样走完全程，考的是减负效果与续航。特色赛项全域机动探路挑战赛，向轮式、履带式、球形等构型开放。

这也是理解赛事结果的前提。近90支队伍里，绝大多数不是机器人厂商的官方队，而是拿到硬件之后自己写算法、做调校、定策略的独立团队。宇树科技官方这次只带来A2与B2两款四足平台，参加足式竞速与足式负重两项；用这两款平台上场的是北京灵翌科技队与上海高羿科技队。而后来被全网记住的那台人形机器人，据媒体报道是宇树G1开发版，由第三方团队永达智诚报名参赛。同一批硬件在不同队伍手里跑出不同结果，说明这类比赛的变量不在硬件单点，而在软硬件之间的配合。

官方成绩单已经公布。足式竞速赛，北京灵翌科技队使用宇树A2以43分41秒夺冠，其中净用时41分41秒，计入 2 分钟罚时后为最终成绩，A2全程采用全自主模式。人形竞速赛正式赛段，智身凌岳队的智身科技银毅NE01从14支队伍中突围，以27分26秒夺冠，随后继续挑战高难赛段，以55分34秒拿下勇闯巅峰奖。足式负重赛冠军是灵锶智能灵狮队的D50，积分400分，用时1小时51分29秒。

赛场上看点与笑点也频频出现。人形组里，第一个完赛的机器人在最后一段上行台阶摇摇晃晃，上一步退三步；有机器人在追赶时加速过猛直接摔倒，按规则要被扣分；还有一台全程被操控者用绳牵着脖子才走完。足式那边同样不轻松，排位阶段就有工程师备着降温喷雾。据媒体报道，那台宇树G1开发版在攀爬途中因机体过热触发保护，操作手为安全起见主动退赛，随后被工作人员放上担架抬下山。G1整机约 35 公斤，冷却方案是局部风冷，连续爬台阶时关节低速输出大扭矩，热量只进不出。

这些画面之后的信息量，可能远大于任何一场舞台和发布会活动。舞台上的空翻、跑步、打拳考的是峰值能力，3100级高低宽窄不一的湿滑石阶考的是热管理、续航、平衡与故障处理的余量，这是两种完全不同的考法。真实山路的台阶高度、青苔、光照一直在变，实验室里预设的参数复刻不出来。赛事专门设了赛前实训基地，让队伍提前上山适应地形，赛中采集数据、赛后复盘优化，走完一轮完整的实景压力测试。

小结

那些在石阶上略显狼狈的迈步，从来不是科技的翻车现场，而是智能时代的攀登剪影。当前中国机器人产业 “造出来” 这条路已经跑通，但不少技术卡在 “演示好用、落地难用” 的瓶颈里。让技术在真实场景中反复打磨，把赛场上暴露的“热、抖、摔”一点点揉进下一代算法与硬件升级，正是实景赛事的价值所在。