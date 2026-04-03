通勤中，地铁轰鸣与短视频外放交相呼应;走路时，路边熙熙攘攘的吵闹声与车辆行驶声不绝于耳;公司里，中央空调的噪音、同事的交谈声与机械键盘敲击声让人心乱...当代打工人的生存图鉴里，噪音似乎无处不在，而选择一副降噪耳机似乎是解决问题的一个好办法。最近，我正好拿到了来自Bose的一款产品― QuietComfort消噪耳塞Ultra II，今天就来和大家分享下我的开箱体验。

外观设计

QuietComfort消噪耳塞Ultra II包装延续了Bose家族式的简约设计，没有多余的花哨装饰，整体以简洁的白色为主调，正面上方印有Bose品牌LOGO。

我们先来看看配件，除了耳机上预装一副耳塞和固定带外，随机标配的两副耳塞和固定带，总共包括S、M、L三种尺寸，大家可以根据自身的实际佩戴感受进行更换。

耳机本体这边，充电盒延续了家族式的“盾牌”设计，正面设置有品牌LOGO和指示灯。我拿到的是晨雾白配色，搭配类肤质涂层，触感细腻顺滑，不易沾染指纹。

机身背面设置有蓝牙配对按键，而这代标配了无线充电功能，环绕在按键一圈的是无线充电接收区域，无需依赖充电线，随手放在无线充电器上就能充电。

打开充电盒盖，内部采用磁吸设计，耳塞放入后能牢牢固定，即便将盒子倒过来也不会意外滑落。

耳机延续了前代独特的造型，采用柄状与蚕豆融合的形态。

耳机柄外侧采用了金属镀层，其余部分则是亮面的类金属烤漆，质感非常不错。同时金属镀层这块也是触控区域。

耳机顶部设有降噪麦克风开孔;内侧下半部分则设有充电触点、麦克风拾音孔，上半部分入耳传感器、调音孔以及麦克风拾音孔。

单支耳机的重量约为7.1g，相较于上一代略有增加，算上充电盒的话约为75g。

佩戴体验

我们这里使用的是小号耳塞套和默认稳固环，耳机与耳廓、耳道的贴合度都很不错，非常的舒适。而且没有明显的压迫感，密封性也十分出色。不过一次佩戴2-3小时的话，还是能感觉到耳朵有些堵堵的感觉，建议大家佩戴一定时间后，摘下耳机休息一会儿。

同时稳固性很不错，即便是比较剧烈的摇头或者移动，都没有出现脱落的问题。

前面我们有提到，它提供了多种耳塞套与稳固环的组合，无论是耳道较窄的女生，还是耳道较宽的男生，都能找到适合自己的搭配，有效避免了因佩戴不当导致的消噪效果下降、佩戴不稳固等问题。

顺便说说操作感受，两只耳机的金属区域均支持触控操作，通过轻触、长按、上下滑动等操作，可以实现播放/暂停、调节音量、切换曲目以及接打电话等功能。

我们还可以APP中自定义部分功能，我设置右耳长按可以切换不同的模式，满足不同场景的需求;左耳长按为在两个设备间切换，这样我来到公司之后，可以切换到电脑上使用，非常的方便。

降噪体验

接着我们来聊聊这款耳机最为关键的一个功能―降噪，这也是Bose降噪耳机的核心优势。它依旧采用了CustomTune智能耳内音场调校技术，能够基于佩戴者独特的耳道结构，精准调节音频与消噪效果，并随环境变化调整听觉体验，为所有用户都能提供最好的降噪效果。

在我们佩戴上耳机时，耳机就会发出“嗡”的提示音，利用“声呐”来扫描耳道的特征，收集到相关数据后，再量身定制消噪曲线。默认设置下，耳机提供沉浸式音频、消噪模式以及感知外界三个档位可选(电影模式默认不启用)，其中沉浸式音频和消噪模式(安静模式)都提供了最强档位的降噪。

我这里主要在三个场景下体验了耳机的降噪效果，首先就是我们的办公室，平时的噪音基本是维持在40-50分贝这样。

开启耳机的降噪后，最直观的感觉就是，一瞬间整个世界都安静了，同事敲击键盘的哒哒声、电脑风扇的散热声、周围同事低声的交谈声等等，能过滤掉90%的噪音，只能零星地感受到2米范围内，同事敲击机械键盘的一点点的声响，即便是偶尔那种比较尖锐的噪音，也会被过滤为低频不刺耳的声音。

第二个场景就是街道上，平时的噪音大约是在60-70分贝。

开启降噪后，同样是可以过滤掉大部分噪音，我个人感觉能达到80%这样，车辆行驶带来的噪音几乎可以被忽略，路过行人交谈的声音只有在2-3米的距离才会比较明显，远处车辆的滴滴声也变得不刺耳。这里要提醒下大家，如果是在安全的步行道路上，可以开启降噪，但要是在过马路或是骑行，建议大家使用通透模式，以免忽略掉周围车辆的声音，而造成危险。

第三个场景就是地铁当中，在早晚高峰期的噪音能达到70分贝，甚至更高。在这样噪音比较大的密闭环境中，会让开启和关闭降噪所带来的反差感更为明显，开启降噪后瞬间安静下来，像是在一个安静的图书馆中，列车运行的风噪、与铁轨摩擦的声音以及周围乘客的吵闹声都被压得很低，广播中的人声会得到一定的保留，个人感觉能够过滤掉超70%的噪音;而关闭降噪后则像是进入了一个大市场当中，处处都是喧嚣和吵闹。

如果觉得默认设置的降噪无法满足需求，还可以在APP里添加自定义模式，在里面设置降噪的强度，总共有11档可供调节。

另外，感知外界模式还支持ActiveSense噪音动态感应技术，开启后，如果身边的噪音太大，会自动调节消噪量，让我们更好的享受音乐。

音质体验

关于音质这块，相比于降噪确实没那么惊艳，试听了《渡口》、《加州旅馆》以及《波西米亚狂想曲》等保留曲目，三频表现依旧很均衡，低频深沉有力，能清晰的感受到鼓点的下潜深度;中频人声清晰、细节丰富人声与背景乐器声分离明显，听感很舒适;高频通透且不刺耳，非常的耐听，整体的感觉还是很不错的。

如果觉得不太符合自己的听感，可以去APP中的均衡器进行个性化的调节。

而且值得一提的是，QuietComfort消噪耳塞Ultra II支持沉浸空间音频，通过精准的空间算法优化，为用户营造出类似音乐厅的沉浸式聆听体验，特别适合听交响乐或是看电影时候使用。它提供了静态和动态两种模式，开启后会带来非常强的空间方位感。前者的话，音频会留在原地，更适合静止不动时使用，听音乐时我们仿佛置身于现场，转动脑袋，就会感受靠近音频的那一侧耳朵听到的声音更大，另一侧声音则会小一些，它并非只是音量的差别，而且有着很强的方位感与那种临场感。

动态的话，音频会始终跟随着我们头部的方向，始终处于声场的C位，更适合移动时使用。

体验总结

综合来看，Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II凭借其出色的降噪效果、舒适的佩戴体验、均衡的音质表现以及丰富的个性化设置，无疑成为了当代打工人通勤路上的“静音”利器。无论是穿梭在嘈杂的地铁中，还是漫步在喧嚣的街道上，亦或是身处繁忙的办公室，它都能为你营造一个宁静的聆听空间，让你的通勤之路变得更加轻松愉悦。如果你也在寻找一款能够提升通勤品质的降噪耳机，那么Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II绝对值得一试。