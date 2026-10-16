2026年10月14日，DJI大疆发布首款自动换电无人值守平台大疆机场4，配备Matrice 5TD专业无人机，面向电力巡检、测绘建图和应急救援等低空专业场景。25秒自动换电、59分钟单架次续航与全链路AI，是这套大疆无人机系统的核心看点：机场负责快速补能和无人值守运行，无人机负责多模组感知与任务执行，软件平台则串联目标检测、告警和任务分析。

据大疆介绍，大疆机场4可在-40℃至50℃环境中稳定运行，配合O4地面站支持复杂环境下的高频次作业。自2022年首代产品发布以来，大疆机场系列已迭代至第四代，部署覆盖全球80余个国家和地区，累计完成超过800万飞行架次。新一代产品的重点，是让专业无人机更快响应任务，并缩短接续作业的等待时间。

25秒极速换电、开盖即飞：无人机作业迈向“持续在岗”

大疆机场4支持“开盖即飞”，无需飞手到场即可自动响应。Matrice 5TD最高可按21米/秒的速度直线飞赴现场，并通过低延时直播回传空中态势。在夜间或节假日发生突发事件时，后方指挥人员也能远程查看现场，为救援力量部署提供信息支持。

自动换电是大疆机场4的关键升级。无人机降落后，25秒即可完成电池更换，45秒内可再次起飞，换电全程保持不断电。Matrice 5TD单架次续航达59分钟，长续航与快速换电分别对应单次任务覆盖范围和多架次接续效率，有助于电力巡检、应急救援等密集型任务持续开展。

面对火灾、地震等需要反复获取现场信息的场景，大疆机场4支持7×24小时高频无人值守作业。其价值不只是快速出动，还在于通过自动补能缩短任务间隔，让专业无人机从单次出勤走向常态化服务。

400米辨车牌、3公里测距：Matrice 5TD实现“一机多用”

Matrice 5TD集成长焦、红外、激光测距等六大模组，可覆盖日间巡检、夜间安防和测绘建图。按品牌公布的测试数据，该机在1200万像素下测绘精度可达10厘米，为同一平台承接不同类型任务提供了基础。

影像能力直接对应巡检中的细节识别需求。11倍长焦镜头可在400米内辨别车牌，在100米内检测螺栓、销钉等细小缺陷；升级后的红外相机结合可见光双光融合技术，可同步呈现结构轮廓与温度分布，为电力隐患排查提供图像依据。

夜间作业方面，Matrice 5TD支持全彩4K高帧率夜视，无需外部探照灯即可获取有效彩色画面，也可配合近红外补光灯实现黑白夜视。最远量程达3公里的激光测距模块，则能将距离数据与打点坐标实时叠加至图传画面，辅助搜救目标标注和山火火线估算。

(夜间开启夜景模式的画面效果)

Matrice 5TD最大有效载重为450克，最多支持三个互不干扰的挂载位。夜间搜救时，可同时搭载喊话器、探照灯和降落伞，兼顾空中引导、照明与安全保障。机身标配警示灯支持自定义颜色和闪烁方式，便于公共安全等场景按任务需要配置。

全链路AI加持、17种机载端目标检测：从发现目标到输出报告

大疆机场4的AI能力覆盖作业前后多个环节。Matrice 5TD机载端AI可实时检测视频流，识别车辆、船只、烟火等17种目标类型，并支持第三方自定义AI模型接入，适配特定行业的排查需求。

大疆司空2虚拟座舱接入多模态大模型，操作人员可通过文字或图片描述检索目标类型，系统自动检测并发出告警。任务结束后，还可基于历史航拍影像或三维模型开展AI比对分析，自动输出标注报告。对巡检和应急业务而言，这让航拍数据进一步转化为可供处置、复查的信息。

软件协同同样是无人值守作业的重要部分。大疆司空2覆盖远程低延迟操控、自动化航线任务、云端在线检测和异常告警，并支持后处理与固件OTA运维。大疆行业App可用于现场部署，也支持设备调试、任务触发和远程监控。新推出的大疆上云API 2是由AI驱动的企业级开发套件，帮助合作伙伴将机场接入现有业务系统。

全球80余个国家和地区部署：大疆低空方案筑牢安全底座

无人值守要成为常态，飞行安全和环境适应能力不可缺少。Matrice 5TD集成三向毫米波雷达、环扫激光雷达和全彩六向视觉感知系统，具备夜间导线级精准避障能力，服务于变电站、高压交跨线路等复杂电力场景。该机支持在12米/秒风速下安全起降，具备风速超限降高返航策略，标配降落伞可自动或手动触发。

依托激光与视觉SLAM技术及抗干扰算法，配合O4地面站，大疆机场4可部署于楼边、铁塔等复杂环境。Matrice 5TD内置ADS-B及RID接收机，可预警周边载人飞行器，并检测发送RID信息的大疆无人机，相关航迹能实时叠加在电子地图上，辅助操作人员掌握空域态势。

运行保障也延伸到了部署与售后。购买套装可获赠一次标准范围内免费的基础安装部署服务，购机首年赠送DJI Care行业无忧旗舰版，支持多台设备保障额度不限数量叠加共享。服务期内，Matrice 5TD还可享受电池换新及飞丢保障，第三者责任险保额提升至100万元。

截至此次发布，大疆机场系列累计完成200万小时以上无人值守作业，并与超过1000个第三方生态软件平台集成对接。持续积累的运行经验与软件生态，为新一代机场进入行业业务流程提供了支撑。

售价与支持

包含DJI Matrice 5TD无人机和DJI O4地面站的大疆机场4套装，国内官方售价为167,999元，发布即日起可通过大疆行业官方合作伙伴预订。该价格为硬件售价，软件订阅、标准范围外场景部署和其他选购保障服务等需额外付费。

大疆机场4还推出机场巡检、保养、设备运维支持、备用机以及重大活动保障与督导等官方服务，用户可按需选购。大疆司空2支持公有云订阅付费和私有化部署付费，可根据项目需要选择。

小结

大疆机场4与Matrice 5TD的看点，是把快速换电、长续航、多任务感知和AI分析整合到同一套作业体系中。对于巡检、测绘和应急等专业场景，无人机的价值不仅在于飞得起来，更在于能否及时响应、接续执行，并让采集的数据真正服务业务。这也是低空经济走向常态化应用值得关注的方向。