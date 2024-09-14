心意好礼，送到心里！华为智能手表伴你守护健康时刻

在这个健康意识日益增强的时代，人们在节日赠送与健康相关的礼品已经成为一种潮流。眼下中秋佳节将至，给自己、长辈又或是朋友和恋人送上一款智能穿戴产品，无疑是独具创意的礼物选择。

华为智能手表拥有丰富、专业的运动监测、健康管理功能，并为消费者提供了多元化的产品选择，可满足不同人群的运动健康需求，无论是运动人群，还是关爱健康人群，都能找到合适的产品。并且华为智能手表兼容性非常高，可以兼容包括安卓、鸿蒙、iOS在内的绝大多数手机系统，续航方面也非常优异。简言之，华为智能手表就是中秋送礼的最佳之选，中秋节送华为手表就是送健康。

华为WATCH 4系列

华为WATCH 4系列定位“智慧科技”旗舰，拥有全方位健康监测、“一键微体检”2.0功能和高端外观设计，可谓是一款送朋友、家人、恋人伴侣的万能中秋送礼单品，帮助他们享受智慧生活、优化健康管理。

华为WATCH 4系列在颜值方面拿捏得十分到位，全系产品采用星球科技美学的设计理念，其中华为WATCH 4 Pro还拥有航天级钛合金材质表壳、球面蓝宝石玻璃，再配合星球表盘，极具高端质感的同时又坚固耐用。

健康功能方面，搭载TruSeen™5.0+心率监测技术，是业界首款支持高血糖风险评估研究的智能手表，更是在行业内率先实现“一键微体检”2.0功能，只需60秒就能快速进行13项健康数据的检测和风险评估，另增加脉搏波心率失常分析、睡眠呼吸暂停检查、最近一次高血糖风险评估等检测结果。以先进的健康科技，简化了体检流程、降低了高血糖筛查门槛，也可用于日常监测、评估健康风险，是人人都值得拥有的健康伴侣。

这还不够，华为WATCH 4系列支持全天候压力监测，可帮助用户更好地管理工作和生活的平衡，并为他们提供科学的自我调适指导。搭载升级版的eSIM功能，支持独立通信，无需使用手机也能时刻保持联络，真的很实用很方便。

华为WATCH D

高血压是老年人最常见的慢性疾病之一，华为WATCH D是华为首款血压表，支持血压测量与心电采集，无疑是送长辈送父母健康好礼的上上之选。

华为WATCH D是业界首款融合式连续血压测量手表，并通过药品监督管理局二类医疗器械注册，可实现误差在 ± 3 mmHg 以内的压力测量精度。得益于轻至 40.9g的表体，佩戴在手腕上毫无负担，让抬手就能测量血压成为现实。如果父母长辈们因为传统血压仪笨重、使用繁琐，做不到规范的操作和监测频次，那么这款血压手表，不仅可以做到精准监测，还能提醒他们定期监测。

值得一提的是，华为WATCH D内置ECG高性能传感器模组，支持心电信号采集，即时生成心电图报告，进一步守护老年人心脏健康。同时，还提供睡眠呼吸暂停风险筛查、血氧监测、体温监测、睡眠监测、压力监测、运动模式等功能，如同一位健康管理专家，时刻守护用户的健康。

华为WATCH Ultimate

华为WATCH Ultimate是华为可穿戴产品线全新的高端极致系列，集高端材质、尖端科技以及高阶运动健康等功能于一身，非常符合高端商务精英人群以及专业户外运动人士的使用需求。

华为WATCH Ultimate创新采用超坚固非晶锆合金材质，融合液态金属制造工艺，高端调性直接拉满，更显非凡身份。作为全球首款支持双向北斗卫星消息的智能手表，即便身处荒漠无人区等无地面网络信号覆盖的环境，使用华为WATCH Ultimate也能与外界保持联系。

在潜水领域，更是通过16道防水结构和独创微米级过滤层，拥有100米潜水级的尖端防水性能，另还提供100多种运动类型，其中涵盖24种专业运动模式，全面满足用户的多样化运动需求，成为运动爱好者和冒险家的可靠伙伴。

此外，具备最专业最全面的健康管理功能，搭载TruSeen™5.0+心率监测技术，包括动态心率监测、睡眠分期监测、ECG心电图、连续血氧监测、压力监测、体温检测以及生理周期预测，帮用户实现全方位的健康管理。

在智能穿戴领域，华为已经深耕十年之久，目前已取得令人瞩目的成绩。据IDC 最新数据显示，华为2024年二季度全球出货量888.3万台，中国市场出货量596.5万台，成为该季度内全球和中国腕戴市场双第一，这些喜人的数据足以彰显华为在智能穿戴领域的强劲实力与地位，同时也说明华为穿戴产品深受消费者认可。

当然，傲人成绩的背后还离不开华为多年来在产品技术研发方面的持续创新和深耕。8月28日，华为新一代运动健康感知系统――玄玑感知系统正式发布，搭载全新超感知模组，以“快准全”全面提升体征监测能力，是华为穿戴技术发展新十年的又一里程碑式巨作，而华为穿戴新品系列或将在9月国内正式发布，有望搭载玄玑感知系统、拥有情绪健康监测新功能。

可以预见，随着搭载全新玄玑感知系统的华为智能穿戴新品的到来，必将革新智能手表运动健康新体验，让我们拭目以待吧!

即日起至9月30日，华为WATCH 4系列中秋特惠，其中WATCH 4优惠200元，WATCH 4 Pro优惠 400元，WATCH 4 Pro 太空探索优惠200元，华为商城、天猫、抖音、京东各大电商平台、华为智能生活馆活动同步