在智能穿戴设备的赛道上，耳机的功能边界正在被不断打破。当贝即将于6月15日正式开售的全新耳夹式耳机――当贝Air 1S，今天的官宣图片以“翻译，不只是‘能翻译’”为主题，通过全面升级的全场景翻译功能，重新定义了耳夹耳机的交互体验，实现了从“能翻译”到“好用”的跨越式进化。

全场景覆盖：打破语言次元壁

当贝Air 1S它不仅仅是一款耳机，更是一个智能的语言助手，旨在解决用户在不同场景下的语言障碍，让沟通变得前所未有的流畅和自然。其创新性的全场景翻译功能，覆盖了面对面交流、电话通话以及音视频观看等多个核心场景，为用户带来了沉浸式的跨语言体验。

面对面交流：创新的“双屏同步显示”功能，让译文各看各的。在交流过程中，用户无需尴尬地递送手机，对话更加从容自然，隐私也得到了更好的保护。

通话实时译：支持微信、钉钉、飞书等主流社交软件的双向实时互译。通话结束后，AI还能一键生成会议总结，让沟通成果一目了然。

视频沉浸听：在观看外语音视频时，悬浮字幕实时呈现，无需频繁切换软件，让沉浸式观影和学习不再被语言障碍中断。

智慧与舒适的平衡

当贝Air 1S在语言覆盖方面也达到了行业领先水平。它支持190种语言文本转译、36种语言实时互译以及27种方言覆盖，无论是主流语言还是小语种，甚至地方方言，都能提供精准的翻译服务。结合同声传译、面对面翻译和音视频翻译三大核心功能，当贝Air 1S实现了全场景的精准覆盖，真正将翻译从一个“工具”升级为一种“能力”。

除了强大的翻译功能，当贝Air 1S依然保持了耳夹式耳机顶级的佩戴舒适度。其轻盈的设计与智能AMOLED妙控屏相得益彰，让每一次指尖的触控都充满科技感。

6月15日，当贝Air 1S正式开售。 这不仅仅是一次耳机的升级，更是一场关于沟通方式的革命。让当贝Air 1S带你听好声音，更听懂世界。