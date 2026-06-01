2026年6月1日，在华为NOVA 16系列及全场景新品发布会上，华为正式推出与两届奥运会马拉松冠军、华为WATCH GT Runner全球代言人基普乔格深度共创的华为WATCH GT Runner 2 赛道传奇款。赛道传奇款以马拉松跑者精神为设计内核，将基普乔格所代表的四大赛道精神――自律、突破、无畏、坚韧，具象化地凝练于这款腕表之中，这不仅是致敬，也是一次科技与传奇的深度精神共鸣。

赛场见真章：传奇完赛与冠军加冕的双重验证

衡量一款跑表的专业度，实验室数据仅是基石，顶级赛道的实战表现才是真正的试金石。

在2026年的开普敦准大满贯马拉松赛事中，基普乔格佩戴华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款 ，完成了他的非洲本土马拉松首秀并顺利完赛;与此同时，华为签约跑团运动员 Huseyidin Mohamed Esa(穆罕默德・埃萨)，佩戴华为WATCH GT Runner 2 斩获了该赛事的冠军。

当传奇跑者选择它完成首秀，当冠军选手选择它登上领奖台，这便是对产品稳定性与专业性最无声却最有力的证言，华为WATCH GT Runner 2 赛道传奇款，不仅是精神图腾的纪念款，更是实至名归的赛场夺冠装备。

精神的具象：从表盘到表带的细节致敬

从赛道回到腕间，华为把基普乔格所代表的四大赛道精神，融入到了材质、色彩与动态表盘的每一处细节。

华为WATCH GT Runner 2 赛道传奇款的表镜一周用红绿双环点睛，绿色表圈延续赛道生命力;最具巧思的莫过于那条专属AirDry 尼龙表带，它将四种精神编织进纤维经纬，蓝色代表自律、红色代表突破、白色代表无畏、绿色代表坚韧，让跑者在每次抬腕时都能感受传奇精神激励;配合专属的能量律动表盘，把每一次突破的节奏转化为视觉律动。科技不再是冰冷的工具，而是承载信仰的载体，驱动跑者不断突破自我。

科学的赋能：把职业队的训练体系装进手表

如果说四色表带和能量律动表盘是精神层面的“强心剂”，一套精密的训练系统则是支撑极限的“硬骨架”。

赛道传奇款在继承了华为WATCH GT Runner 2 超轻薄佩戴体验、全能专业跑步科技的基础上，华为联合帝斯曼-芬美意职业跑队共创，推出华为首个精英训练管理平台。该平台基于职业队真实训练体系打磨，能够直观展示包括静息心率、睡眠质量、跑力指数在内的13项核心指标趋势，无论复盘单次运动的细节，还是统计整个周期的负荷变化，它都能提供清晰的答案。

更关键的是，华为WATCH GT Runner 2 赛道传奇款同时兼容佳明、高驰等设备的 FIT、TCX 通用格式数据，可灵活导入导出历史训练记录，如此一来，这块腕表不再只是一款孤立的硬件，而是连接了“腕上终端”与“云端大脑”的完整训练生态。

结语：献给全球跑者的精神传递

华为 WATCH GT Runner 2 赛道传奇款打破了职业与大众的壁垒，是整合传奇跑者经验、职业训练体系与华为前沿穿戴科技的集大成者，将专业训练、马拉松赛事管理与数据看板能力惠及每一位跑者。

对于大众而言，它不仅是腕间的装备，更是一位具象化的“腕上教练”，让每一个渴望突破的平凡跑者，都能在科技的护航下，跑得更远、更稳、更接近那个理想的自己。华为 WATCH GT Runner 2 集齐破晓橙、驰光蓝、疾影黑、赛道传奇款四款设计，，实力与颜值兼备。华为WATCH GT Runner 2 赛道传奇款现已开售，售价2588元，跑者们可前往华为商城、授权电商、华为体验店及授权零售商购买，将这份“自律、突破、无畏、坚韧”戴在腕间，即刻出发。