跨越壁垒创造智慧家庭生活 Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro评测

智能家居领域存在着一些专注于“纽带”的品牌，他们开发出一系列家居场景中的各式链接方案，着力于在现代与传统、智能与非智能、生态与非生态产品中打破壁垒，帮助用户在打造智慧家庭场景时更好地平衡成本与效果。

举例来说，“空调伴侣”与智能墙壁开关就是纽带性质的智能家居产品中，比较有代表性的两类。它们的基础属性可能仅仅是一对一的三孔插座和墙壁开关，但内置的红外遥控模块、通用协议网关等部分，能够使家庭环境中的传统空调、电灯与智能家居的生态联系起来，并且进一步实现小到手机远程控制，大到与其它传感器、智能家居协同组成智慧家庭场景等功能。

近期，我们收到了Aqara推出的卡农智能墙壁开关Z1 Pro三键版与四键版，并对四键版进行了体验，借助滑动妙控+4按键的多重功能，它能否帮助我们赋能传统家电家装，营造智慧生态呢？

外观设计

Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro推出了皎月白/远山灰两种配色，以及单键、双键、三键、四键版本，总共8种款式，并采用单火&零火通用设计，让消费者能够轻松按需选择，对于布线环境无需多虑。

一起来看其中的远山灰・四键版，左侧滑动与右侧按键区域完全覆盖表面，带来高度一体化的简约观感，并搭配充满质感的深色表面设计，能够融入现代风格的家居装饰环境中。

Z1 Pro开关的控制区域均覆盖了亲肤、防指纹的AG哑光工艺表面，手感更佳的同时提供更好的外观与使用耐久度。

Z1 Pro开关的侧面同样采用磨砂质感处理，并在边角处圆润过渡，在开关一侧的下方带有“Aqara”Logo。

工作状态下，Z1 Pro的右侧的三枚按键与左侧触控区之间配备了蓝色指示灯，提示当前的开/关状态，让人一目了然。

最后，Z1 Pro开关采用了低功耗、抗干扰、高稳定性的Zigbee 3.0无线协议，能够搭配更多的智能设备，实现更多丰富的自动化和场景控制，并且响应速度快、控制流畅。当然，这也需要它搭配网关支持，我们搭配使用了Aqara M1S第二代智能网关，可支持Apple Home、米家双平台和Siri、小爱、小乔等语音指令。

功能介绍

选择智能开关能够为用户带来哪些好处？概括起来包括：安装便利、功能强大、兼容广泛等。相比常规开关不仅更加美观大气，还可赋能家装的常规灯具，结合其它智能家居与家电营造场景生态，拓展出丰富玩法。

功能性方面，Z1 Pro配备左侧触控区域，支持单击、双击、长按、滑动控制，且能在APP中自定义控制指定设备和场景，结合智能灯具、智能窗帘电机等设备，实现细致的亮度、色温、窗帘开度等调节。

在右侧按键区域，Z1 Pro四键版包括上部三个有线开关与下部一个无线开关，不仅能通过手动点按、APP操控等方式直连控制三处灯具，在实际使用中还可灵活切换为无线开关，运用在其它智能设备与场景控制中。

Z1 Pro开关的第四键作为无线开关，不仅能够控制智能设备，还能够通过设置功能模式与动作，单键控制其它三键，或是作为场景模式的快速入口等，能够灵活根据使用需要进行调整。

我们就在APP中将第四键的双击动作设置为一键关闭其它三键，在我们离开家出门时关灯操作更加顺畅便利。

性能方面，Z1 Pro开关支持市面上多数智能与常规灯具，单火模式最低可控制3W灯具。采用Aqara定制款继电器，带来更低的开关功耗，更长使用寿命以及更强的抗浪涌能力，最高负载2200W。此外，还可在零火模式下实时测量，单火模式下手动输入功率测量电耗数据，并在APP中生成周期统计。

为解决智能开关与智能灯的兼容性问题，Z1 Pro开关搭载了Aqara自研火星技术，通过普通负载、智能负载、脉冲控制针对性解决连接难题，提供多设备状态同步能力与更加稳定的表现。

安全性方面，Z1 Pro开关通体采用V0级阻燃材料，内置保险丝与检温芯片，当过载或内部达到85摄氏度时可自动断电，进一步提升异常状态下的可靠性。

使用体验

Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro安装完成后，我们可使用Aqara Home APP添加设备，在连接至智能网关后根据提示进行配网操作。

以上的操作完成后，我们可在APP主界面看到当前网关下包括的设备与开关，Z1 Pro控制的灯具能够以不同标签分别显示，便于用户区分使用。

此外，我们也可在设备列表中进入Z1 Pro操作界面，并提供用电统计、开关设置、快捷双控等进一步功能。

APP远程操控对于智能家居设备而言自然是基础功能，更进一步，我们能够在APP中创建多种自动化指令，借助智能开关的“纽带”作用，让家中无论是智能还是常规设备都成为智能生态的一部分。

在APP中我们可以设置多种条件触发的自动化动作，如时间触发、人体活动触发等，如果不搭配额外的传感器，最简单的一种自然是语音触发。正如图中的“我回家了”触发Z1 Pro打开客厅灯。

不仅限于APP中的小乔语音指令，接入Apple Home生态的Z1 Pro开关与M1S网关同样支持Siri语音指令，对苹果生态用户而言更加便利。

我们在前文还多次提及Z1 Pro可切换的无线开关功能，简单来说，它的作用在于控制家中另一个以有线模式连接至灯具的智能开关，以此实现双开关控制、状态同步效果，能够用于家庭环境中的走廊灯，门边、床头配置双开关的卧室灯等，可能需要双控的场景。

Z1 Pro四键版配备的三个继电器开关均可切换为无线开关，结合第四个无线智能开关，不仅能够绑定多达4个家庭其它位置的智能开关或设备，实现一键双控，并且同样支持单击、双击、长按等动作的自定义，并可与用户在APP中创建的场景模式绑定。

可以说，Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro的功能十分全面且成熟，在家庭、办公室等多种环境、多种位置都能发挥自身独特的功能属性，赋能传统灯具，连通更丰富的智能生态。

评测总结

智能家居生态中存在着分工，在家居、家电产品的本质属性与“智能化”“生态化”的特性之间，谁承担了功能性角色？谁在功能与功能、功能与用户之间形成连接？在不同种类和品牌的智能家居产品之间，生态壁垒客观存在，这些因素将在客观上限制消费者的选择。

Aqara推出的卡农智能墙壁开关Z1 Pro，以及更多智能开关类产品，就在打破生态壁垒乃至智能与非智能的壁垒方面发挥了突出价值。它针对基本的灯具与更多智能家居单品实现的广泛适配与多样化功能，是Aqara致力于打造“千人千面”的全屋智能生活方式的一个写照，是智能家居更加尊重多样性，尊重消费者选择权利的一种体现。