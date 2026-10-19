当下正值演唱会及马拉松旺季，跨城出行迎来高峰，无感过闸已成为大客流场景的刚需。

10月12日起，华为钱包畅行无忧卡额度升级至50元，开通即享先乘后付、无需预充值;支持熄屏刷卡、无网无电过闸、换机自动同步，并覆盖全国330+城交通联合线路，针对性补齐跨城出行短板，提升出行体验。

额度升级至50元，高票价场景单程兜底

奔赴异地观演参赛，落地首程往往是机场线或市域铁路，单程票价动辄四五十元。本次升级后，畅行无忧卡・潇湘卡新老用户均为50元额度，无需任何操作;畅行无忧卡・金陵通新用户开通即享50元，存量20元用户可在卡详情页、刷卡页自主提额至50元。50元额度可支撑多趟乘车累计扣费，不用提前算余额，更不用在闸机前手忙脚乱补钱。

熄屏一碰过闸，告别散场“网络拥堵”

二维码乘公交地铁虽然为大部分用户的选择，但它必须要手机有网、有电的情况下才能使用，无法应对一些紧急情况。畅行无忧卡基于NFC“碰一碰”能力，不用开App，手机一碰即可乘车，熄屏也能过，更关键的是，手机没电、无网时仍可正常刷卡乘车。

一张卡走遍330+城，多设备自动同步

跨城奔赴热门活动，最麻烦的就是每到一个城市重开乘车码、换部手机重迁交通卡。畅行无忧卡支持全国330+城市交通联合城市，差旅途中刷卡乘车同样消耗同一额度，无需异地另开卡/码;换机时也无需手动迁移卡片，自动同步至同账号多设备，日常通勤用手机，临时换备用机或用手表，同一张卡无缝衔接。

小结

从额度兜底到熄屏过闸，从330+城通用到换机自动同步，畅行无忧卡把跨城出行的通行短板逐一补齐。