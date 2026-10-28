AI眼镜应该是2026年最受关注的智能设备之一，得益于芯片性能、端侧大模型、显示技术等创新，AI眼镜的实用性和交互体验、舒适度都有了大幅提升，如今已经从行业应用，快速迈向消费级市场。而更宽泛定义的智能眼镜市场，也确实有了一些让人振奋的出货量表现。

来自洛图科技预测，2026 年全球智能眼镜出货量将超1300万台，同比增长 44.3%，行业在发达经济体市场正式跨过 “规模化” 门槛。要知道在2023年智能眼镜的出货量还只有83万，2025年超过了900万。

当然需要指出的是，目前智能眼镜的产品种类繁多，功能定位不同虽然带来了差异化，但也让产品的体验良莠不齐，可能有些眼镜更聚焦语音交互，而没有支持显示功能;有些则侧重于拍摄记录或者音频娱乐，在AI功能上就会稍欠缺一些;支持全面功能的产品则在价格上有一定门槛。

就中国市场而言，作为全球智能眼镜行业增长最快的单一市场，洛图科技全渠道数据显示，2026年上半年，中国智能眼镜市场的零售量达90.9万台，同比增长85.5%;销售额18.8亿元，同比增长98.7%。全年预计出货320万台，零售量258万台，同比增77.5%。

值得关注的是，越来越多的品牌加入智能眼镜领域的竞争，在保留不同类型产品快速迭代趋势的基础上，加速了行业洗牌。而用户侧更侧重支持AR显示的产品，并且有不少用户愿意购买价格相对昂贵的设备。接下来谁能在消费端获得用户的认可，将是突围的关键。