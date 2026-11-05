雷军在社交平台放出视频，展示小米机器人家庭场景的最新测试。机器人在小米青年公寓试运营，可以完成垃圾清扫、物品分类归位等各类家务任务。这套机器人以 Xiaomi-Robotics-1 具身基座模型为技术底座，小米搭建了覆盖数据采集、模型推理与任务执行的Agent闭环系统。实测能够连续超过30分钟、覆盖3个房间、包含50多个任务的长程任务验证。

从视频中可以看到不少生活化操作：清理桌面垃圾，把饮料瓶、外卖包装袋丢进垃圾桶;将零散的充电器、遥控器、麦克风等收纳整理;把书本、剪刀放回原本位置，完成物品分类归位。做完活之后，机器人还会做房间巡检、全屋复检，确认全部任务做完才结束工作。

相比于比工厂流水线，家庭环境要复杂很多。家中物品摆放没有固定标准，还会出现各种突发状况，对机器人的识别与判断能力要求更高。对比工厂环境，居家场景变数更大，也是通用人形机器人必须跨过的难关。

小米目前两条路线同时推进，此前晒出的工业端机器人已经可以在汽车工厂完成8小时连续工位作业，负责验证稳定性、可靠性;家庭端则在青年公寓进行真实家务测试，大量收集居家环境的实操数据，探索通用理解、灵活规划能力，用来迭代模型能力。