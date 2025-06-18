越级搭载鸿蒙AI的MiniLED电视――华为智慧屏 S6开售，国补后仅需2400元起

2025年6月18日，华为智慧屏 S6正式开售。作为S6系列的诚意续作，其全新升级了MiniLED技术，补齐华为智慧屏全品类MiniLED版图的最后一块拼图，同时延续S6 Pro 的鸿蒙AI基因，在同价位段产品中实现配置越级，让家庭娱乐享受全面升级。不止如此，华为智慧屏 S6还有4K 超级投屏、AI摄像头等多重智慧功能加持，轻松满足观影、游戏、亲子互动等多元场景需求，堪称当下入门级MiniLED电视的首选。

MiniLED鸿鹄画质，呈现极致视觉效果

画质是电视的灵魂所在，直接影响观看体验，华为智慧屏 S6首次升级了MiniLED技术，配合华为自研的整套鸿鹄画质技术，从色彩、对比度、清晰度、流畅度和护眼五个维度对画质进行全面优化，带你解锁画质新时代。

在多分区MiniLED的加持下，依靠诸多的背光分区与 20bit 控光技术，华为智慧屏 S6动态对比度高达惊人的125000:1，可实现精准分区控光。此外华为智慧屏 S6的峰值亮度最高可达到1000尼特，让屏幕显示亮度更亮，暗部细节更深邃，呈现出高对比度及更加丰富的画质细节。色彩表现方面，华为智慧屏 S6支持130% BT.709色域，搭配绮光绚彩显示技术，色彩还原度远超传统电视，轻松驾驭各类影片。同时，得益于双重降噪、超分SR技术和Decontour算法，华为智慧屏 S6的清晰度同样表现出色，画面清晰通透，沉浸感十足。例如在观看自然纪录片时，无论是蝴蝶的斑斓翅膀，还是蚂蚁的细小足爪，都能被真实还原，仿佛置身于大自然。

众所周知，高刷新率可以减少画面撕裂和模糊，提高动态画面的流畅度。266Hz刷新率在当前电视行业中属于顶级梯队的水平，华为智慧屏 S6支持266Hz超高刷新率，在最低2K价位段配备行业天花板的刷新率水平，使得其远超其他主流电视产品。再配合MEMC智能运动补偿算法，无论是观看体育赛事、动作电影大片，还是玩刺激紧张的游戏，画面都极致流畅，毫无拖影、卡顿。

不止“好看”，还护眼，华为智慧屏 S6获得了莱茵低蓝光、无频闪认证，其护眼模式能有效消除大部分有害蓝光，长时间观影不易疲劳，对有娃家庭来说，再也不用为孩子用眼健康而担忧了。

鸿蒙AI越级赋能，搜片问答全在行

如果说极致的画质表现是电视的门面担当，那AI能力就是电视的智慧大脑。华为智慧屏 S6越级搭载S6 Pro同款鸿蒙AI，并基于小艺大模型的智慧能力，重构全家人的娱乐和互动方式;同时，支持与Mate系列同源的小艺语音助手，强大的AI搜片、百科问答和AIGC能力，为全家娱乐带来前所未有的创新体验。

相信大家在追剧时或多或少遇到过这中情况：突然闪过的剧情、突然断线的思路、说不出来的片名？华为智慧屏 S6的AI搜片功能，能够通过模糊剧情、角色演员、台词等多种方式精准搜片，配合语音控制，一键直达精彩片段，例如“你是来拉屎的吧出自哪部电影？”，华为智慧屏 S6就能为你精准呈现《城南旧事》，“巨幕手机”搜Easy体验可谓更上一层楼。

辅导作业是大多数家庭的“至暗时刻”，尤其是眼下即将迎来暑假，神兽归山，家长们心里直发愁。华为智慧屏 S6的“百科问答”来救场，“妈妈，这首古诗是什么意思？”小艺能化身“百科全书”，并以生动准确的方式进行解答，帮知识储备告急的家长轻松化解危机;甚至它还支持AIGC，能写诗、出题，暑假在家用AI和孩子比赛“成语接龙”，不仅能增进亲子关系，还能让孩子提高学习兴趣，可见华为智慧屏 S6就是一台真正懂家庭需求的带娃神器。

4K超级投屏，打造“家有影院”

以往，手机投屏清晰度受限、稳定性差、播放不流畅、大屏需另开会员等问题直接让我们放弃投屏功能。华为智慧屏 S6支持4K超级投屏，只需小屏会员，大屏就能同享4K画面，并且无需打开大屏端APP，就能实现一键4K投屏;并且还能通过让手机和遥控器轻碰实现一碰投屏，操作便捷，即使是老人小孩也能轻松操作。试想一下，周末假期在家，使用4K超级投屏，全家人一起观影，别提多幸福了。

AI摄像头，家庭的“隐形守护者”

暑假来临，孩子居家学习、娱乐，用眼负担加重，家长由于工作等原因无法时刻陪伴在身边给予及时纠正，近视风险增加。华为智慧屏 S6搭载800万像素AI摄像头，F2.0大光圈以及更大的感光传感器，让画面清晰稳定，并且支持视频通话和儿童坐姿、距离提醒功能，例如孩子看电视离屏幕太近，或者坐姿不正确时，会立刻弹出提醒，并暂停播放，直到孩子调整好为止;还可以通过AI摄像头随时和父母开启近乎“面对面”的交流，轻松实现“零距离”的亲情守护。

128GB超大内存，存储无忧

在硬件配置上，华为智慧屏 S6也做到了"堆料狂魔"，配备128GB超大内存，远超同档位产品，确保了系统长期运行的极致流畅，可放心下载海量应用、益智游戏和高清影片，应用丰富度高，可满足全家人的需求，也无需担心空间不足导致的卡顿问题。

写在最后

如果你问预算2K，入手哪款电视最合适？闭眼首选华为智慧屏 S6，其拥有266Hz MiniLED鸿鹄画质带来顶级视觉享受，还越级搭载了鸿蒙AI，提供便捷智能的交互体验，更有128GB超大内存、4K超级投屏以及AI摄像头等智慧实用功能加持;与此同时，华为智慧屏 S6依托鸿蒙生态的系统优势，能够实现便捷的多设备联动，为用户带来更强更丰富的家庭娱乐体验，这是市面同档位MiniLED电视为无法比拟的。简言之，华为智慧屏 S6以颠覆性的产品力重塑了最低2K价格档位的电视市场格局，是入门级MiniLED电视的首选。

6月18日，华为智慧屏 S6正式开售，部分省市的用户还可享受20%的国补优惠，仅需2400元起即可入手。心动的朋友们，赶紧行动吧!