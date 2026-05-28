520的余温尚未散去，六一、高考、毕业季又已近在眼前，在这个充满仪式感的节点，无论是犒劳考生、奖励自己，还是给父母备一份贴心好礼，人们焕新装备的需求都达到了顶峰。

面对学习、通勤、娱乐、家居安防等多元场景，2026华为终端618大促绝对是今年的“真香”现场，为避免大家陷入纠结陷阱，小编按人群和场景整理了一份“闭眼入”的抄作业清单，助你一站式焕新!

毕业生&学生党：既要潮玩出片，又要兼顾办公学习

1.华为MateBook 14 鸿蒙版(可享国家补贴，到手价5610元起)

早八满课书包太重？图书馆抢不到插座电量焦虑？写论文查资料头大？针对这些痛点首推华为MateBook 14 鸿蒙版，其薄至14.5mm、重约1.33kg，通勤无负担;21小时本地视频续航，满电足以支撑一整天的课程与自习;2.8K OLED云晰柔光屏，长时间上网课也不会累眼;系统级小艺“深度研究”功能，能快速提炼文献核心、整理资料，写论文效率直接翻倍。

2.华为MatePad Air(优惠至高350元，可叠国家补贴，到手价2210元起)

笔记本太重不想带？华为MatePad Air就是最佳替代方案。144Hz高亮云晰柔光屏，最高亮度达1000nits，防眩护眼且支持纸感书写，无论是烈日下户外采风，还是宿舍赶论文，屏幕始终清晰;内置的小艺分屏总结摘要、文档问答等AI工具，期末复习一键搞定，草木绿、樱语粉等配色，更是校园里的颜值加分项。

3.华为Mate 80系列(可叠国家补贴，Mate 80 Pro到手价5299元起)

毕业照不够出片？华为Mate 80系列绝对是学生党“毕业旅行+大学进阶”的硬核搭子!第二代红枫影像系统，大幅度提升强光、逆光下的色彩还原度，怎么拍都趋近真实质感;最绝的是「小艺修图智能体」，动动嘴皮子：“把背景换成沙滩，面部打柔光”，瞬间出片。

4.华为FreeClip 2耳夹耳机(到手价1249元起，享6期免息)

华为FreeClip 2单耳仅5.1g，C形桥设计不堵耳道，夏天听网课、复习几小时也清爽透气;开放式佩戴，校园通勤既能听歌又能清晰感知周围环境和同学呼唤;更支持唤醒豆包AI，配合AI键“一触随记”，0.4秒极速响应，灵感随时记录。

职场白领&通勤族：高效减负，优雅进阶

1.全新华为MateBook Pro(可享国家补贴，到手价6800元起)

差旅奔波行李重？高铁上办公屏幕刺眼？全新华为MateBook Pro采用全新一代华为云隼架构，整机仅重970克，厚度仅13.5毫米，配合OLED护眼云晰柔光屏和超能小艺的深度研究、小艺慧记等智慧AI功能，无论是机场候机还是高铁办公，都能让你轻装上阵，会议记录秒生成，真正做到了“减负不减质”。

2.华为MatePad Pro 12.2英寸(优惠至高500元，可叠国家补贴，到手价2999元起)

出差带不动电脑？那就带上你的移动创作工作站――华为MatePad Pro 12.2英寸。创新双层OLED云晰柔光屏，拥有2000nits峰值亮度和2,000,000:1的超高对比度，强光下依然清晰;更关键的是，它预装了多款鸿蒙电脑应用，1:1还原了桌面端的界面布局与核心功能，搭配全新的HUAWEI M-Pencil Pro，在客户现场或咖啡厅也能快速处理专业文档，打破办公边界。

3.华为Mate X系列(至高优惠1000元，Mate X7到手价11999元起)

折叠屏不仅是移动办公终端，更是高端商务人士‘运筹帷幄’的身份名片。据BCI数据，华为折叠机整体市场份额在W17-W18超过80%，Mate X7搭载鸿蒙6+小艺智能体协同，第二代红枫影像、大屏AI体验极佳;在行业普涨背景下，华为折叠屏却逆势让利最高降幅达3000元，Mate X7直降1000元，可见当下正是高端换机的“抄底”良机。

4.华为WATCH 5(抢100元大额券可叠国家补贴，到手价1785元起)

