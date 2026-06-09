当贝于近日正式发布旗下全新 AI 耳夹式耳机――当贝 Air 1S，并同步在京东平台开启预约通道。作为广受好评的当贝 Air 1 的全面升级之作，Air 1S 在功能、音质与续航三大维度上实现跨越式提升，以"随时在，随时懂"为核心理念，致力于成为用户工作、出行与日常生活中不可或缺的 AI 智能伴侣。

作为 Air 1 的全面升级款，Air 1S 搭载自研灵感 AI 大模型，集实时翻译、随时录音、AI 会议纪要、AMOLED 妙控屏于一体，支持双屏同步翻译、通话录音转译及一键 AI 总结，覆盖工作、出行、生活全场景需求。

除 AI 功能外，当贝 Air 1S 在音频品质上同样不懈打磨，带来更纯净、更沉浸的音乐聆听体验，并获得 Hi-Res Audio Wireless 高解析无线音频认证，满足高品质音乐爱好者的严苛需求。与此同时，新品在续航表现上亦有显著提升，让用户在全天候使用场景下无需为电量焦虑。

京东预约通道现已开启

目前，当贝 Air 1S 已正式在京东平台开启预约，感兴趣的用户可前往京东搜索"当贝 Air 1S"，提前锁定预约资格，第一时间体验这款全能 AI 耳夹式耳机带来的全新生活方式。