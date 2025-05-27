2025年75英寸电视机推荐，这几款公认好用高口碑，趁618赶紧入

国补首次叠加618，家电换新潮持续推高。电视作为客厅的家电“C位”，不少消费者都想趁此入手换新。据洛图科技数据显示，在2025年的电视市场中，75英寸电视成为了大多数家庭的首选。在618大促狂潮中，75英寸电视产品首推，华为Vision智慧屏 5和华为Vision智慧屏 5 SE。

今年上半年华为发布的两款智慧屏新品，凭借旗舰画质、鸿蒙AI以及轻薄百搭的外观，赢得了许多消费者的青睐，荣登电商新品热销榜。加上618来临，华为智慧屏放出好价，诚意十足，入手正当时。

Super MiniLED鸿鹄画质，尽享大屏新视界

大屏就要搭配高画质。画质作为购买电视的首选指标，直接影响观影体验。

华为Vision智慧屏 5采用MiniLED技术，不仅在画质上实现了高对比度和丰富的色彩层次等提升，同时拥有更高的稳定性和更长的使用寿命，同时华为Vision智慧屏 5搭载了华为自研的Super MiniLED鸿鹄画质，实现更为精准的控光效果。除了旗舰硬件以外，这款智慧屏借助AI算力对画质色彩、对比度、清晰度、流畅度和护眼效果等五个维度进行进一步升级，比市面上其他MiniLED更进一步。带来更加极致且舒适的视觉享受。

刷新率也是购机抉择点之一，华为Vision智慧屏支持高达288Hz高刷新率，配合鸿鹄迅晰流畅(MEMC)技术，更是让消费者在《流浪地球》这种大片时享受到无拖影，不卡顿的流畅体验。

不止“好看”，还护眼。很多家长都担心孩子长时间盯着电视会损害视力，华为Vision智慧屏 5通过莱茵低蓝光/无频闪、认证，并能智能监测孩子的观看距离和坐姿，当孩子距离屏幕过近时会自动暂停播放，对有娃家庭来说，也可以省去对孩子用眼健康的担忧。

鸿蒙AI“巨幕手机”，搜片问答玩法多

除了日常追剧观影之外，华为Vision智慧屏 5搭载了Mate 70系列手机同源AI大模型，带来了包括AI搜片、百科问答、AIGC等在内的多重智慧交互新体验，让客厅大屏有了更多玩法加持。

当你追剧“断片式失忆”只记得某句台词，或者刷到某个片段，好奇心驱使想去看原片。只需要对着小艺说出台词、角色或者模糊剧情，例如“沈腾在月球的电影是哪部？”“燕子没有你我可怎么办，出自哪个电影？”华为Vision智慧屏 5的AI搜片都能做你的“最强追剧大脑”帮你精准搜索并推荐片源。

有了鸿蒙AI的加持，华为智慧屏还可以成为全家人的智慧生活助手。首先是百科问答，例如孩子在观看《长安三万里》时想了解关于长安的内容，可以直接向智慧屏提问“长安在哪里”，就可做到边对话边观影，支持连续对话，无论是天文地理还是诗词歌赋，都可以畅所欲聊。基于小艺大模型的AIGC业务，华为Vision智慧屏 5还可以作诗、写作文、出数学题、成语接龙等，简直是生活中的全能小助理，孩子娱乐学习的好玩伴。

便捷操控丝滑观看，打造宅家快乐大屏

传统电视的遥控方式往往局限于物理按键或语音操控，而华为智慧屏Vision 5通过华为灵犀指向遥控，引领电视进入“巨幕手机”时代。只需轻轻指向屏幕，就能实现精准定位，点击、滑动、拖拽等操作，就像在使用一台大手机一样，指哪点哪，自然流畅，在电视上刷抖音、斗地主别提多带劲儿了。

此外，想必你也遇到过手机投屏清晰度受限、稳定性差、播放不流畅、大屏需另开会员成为“钱包刺客”等苦恼。华为智慧屏Vision 5还支持4K超级投屏，无需提前安装和打开大屏端APP，更无需额外开通大屏会员，即可享受4K超清画质，稳定流畅不断联，一口气连刷2部《哪吒》都毫无延迟，尽享丝滑观影体验。

说了这么多，想必大家对大屏电视选购的要素也有了不少了解。华为Vision智慧屏 5拥有65、75、85、98英寸等多个尺寸，大家可根据自己的需求进行选择。

如果你还需要55英寸这样的更小尺寸电视，那么两千元档位的华为Vision智慧屏 5 SE也是你的高性价比之选，该款产品配置有MiniLED背光技术与鸿鹄画质技术，让你在有限预算内也可以享受到越级配置的观影体验。

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