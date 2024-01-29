华为智能金表揭秘超高端制表工艺，匠心独运造就“智能产品界的奢侈品”！

对于精英人士而言，传统高端腕表能够代表着自身的身份、品位和追求，具有尊贵的光环，能为佩戴者带来身份认同。而华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师，凭借精湛的工艺、奢华的材质以及先锋科技功能，正改变传统高端腕表的格局，并成为了精英人士“奢圈腕上新宠”。

近日，华为官方发布一则关于华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的视频，向我们揭秘了华为首款黄金智能腕表背后的匠心工艺、珍贵材质以及精益求精的打造过程。从视频来看，华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师从表盘到表带的细节皆为精湛，尽显顶级工艺美学，可称得上是“智能产品界的奢侈品”。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师不仅有18K黄金、非晶锆合金、纳米陶瓷、蓝宝石玻璃等贵重材质运用，加上制表工艺大师的顶级手工艺，让华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师在材质和制作过程上不逊色于任何一款传统奢华腕表，而奢侈品级别的制表工艺更让其展现出了传统高端腕表才有的精益求精的匠心精神。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师以航行中掌握方向的轮舵为设计源泉，通过高级腕表镶金工艺，在纳米微晶陶瓷表圈边缘处纯手工镶嵌六段18K黄金，并将经过33道精工研磨的蓝宝石玻璃盖板簇拥其中。传统工艺与当代科技相结合，不仅呈现出了打破常规的工艺美学，还碰撞出了别样的奢华

细节工艺上，华为智能金表也是不遑多让。黑色澄亮的纳米微晶陶瓷表圈犹如夜幕下的大海，金色镀层的表圈刻度让神秘的氛围又多了一丝浪漫，采用钻石刀雕刻工艺的黄金旋转表冠就像灯塔之光，划破黑夜，引领航行者在未知领域行稳致远。

三格链节间金钛的表带采用钛金属黄金PVD间金设计，经历14道工序，累计122.5小时，金色与钛黑色相辅相成，层次感拉满。再加上超坚固非晶锆合金材质的表壳、专属黑金主题表盘以及全新自研可伸缩蝴蝶扣，华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师可谓360°无死角地透露着奢华优雅、精致高端的气质。

在高端工艺和顶级材质的加持下，华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师就如同传统腕表界只做机械表、坚持全自制的宝珀，高奢时尚界坚持手工艺制作的香奈儿一样，不仅具备装饰价值，更具收藏价值。

事实上，华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师一经发布便收获了超高的热度，甚至出现了“一表难求”、二级市场溢价居高不下的抢购现象。前不久，华为黄金智能腕表更是频频上刊《ELLEMEN》、《时尚先生》等一线时尚男刊，被各大顶级时尚杂志选进大牌奢品盘点，同时还成为了首登《智族GQ》腕表专区的智能手表。

华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的魅力远不止于此，它还拥有传统腕表不具备的科技能力。华为为首款黄金智能腕表不仅支持百米潜水级防水、户外探险模式，更有双向北斗卫星消息功能，可独立向其他移动终端发送北斗卫星消息并收到回复，关键时候与外界保持联络，还集合了华为十年运动健康技术之大成，搭载TruSeen™5.0+心率监测技术，支持动态心率监测、ECG心电图、连续血氧监测、压力监测等功能，时刻守护用户健康状况。

在过去很长一段时间里，智能手表都无法与传统高端腕表同台竞技，但华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的出现犹如破局者一般，成功打入传统奢侈腕表的圈层，并在该领域脱颖而出，而这种现象对整个智能腕表行业、传统高端腕表行业来说，都是一次冲击，其不仅拉高了智能腕表的制作水准，也为传统腕表圈注入了新的活力，成为许多尖端商务精英人士的新选择。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师，售价¥21999。华为商城每周一、三、五 10:08限量开售，详情可咨询华为商城及线下销售门店。