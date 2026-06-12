在快节奏的现代生活中，无论是商务会议、在线课程，还是日常通话，我们都面临着海量信息的挑战。如何高效地捕捉、整理并利用这些信息，成为了提升效率的关键。当贝Air 1S的到来，以其“录音再进化”的核心理念，为我们带来了全新的解决方案，让每一次通话录音都能“录完即用”。

通话录音，滴水不漏。当贝Air 1S深知重要信息不容有失。它支持SIM卡通话、微信、钉钉、飞书、腾讯会议等多种场景的一键录音，确保每一句对话都能被完整记录。无论是重要的商务洽谈，还是灵感迸发的讨论，所有细节都将被精准捕捉，为后续工作提供坚实依据。

AI自动转写，实时高效。告别繁琐的手动记录，当贝Air 1S搭载的AI自动转写功能，能够将语音实时转化为文字。配合蓝牙6.0技术的加持，不仅传输更稳定，语音收录也更精准，大大提升了转写效率和准确性。这意味着，会议纪要、访谈记录等文本资料，可以在录音结束后即刻生成，省去了大量后期整理的时间。

智能提炼总结，洞察核心。当贝Air 1S的智能远不止于此。在完成录音和转写后，它还能通过AI技术智能提炼总结，迅速生成要点摘要。更令人惊喜的是，AI还能一键生成待办事项和思维导图，帮助用户快速梳理信息，抓住核心。从“会录”到“会用”，当贝Air 1S让信息处理流程更加智能化、自动化。

免费转写，多场景速录。当贝Air 1S不仅提供免费转写服务，更以其强大的AI能力，赋能多场景速录需求。它不仅仅是一款耳机，更是一个智能的AI助手，将录音的起点延伸至智能化的信息管理与应用。它证明了，录音只是起点，AI才是其真正的核心价值所在。

重要信息，一句不漏;会录，更会用。当贝Air 1S，这款集通话录音、AI自动转写、智能提炼总结于一体的AI耳机，将于6月15日全渠道开售。敬请期待，一同体验录音的全新境界，让工作与生活更加高效便捷。