华为小艺迎战2025高考数学，看看能考多少分？

一年一度，高考又至，千千万万个学子踏入高考的战场，全力搏杀，为自己交上一份人生答卷，虽然自己高考已过去十年，但当年被数学题支配的恐惧、考场手心冒汗的冰凉、等待出分时的心跳加速仿佛历历在目。

看完今年的数学试卷，更是让人感叹“长江后浪推前浪，一浪更比一浪强”，不少网友开始纷纷用AI来解题，我的心中也萌生了一个想法：如果用华为小艺做2025年高考数学试卷，能考多少分呢？

小艺最近上线了深度解题Agent，打开小艺App后点击“发现”-“智能体”，找到“小艺深度解题”就能体验了，你会发现小艺深度解题Agent包含了拍题快答、作业批改、错题本、AI互动讲解、可视化解题、举一反三练等功能，可谓能满足日常学习、课中练习、课后复习等多种学习场景。

话不多说，我们直接使用小艺深度解题Agent中的「拍照快答」来做2025年高考数学试卷。直接点击小艺深度解题Agent下方chips“拍题快答”，选择拍照，然后框选题目，小艺便能迅速识别题目并给出解题思路，最终得出答案。

例如2025年新高考全国1卷中第一道选择题，要求计算复数 (1+5i)i 的虚部，小艺给出的解题思路是：复数的虚部是指复数中i前面的系数。为了找到虚部，首先需要将复数(1 + 5i)i展开，然后整理成标准复数形式 a+ bi，其中a是实部，b是虚部，随后还列出了详细的解题步骤，最后得该题目的虚部为1，对应选项为C。

看了小艺的解题思路，是不是觉得一下豁然开朗，不得不说，确实厉害。我想，按照小艺这般的解题准确度，对于今年的高考数学试卷可谓手拿把掐，妥妥的高分。

当然，在日常的学习生活中，小艺也能成为超强助攻。遇到不擅长、不会做的题目，可以使用AI互动讲解，帮助我们突破难点，找到解题思路，拒绝“喂答案”!可以点击小艺深度解题Agent下方chips“AI互动讲解”-拍摄题目-框选题目(单题)-确认-随AI引导一步一步作答，这种苏格拉底式的追问，犹如抽丝剥茧一般，一步步启发我们思考，让解题思路自然浮现，从而加深印象，以便在碰到大多数题时能够直接套用。

另外，还可以使用可视化解题功能，用动态拆解、实景推演，把复杂思路画成清晰路线图，难题秒"看懂"

更有AI出题，根据你不擅长的题目智能出题强化知识点、巩固训练，让你不仅学会这一道难题，还能举一反三学会这一类题。

在我看来，华为小艺无疑是一位超给力的“学习搭子”，凭借其卓越的数学解题能力，能够解答包括方程、几何、函数等在内的多种数学题型。不仅能快速解题，还能通过AI互动讲解，帮助我们突破难点，找到解题思路，更有可视化解题、AI出题功能，培养解题思维和举一反三的能力，助力学习效率与效果的全方位提升。

今年高考已经结束，全国新高考Ⅰ卷的数学大题“难”上了热搜，如果有想使用AI来解题的小伙伴，不妨试试华为小艺，相信会给你不一样的体验。