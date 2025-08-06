个性化运动装备 全天候佩戴体验 JBL ENDURANCE ZONE悦动圈耳机评测

近期，诸多手机与音频品牌纷纷上新开放式耳机产品。这类蓝牙耳机以耳夹式、耳挂式形态为代表，用更独特的佩戴方式满足消费者对长时间佩戴舒适性的需求，并提供自然、开阔的音频体验。拥有独特设计，能够兼顾户外运动场景与优质音频体验的开放式耳机，由此成为TWS市场的新宠。

此外，开放式耳机的形态特点也使其更适合运动、户外类场景。一方面它不像入耳式耳机那样压迫耳道，能够减少佩戴时的不适感，夹、挂的佩戴方式更不易松脱;另一方面开放式设计让使用者在佩戴时也能接收到环境声音，在骑行、跑步等户外活动中提升安全性。为了更进一步提升此类场景的适应性，开放式耳机也往往采用更高阶的防尘、防水设计。目前市场上的开放式耳机普遍能达到IP54或以上的防水等级。

近期我们就体验了JBL推出的ENDURANCE ZONE 悦动圈真无线开放式运动耳机，它结合了JBL领先的音频调校能力，并且还提供了IP68级的防水能力，主打运动场景。

接下来就让我们从各方面了解这款JBL悦动圈开放式运动耳机的具体表现。

简约轻盈 外观设计个性十足

JBL悦动圈开放式运动耳机的外包装设计延续了JBL耳机一贯的直观风格，在包装正面展示了耳机本体与充电盒外观，耳机渲染图周围带有水流特效，表明这是一款主打户外场景、无惧复杂环境的运动耳机产品，包装正面的左右下角标注了所搭载的多种技术、认证及续航时长等核心卖点。

包装背面采用透明窗口展示JBL悦动圈开放式运动耳机的本体，表面印刷的信息更为详尽，介绍了耳机在开放式设计、防护性能、通话拾音等方面配备的硬件与技术特点。JBL悦动圈开放式运动耳机在开放式耳机中也少见地通过了IP68高等级防尘防水认证，能够提供可靠耐久、无惧户外高强度使用的品质表现。

“健身圈”同时也是“社交圈”，运动耳机作为个性化装备的一部分，无疑要彰显用户的个人风格。我们体验的这款JBL悦动圈开放式运动耳机采用象牙白配色，表面观感素白纯净，并搭配醒目的标志性橙色JBL Logo。此外还提供峡谷绿、碳素灰、海岸蓝、波斯紫共5种具有极高辨识度的配色，不仅新颖时尚，满足个性化需求，更能与各式运动着装、自行车等装备自如搭配。

在设计上，JBL悦动圈开放式运动耳机拥有多项针对性优化。耳机单元表面采用高强度耐用防护硅胶外壳，通过表面磨砂处理带来亲肤触感并提升抗污性能。拥有“天鹅颈”独特设计的耳挂结构表面包覆液态亲肤硅胶，内嵌高强度钛合金丝，再度提升佩戴稳定性与舒适感。耳机单元与耳挂结构经过独特设计呈现“黄金夹角”，实现佩戴时贴合耳廓、支撑稳定，并向耳道精准投送音频。

经过称重，JBL悦动圈开放式运动耳机本体仅重不到20克，佩戴感受轻盈且舒适。小巧轻量的体型与稳定的佩戴设计，往往让我们更愿意在各种场景中使用它，尤其是户外运动与日常通勤。近期我们所处的南方地区时而高温、时而暴雨，在复杂天气环境中雨水、汗水、湿气等因素也会对我们日常佩戴的耳机等电子产品产生不利影响，JBL悦动圈开放式运动耳机是如何解决这一问题的呢？

面面俱到的防护设计，为JBL悦动圈开放式运动耳机带来IP68这一消费品领域目前最高防尘防水等级，且通过严苛的高温、高湿、摔落测试，以及汗水、盐雾等腐蚀性测试，无惧各种环境挑战。

耳机本体不但可以用自来水冲洗，而且它还搭载独特的PulseDry功能，借助驱动单元微振动实现耳机内部浸润液体的排出，进一步加速耳机干燥，有助于避免因为长期使用后汗液结晶盐堵塞的问题，实现了轻松维护与无忧使用。

来到JBL悦动圈开放式运动耳机配备的充电保护盒方面，保护盒采用与耳机相同的象牙白+局部橙色醒目点缀，并在侧边配备挂绳孔位。尾部翻盖转轴的下部配备USB Type-C充电接口。在充电续航能力上，JBL ZONE悦动圈运动耳机内置电池可提供8小时音乐播放时长，结合充电保护盒提供的24小时，具备长达32小时混合续航能力。结合耳机单元充电10分钟续航3小时的快速补能表现，可轻松实现续航自由，帮助用户随时投入到运动生活中。

