11月19日，华为鸿蒙办公新品技术沟通会正式召开，华为终端平板与PC产品线总裁朱懂东发表主题演讲，指出鸿蒙电脑已实现了全链路的自主可控，并在产品、操作系统和生态上面都保持了先进性，这无疑标志着鸿蒙电脑在商用领域的布局进入新阶段。同时，朱懂东宣布鸿蒙电脑企业版将面向更多政企客户开放Beta测试，而鸿蒙电脑新品华为擎云 HM740也即将发布。

基于HarmonyOS 6打造的鸿蒙电脑企业版专为企业而生，经过消费市场验证后在商用领域能够更好的为企业用户服务。其通过开放算力，让企业可以根据自身业务特点训练和部署专属AI模型，在保障信息安全的前提下，将智能办公提升至新高度;鸿蒙电脑企业版支持企业零感部署，设备开箱自动完成安全策略和环境配置，精准下载并应用对应的策略模板，简化了IT部署流程，降低了运维门槛和成本。

与此同时，鸿蒙电脑企业版搭载企业数字双空间，用户通过简单手势操作(四指一划)即可在企业空间与个人空间之间无缝切换，既确保企业涉密数据不离开受控环境，又为员工高效办公及对外沟通提供平台，如此一来，将极大提升办公灵活性与效率。

对于政企用户而言，鸿蒙电脑企业版所带的体验提升是具体而直接的，通过软硬协同解决了长期困扰商用市场的软硬件割裂问题，并提供了端到端的可靠保障，而即将发布的华为擎云 HM740则将为企业构建更安全的数字化办公基石。

其“零感部署”特性极大简化了IT部署流程，降低了运维压力;“企业数字空间”功能则兼顾了员工办公的灵活性与高效沟通需求;更重要的是，系统通过开放算力，在保障信息安全的前提下将智能办公真正提升至了全新高度。这预示着商用PC行业的竞争规则正在被重新书写，行业竞争从硬件参数转向系统级安全与智慧能力的高维比拼。

最后，值得期待的是，鸿蒙办公产业峰会将于12月11日举办，此次峰将是鸿蒙生态在政企市场发展的又一重要里程碑。届时，华为擎云在商用领域的全新蓝图将全面展开。