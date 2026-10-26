10月25日，上纬新材旗下启元机器人宣布第 5000 台个人机器人正式下线。据介绍，自 9 月 20 日正式发售启元 Q1、启元 T1 两款个人机器人以来，公司用时约一个月实现从 0 到 5000 台的稳定量产，标志着个人机器人规模化制造、供应链协同与量产交付能力取得阶段性进展。

据启元机器人联席总裁、中央研发部总裁高全中介绍，目前产线已实现每 2.5 分钟下线一台机器人，日产能从此前的 10 余台提升至 200 余台。围绕量产，公司构建了两方面体系能力：一是制造体系建设，通过工艺固化、质量收敛、自动化装配和标定测试实现万台级一致性，并联合供应商建立原材料立库、首创半自动化装配线体、搭建端到端制造 IT 系统实现全流程可追溯;二是量产标准，包括百万级线束弯折测试、十万级关节耐久测试及模组抗冲击测试等，以提升长期使用稳定性。

沪光股份机器人制造工厂厂长周晔表示，合作核心价值在于将沪光沉淀多年的汽车零部件精密制造能力、成熟制程工艺方法、全流程品控追溯体系迁移到机器人整机制造环节，突破人形机器人行业“样机好做、量产难稳”的长期瓶颈。启元机器人 9 月 20 日发布会提出从“有趣”走向“有用”，第 5000 台下线意味着产品开始真正进入家庭与真实使用场景。