日常聆听&户外场景兼顾 畅享澎湃听感与优质通话体验

音质表现上，JBL悦动圈开放式运动耳机采用开放式设计，内置11mm*18mm高灵敏度驱动单元，采用高韧性复合振膜，结合特殊的金属材质出音孔设计，带来全频均衡的出音表现，并借助自适应低频增强算法，大幅提升音乐动态范围，为运动场景呈现震撼澎湃的听感。

我们的视听体验围绕健身房、户外等运动场景的常见音乐进行，多首节奏和鼓点强烈的曲目组成了优秀的“健身房歌单”，让我们能够体验JBL悦动圈开放式运动耳机的音质实力。

从《Eye of the Tiger》开始，JBL悦动圈开放式运动耳机对军鼓的金属敲击感还原出色，振动频率清晰可辨，搭配开放式结构特有的空间纵深感，使听者仿佛身临鼓组其间，运动时能够更好配合节奏跟练。《Can’t Hold Us》同样是一首适合运动的Hip-Hop曲目，密集的808贝斯线与军鼓切分是这首歌的灵魂。JBL悦动圈开放式运动耳机对低频弹性把控出色，贝斯的涟漪感从脚底向上蔓延，同时声场依旧拥有开阔表现，人声、乐器分层清晰不黏连。

《Uptown Funk》更加能够凸显JBL悦动圈开放式运动耳机的运动属性，放克节奏里的贝斯与吉他扫弦展现了精准的瞬态响应，每一个滑音都带着弹跳感，配合开放式设计可听见环境音的特点，既保证了音乐沉浸感又不失运动安全。

《Animals》作为健身房力量训练的黄金BGM，前奏的808贝斯脉冲与军鼓三连音瞬间点燃运动激情。JBL悦动圈开放式运动耳机对低频的弹性把控令人惊艳――贝斯线如电流般穿透耳廓，下潜深度媲美半入耳TWS旗舰，却未出现传统开放式耳机的松散感。配合定向传声技术，即便在深蹲架旁也能清晰感知环境音，实现沉浸音频体验与运动安全的完美平衡。

最后用Kanye West经典的《Stronger》收尾，在电子鼓的密集连击中，JBL悦动圈开放式运动耳机带来的低频能量始终饱满，人声的混响空间被自然拓宽，仿佛置身于露天音乐节的舞台前沿。

综合来看，JBL悦动圈开放式运动耳机凭借结实有力的低频，弥补其它开放式设计耳机这方面的不足，满足了户外运动与健身场景对节奏与弹性的需求。在非运动的日常场景中聆听表现也同样优秀，即使与同级别半入耳式TWS耳机来比较，音质也几乎没有多少差异。

通话场景下，JBL悦动圈开放式运动耳机同样以领先的设计提升体验。内置的4个麦克风采用独特的错位结构设计，搭配波束成形技术有效对抗风噪声，并可借助算法对通话两侧人声实现语调增强，带来清晰无忧的户外通话感受。

EQ调节 放松混音 使用JBL Headphones APP随手掌控

将JBL悦动圈开放式运动耳机通过蓝牙连接至手机后，我们同样可以通过JBL Headphones APP进行更多细节的功能设置与独特应用体验，包括我们上文提到的PulseDry功能。

进入JBL Headphones APP即可选择你已通过蓝牙连接的设备，APP首页直观显示了耳机的连接、电量以及充电盒电量状态，下方提供智能视听模式与耳机触控手势的功能切换与选择。

音频设置页面当然少不了EQ曲线的调节功能，用户可以使用其中的“低音”、“重低音”、“摇滚”、“放克”、“人声”、“爵士”等预设模式，当然也可以自己手动调节EQ曲线，并保存为新的预设。此外，JBL悦动圈开放式运动耳机支持左右声道音频的音量平衡调节，帮助用户适应不同场景聆听需要。下方还有可将音量限制在85dB以下的限幅器开关，以及针对通话场景的声压级优化，调整通话双向语调的设置。

其他功能方面，JBL悦动圈开放式运动耳机同样支持白噪声播放的放松模式功能，有海浪、蝉鸣、篝火、森林、流水五种类型供用户调用与叠加混音，可支持连续播放60分钟。用户还可使用APP寻找耳机、设定自动关机时间、进行耳机与充电盒的固件升级等。

评测总结

JBL ENDURANCE ZONE悦动圈真无线开放式运动耳机兼具个性化特点与防护性、音质、功能等多方面出色体验，展现了JBL在音频领域的强劲实力与对开放式运动耳机使用场景的独特洞察。它在与同类开放式耳机的对比中不仅音质、声场表现领先，能够满足高频次环境感知与强节奏音乐驱动需求，在防护性能上同样以IP68的防尘防水等级成为运动耳机中的佼佼者，尤其适合那些经常身处户外运动场景，需要高防护等级，又对音质有一定追求的用户。

凭借种种特点，JBL悦动圈开放式运动耳机在运动健身、日常通勤乃至多元化生活场景中，都能自如胜任，带来出彩的声音表现，正印证了“JBL耳机，天声敢出彩”的品牌精神。