2026年6月10日， 2026 ECDC萤石云开发者大会在杭州正式举办，宣布萤石开放平台升级至2.0版本――从PaaS服务API走向应用开发与服务助理，携手IoT开发者共同迈向AI驱动的新质生产力时代。

大会上萤石重磅发布AI巡检智能体开发平台，作为原生融合AIoT能力与海量硬件生态的智能体助手开发平台，平台直击办公园区、工地建设、连锁零售等场景下，智慧运维管理落地复杂、效率不足的核心痛点，区别于纯文本AI，它看得见实景、控得住设备、跑得通巡检流程，主打线下实体场景自动化运维，是适配千行百业实景智能化升级的通用型数字巡检工具。

萤石“数字巡检助手”如何重构园区运维

想象作为一家杭州大厂的园区管理者，面对分布在20余个园区，各处消防通道、塔楼、库房等的300余个固定巡检点位，传统的人工巡检路线长、效率低，难以第一时间发现隐患;监控需专人全天候值守，员工疲劳易导致漏看错判;访客登记、工单流转等重复性工作同样需要大量人力投入。即使已经搭建智慧园区平台，面对灵活多变的专项任务，传统系统仍需额外开发工作才能响应需求。

而在引入萤石AI巡检智能体后，园区巡检效率跃升120%，异常响应缩短至分钟级，且实现了几乎“0定制成本”的灵活适配。这一成效，建立在萤石AI巡检智能体开发平台的两大核心能力与差异化优势之上。

第一是原生级的IoT物理世界感知能力。 依托萤石多年沉淀的视觉AI技术，平台为AI助手装上了能“看懂物理世界”的眼睛――识别画面内容、甄别异常行为、追踪目标轨迹、理解场景逻辑。AI从只能处理数字信息，升级为可读懂物理场景，园区巡检、安防值守均可由AI助手主动发起、自主完成。第二是全覆盖、可调度、可操控的智能硬件能力。萤石IoT云已连接超3.6亿台设备，摄像头、门禁、传感器、道闸等硬件本就是萤石的“原生语言”，无需额外开发接口。常规AI Agent操控的是软件与文件，萤石AI助手则在真实物理世界维度展开工作，操控的是设备与场景。

在两大核心能力支撑下，萤石数字助手可全量复用园区既有物联设备，从“被动记录”转变为“主动发现问题”――自主规划巡检路线，发现异常后直接联动门禁、报警与广播，完成“感知―判断―处置”的完整闭环，大幅减轻人工运维压力。

在这两大核心能力的背后，是萤石对通用智能体框架的深度重构――为IoT行业重写OpenClaw，带来多租户架构、核心循环优化与权限门禁机制，解决“龙虾“在成本、效率、安全性方面的多层次痛点。

首先是将OpenClaw的单独实例模式重构为多租户架构，一套底层支撑海量用户，运行成本显著下降，稳定性大幅提升。面对原版响应慢、Token消耗大的问题，萤石重写任务拆解、工具调度、上下文管理等模块，实现交互轮次显著降低，响应更高效且更节省Token。

最后面向传统“龙虾”具有的安全漏洞、行为发散等问题，萤石引入更为严格的权限门禁机制：权限默认收紧，操作全程可审计，一旦出现偏差立即拦截，确保AI助手始终在可信、可控边界内运行。

结语：看懂世界、能干实事，才是真正的AI伙伴

萤石在ECDC 2026大会上展示的AI巡检智能体开发与落地实践，向我们展现了智慧园区等场景的发展未来――数字助手与传统智慧园区系统形成互补，固定流程任务由原有系统稳定运行，灵活多变的专项任务与临时需求则由数字助手高效落地，让智慧园区的管理更加稳定、流畅、安全。

能否真正看懂世界、能干实事，是AI从工具走向真正伙伴的关键。萤石AI巡检智能体开发平台将AI Agent能力深度融入物联网与视觉识别的硬件底座，与物理世界展开多模态感知交互，凭借高度的可复制性、灵活性与安全性，在智慧园区、商业连锁、工业厂区、楼宇安防等广阔场景中能够快速落地，推动AIoT新质生产力在千行百业生根发芽。