工作压力大身体透支？华为WATCH 5就是你的腕上“健康哨兵”。作为首款鸿蒙AI手表，搭载全新硬件多感知X-TAP智感窗，它能通过情绪健康助手帮你排解焦虑;支持指尖10秒实时血氧检测，3秒开启17项微体检，时刻关注你的隐形健康。

5.华为WATCH GT 6系列(抢100元大额券可叠国家补贴，到手价1010元起)

工作之余运动健身，华为WATCH GT 6系列也是必不可少的搭子。其业界首发骑行模拟功率功能，无需外接专业设备，腕上就能看数据;首次搭载全新高硅叠片电池，46mm版本续航最长可达21天，假期出游好几天它也依旧在线。

6.华为FreeBuds Pro 5(抢至高100元大额券，到手价1299元起)

耳机作为打工人的“生产力外设”和精神避难所，一定得选自己满意的。华为FreeBuds Pro 5是业界首款支持星闪™音频的耳机，可享受4.6Mbps母带级无损音质;AI录音转写功能不仅能实时区分发言人，还能会后自动提炼摘要与待办，彻底解放双手;接听重要电话时，双向静谧通话能让你在嘈杂环境中也能清晰沟通。

家庭守护者&长辈：智慧关怀，安心相伴

1.华为智能门锁 2 Pro(优惠至高734元，到手价2465元起)

担心老人忘带钥匙、指纹浅开门难？赶紧给他们安排华为智能门锁 2 Pro。支持AI 3D人脸识别3.0和掌静脉解锁等九种解锁方式，拎着菜也能轻松进门;升级161°大广角猫眼，及时捕捉门外异常;得益于跨屏联动功能，子女不仅通过手机、华为智慧屏等设备就能远程查看门外情况并双向通话，安全又省心。

2.华为Vision智慧屏 6(优惠900元，到手价5610元起)

长辈看电视反光伤眼？家庭聚会缺少氛围？华为Vision智慧屏 6 75英寸整机薄至49mm如壁画般高级，全新黑晶屏技术将反射率压至极低，哪怕午后阳光直射客厅，父母看戏曲、看新闻依然清晰通透;配合Sound Joy 2的26小时超长续航和85dBA大音量，周末全家围坐看老电影、或是聚会时K歌，温馨氛围直接拉满。

3.华为家庭存储(大额券至高200元，到手价1530元起，享六期免息)

手机内存总是不够？全家照片视频无处安放？华为家庭存储全新升级HarmonyOS 6系统，手机图库协同，自动备份照片视频，彻底解决“内存不足”的焦虑;支持16个账号同时访问和金融级隐私保护，爷爷奶奶的广场舞视频、孩子的成长日记，都能稳妥收纳。

4.华为路由X3 Pro 日照金山(子母路由套装1799元起)

房子大信号死角多？装修不想重新布线？华为路由X3 Pro 日照金山业界首发透明天线，还原壮丽的“日照金山”奇观，摆在家里尽显品味;只要插上电就能自动组网，厕所也能满格信号，新房旧房都能轻松拥有好 Wi-Fi。

终极省钱秘籍：如何薅秃华为的“羊毛”？

完清单是不是心痒难耐？别急，买前必看这份“省钱攻略”，教你以全网最低价拿下神装!

本次华为618的核心玩法：上华为商城及开设有华为官方旗舰店的各大电商平台抢华为大额券，至高优惠2000元，且可叠国家补贴，双重优惠叠加，才是真底价!

隐藏福利多到爆：手机以旧换新至高享额外补贴，旧机不浪费;全品类支持至高12期分期免息，早买早享受，月供毫无压力;学生党别忘了认证教育优惠，至高省300元，能省出一顿饭钱。

至于怎么买最划算？电商平台(淘宝/京东等)的用户，只需进入华为官方旗舰店铺→进入618活动主会场→618华为大额券专区，领取指定产品优惠券，找到对应产品下单即可;华为商城APP的用户，打开华为商城App--进入618活动主会场--618大额券楼层领取指定产品优惠券--点击领券中心，可以看到更多优惠券--找到对应产品下单使用。

最后，还有一个特别彩蛋。华为商城618还在进行疯狂抽奖活动：最高能直接赢走折叠新旗舰华为Pura X Max手机，另有6180、1680、618等多档积分派送，全场多品类单品都支持12期0息，这种薅羊毛的机会可不多赶紧定好闹钟，把你心仪的好物带回家吧!