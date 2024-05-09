华为Watch Fit 3外观设计迭代，超轻薄设计引领全新时尚潮流

不久前，华为在迪拜成功举办了全球创新产品发布会，众多华为明星产品齐聚一堂。其中，尤为引人注目的产品之一即华为时隔近两年再次更新的方形智能手表产品线――华为WATCH FIT 3，它即将与公众见面。

在此之前，华为已经为我们展示了三张预热海报图，从图片中不难看出，华为对这次的产品的外观以及屏幕进行了较大的升级。

众所周知，华为在圆形智能手表上获得了全球广大消费者的喜爱和认可，但事实上，方形智能手表一直也是华为坚持投入的产品形态，以满足不同消费者的多元化需求，华为WATCH FIT 3作为一款方形智能手表，延续了华为WATCH FIT系列产品的家族设计。不同于华为WATCH的其他产品线，WATCH FIT系列以方形表盘特立独行，自2020年发布首款产品以来即采用方形表盘设计，并延续至今。

这款设备将采用表带与手表的混合设计，与前代WATCH FIT相比，华为WATCH FIT 3的屏幕面积看上去更大了，并且也比此前的表盘更宽，屏幕边框明显收窄，能够显示更多的内容。值得注意的是，这次它变得更加轻薄，重量仅26g，厚度也只有9.9mm，另外，此次华为WATCH FIT 3在表身右侧中框的按钮之外新增了一枚表冠，表冠上设计有横纹便于旋转。结合华为WATCH GT系列的表冠来看，这枚表冠将配合原有的按钮，让用户实现更加多样的精准操作，提升了WATCH FIT 3的实用性。

华为WATCH FIT 3的表身中框预计为金属材质，中框弧度并不大。根据目前传出的视频，我们可以看到华为WATCH FIT 3手表配备多彩表带，支持自定义风格表盘，这样用户可以根据自己的日常穿搭自由搭配表盘或者表带的颜色。从海外爆料来看，华为WATCH FIT 3将有一款金色边框搭配皮质表带的设计，在保留运动属性的同时凸显高端雅致，适合不同个性的用户选择。

除了这款搭配，华为WATCH FIT 3还有四款则配备了硅胶表带，色彩涵盖白、玫瑰粉、黑色及淡绿色。每款手表的中框颜色都会与硅胶表带适配，整体设计更加和谐统一。更多彩的表体以及多种材质配色的表带，将可以适应不同场景的佩戴需求，也为年轻消费者带来了更多样化的选择。

值得一提的是华为WATCH FIT 3不仅在外观设计上进行了革新，其屏幕也实现了全面升级。亮度提升至1500nits的同时，更窄的边框设计也带来了更宽广的视野，使得显示效果更加细腻且色彩鲜艳，为用户提供了沉浸式的视觉享受。配合全新设计的表盘以及丰富多样的机身配色和表带材质选择，这款手表整体的风格更偏向年轻化。

从功能上来说，WATCH FIT 3一定会在前代产品的基础上更进一步，毕竟运动和健康两大方面一直以来都是华为智能手表的优势，功能齐全和平台优势也有目共睹的。

当然，作为一款定位于运动健康领域的智能手表，续航必须做到不拖后腿。而华为WATCH FIT 3在普通模式下能够维持长达7天的续航，特定模式下甚至可以达到10天的超长续航，相信能够打消不少消费者的电量焦虑。即便是佩戴它出差、长途旅行，完全都不用担心它的续航表现。

相信华为WATCH FIT 3已经通过预热海报和海外发布会上的产品信息展现出了它轻薄无感佩戴、超大屏幕以及个性化外观搭配的优势，加之WATCH FIT系列一脉相承的在运动记录、健康监测方面的出色表现，配合鸿蒙穿戴UI，一定能给大家带来全新的体验。