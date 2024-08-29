华为擎云亮相2024数博会，启动「华为擎云中国行」，共创新质生产力

8月28日至8月30日，以“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”为主题的2024中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市如期举行，全方位、多角度展示了国内外数据产业最新动态、最新成果及发展趋势。

在数博会期间，华为擎云携多款商用终端及解决方案亮相展会，成为参会人员关注的焦点。同时华为擎云中国行互动也在数博会期间启动，邀请政府侧、企业侧多位嘉宾共同探讨新质生产力发展趋势。

在今年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”被列为2024年十大工作任务之首。对于政府、企业各方而言，发展新质生产力意味着对传统生产方式的颠覆性变革和升级，但如何高效地发展新质生产力也面临着一些挑战。

在发展新质生产力的过程中，政府需要政策解读出口与企业面对面交流的机会;企业需要信心，需要行业经验指导;而合作伙伴也需要合作机遇，了解需求以打造符合需求的解决方案。而这些实际需求，在新质生产力迎来突破性发展时期的当下，显得尤为重要和迫切。

「华为擎云中国行」以“赋能千百业，众擎创未来”为主题，聚焦智慧政务、智慧金融、智慧教育、智慧能源等多行业的数智化发展议题，通过政策解读、技术赋能、经验分享、展览展示等多种形式，面向政府、企业、合作伙伴，打造一个承载信息、创造机遇、赋能行业的交流平台。

在实现“新质生产力”的落地过程中，不仅需要各方共同努力和协同推进，深入数字化转型更是起着至关重要的作用。8月28日，华为终端BG 平板与PC产品线总裁朱懂东在2024数博会上以《华为擎云坚持产业创新 共创新质生产力》为主题致辞，并回顾了华为擎云成立一年取得的成绩。

自2023年3月发布以来，华为擎云品牌迅速成长，通过端管云芯协同设计构建算力一体化流动底座，让大数据有“端”可依，并针对中小企业与大型企业不同阶段的不同发展诉求，提供不同行业的定制化、智慧高效的商用解决方案，以同路人的身份赋能政企客户数字化升级。

不止如此，华为擎云致力于通过科技创新，为企业提供智能化的先进生产工具，例如推出的HUAWEI M-Pen lite手写笔，可与华为擎云 C7平板无缝结合，为会议场景，无纸化办公提供强有力的支持。在市场端，华为擎云受到客户广泛的选择和信任。截至目前，华为擎云品牌已服务10万+行业客户。

不可否认，华为擎云是千行百业数字化转型过程中的参与者、连接者，更是赋能者，而在此次「华为擎云中国行」活动中，华为擎云将要求政府、企业、合作伙伴共同参与，宣讲政策、相互交流、分享经验，创造机遇，成为政府端、企业端、合作伙伴端利益的归一，为发展新质生产力持续赋能。

在当前全球经济形势下，深入数字化转型已经成为企业发展新质生产力的核心引擎，在这样的背景下，正需要拥有雄厚实力和丰富资源的科技龙头企业参与进来，发挥牵头作用。现在，华为擎云又一次站在了行业的最前端，以「华为擎云中国行」为政府、企业各方发展新质生产力提供强大动力和坚实支撑，更为行业高质量发展和赋能新质生产力发挥了积极的示范和带动作用。

最后，「华为擎云中国行」活动将在百城百场持续召开，为发展新质生产力提供更多智慧支持。