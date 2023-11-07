华为FreeBuds Pro 3双十一限时优惠，实力诠释TWS旗舰王者

TWS耳机作为智能手机的「黄金搭档」、大家日常使用频率最高数码设备之一，无疑是许多小伙伴双十一的必买单品。但市面上的TWS耳机品牌及型号多如牛毛，产品品质参差不齐，一不小心就会踩坑。

在今年的华为秋季全场景发布会上，“星闪耳机”华为FreeBuds Pro 3正式亮相，这款耳机内置了搭载Polar码技术(星闪连接核心技术)的麒麟A2音频芯片，强大的芯片算力让这款耳机在无损音质、通话效果、降噪表现、智慧连接等核心领域实现全面升级，被不少网友称为“TWS音质天花板”。如果你想要在双十一入手一款音质、降噪皆出众的TWS耳机，就选华为FreeBuds Pro 3准没错!

推荐理由一：麒麟A2芯片加持，业界首发1.5Mbps无损音质

华为FreeBuds Pro 3的亮点颇多，其中最引人瞩目的还是其搭载的麒麟A2芯片。这是全球首款支持Polar码技术(星闪连接核心技术)的音频芯片，能为耳机音频传输带来更强的抗干扰能力，最大程度的还原音频细节。

凭借麒麟A2的性能优势，华为FreeBudsPro 3在音频传输质量上也获得了重大提升。这款产品同时能够支持全新自研L2HC 3.0和业界LDAC™双高清音频解码技术，加上华为自研的超级蓝牙2.0，与华为Mate60系列手机配合，音频最高传输速率由上代的960Kbps提升至惊人的1.5Mbps，真正实现了超CD级无损音频传输，再度刷新真无线蓝牙耳机的音质高度，也让用户能够轻松体验到音乐的每个细节。

突破传输限制的同时，华为FreeBudsPro 3的声学素质同样令人印象深刻。搭载超感知原声双单元，高音单元采用海尔贝克磁铁阵列，低音单元则为大驱力11毫米超磁感单元，双单元低频可下潜至14Hz，高频上探至48kHz，真切还原原声音符，彷佛置身于歌剧院现场，再辅以数字分频技术，能为用户带来极具细节和丰富性的聆听体验。

这还不够，为给用户带来更加身临其境的听感体验，华为FreeBuds Pro 3还引入了高清空间音频2.0技术，通过华为自研高分辨率空间模型算法，延迟更低、分辨率精度更准、动态响应平直度提高，让聆听告别空间限制，为用户呈现亲临现场的真实听感。

推荐理由二：静谧通话2.0+智慧动态降噪3.0，为你“量声定制”

以往，通话质量一直是TWS耳机的一大痛点，尤其是在嘈杂的环境中，很难获得清晰的通话效果。针对这一情况，华为FreeBudsPro 3此次带来静谧通话2.0、智慧动态降噪3.0两大“杀手锏”，在通话降噪和主动降噪两个方面均取得了革命性突破。

华为FreeBuds Pro 3搭载静谧通话2.0技术，采用高灵敏度骨传导拾音麦克风，通过头骨震动采集声音，提高拾音能力;同时，还有多通道深度神经网络(DNN)通话降噪算法与三麦克风系统加持，分频段进行神经网络训练，再结合AI动态融合技术，让分频段降噪更加精准，保留更多的人声细节;抗风噪算法全面升级，加之后向式通话防风架构麦克风设计，即便在骑行、运动、帆船等场景下，也能无障碍通话。

此前，有媒体对华为FreeBuds Pro 3的降噪能力做了一次极限测试，通过超过120分贝的火箭发射噪音实际验证耳机的通话降噪效果。视频显示，在火箭点火后，华为FreeBuds Pro 3与另一端进行视频通话，对方依然能较大程度听清人声，实力认证了华为FreeBuds Pro 3“业界最强通话降噪TWS耳机”的称号。

传统主动降噪技术通常采用一种通用的降噪模式，无法匹配生活重变化多样的场景。华为FreeBuds Pro 3搭载智慧降噪3.0技术，可针对不同场景进行智能优化，并能自动辨别环境噪音、佩戴姿势等，实现降噪参数的动态调节，犹如“量声定制”一般。例如在办公室场景下，它能主动帮你屏蔽同事的键盘声、空调运行噪音，但同时也能清晰听到周围的人声，不让你错过每一个重要工作信息。

推荐理由三：HarmonyOS 4赋能，开启智慧新体验

华为FreeBuds Pro 3智慧连接和智慧交互也是一大特色。在HarmonyOS 4的赋能下，华为FreeBuds Pro 3不仅具备个性化弹窗、音频分享与智慧播报等基础功能，还支持耳机定位查找、离线查找与响铃查找等智慧功能。

得益于超级终端，华为FreeBuds Pro 3能与多台设备同时连接，无需手动切换即可自动切换设备连接，如果身边有两副华为FreeBuds Pro 3，可以与他人共听同一首歌;智慧播报则可以在特定场景下自动语音播报天气、日程等信息，犹如生活小助手一般;还有十分贴心的耳机查找、遗落提醒功能，这对平日经常找不着耳机的用户来说可谓相当友好。

过往很长一段时间里，由于传统蓝牙传输协议损耗等技术限制，TWS耳机难以满足音乐发烧友对于无线便捷和无损音质的高标准要求。现在，华为FreeBuds Pro 3打破了这一僵局，通过Polar码技术、L2HC 3.0以及全新的听感优化算法，带来了全链路超CD级无损好音质，另在降噪方面也全面进阶，实力诠释TWS旗舰王者。

最后再告诉大家一个好消息，正值双十一期间，华为FreeBuds Pro 3带来了优惠价格，10月24日起至11月11日，上华为商城及各大电商平台华为官方旗舰店，购买业界首发超CD级无损音质的旗舰新品华为FreeBuds Pro 3限时优惠50元，到手仅需1449元。

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