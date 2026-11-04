在 Google Android 开发者峰会(ADS)上，XREAL 正式发布并开售全球首款搭载 Android XR 的分体式空间计算 XR 眼镜 XREAL AURA。该设备由 XREAL 与 Google、高通合作开发。

XREAL AURA采用双芯片分体式架构：眼镜本体重量严格控制在95克以下，搭载 XREAL 自研 X Prism 光学引擎，提供70度光学透视视场角，单眼分辨率1920×1200、最高120Hz、峰值亮度1050尼特，并配备自研 X1S 空间协处理器负责低延迟空间显示;计算单元则搭载高通 Snapdragon Reality Elite 平台，提供12GB+256GB 与16GB+512GB 两种规格。软件层面基于 Android XR 打造，首发即可使用 Google Play 上的应用与游戏，以及超过150款专为 XR 打造的应用。内置 Gemini(Android XR 版)提供场景化 AI 助手，支持自然对话、看懂所见并跨应用操作。设备还内置完整 GNSS 定位与 Bose 调音的4麦克风阵列，支持手势、触控板、蓝牙键鼠与纯语音交互。价格方面，12GB+256GB 版限时1099美元、16GB+512GB 版1299美元，首批面向美、加、日、韩开放下单，预计12月前发货。