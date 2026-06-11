耳机，作为我们日常生活中不可或缺的伴侣，其形态与功能一直在不断演进。然而，当贝Air 1S的出现，无疑将重新定义你对耳机仓的认知。它不仅仅是一个能量补给站，更是一个集多功能于一身的“随身生活中控台”。

想象一下，在外在与外国友人交流时，无需掏出手机，耳机充电盒上的2.04英寸高端AMOLED妙控屏就能同步显示译文，让沟通无障碍。这便是当贝Air 1S带来的“翻译外显”功能，让跨语言交流变得前所未有的便捷。通过这块妙控屏，你可以轻松实现切歌、调节音量、切换播放模式等操作，指尖轻触，音乐尽在掌控。此外，“快捷设置”功能让你一屏直达常用功能，抬手即达，大大提升了使用效率。

个性化也是当贝Air 1S的一大亮点。多款主题壁纸可供选择，从炫彩到萌宠，你可以随心所欲地DIY专属风格，让你的耳机充电盒成为独一无二的时尚单品。

当贝Air 1S，这款“AI耳机”不止于听，它以创新的妙控屏技术，为用户带来了前所未有的智能体验。6月15日，当贝Air 1S将正式开售，敬请期待，一同开启智能耳机新篇章。