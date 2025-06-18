声阔开放式耳机Aerofit 2飞跃线 Air专业实测：AI翻译搭配「无感佩戴」

一副耳机能让你听懂100种语言――这不是科幻电影的桥段，而是安克创新旗下声阔Aerofit 2飞跃线Air(以下简称飞跃线 Air)在2025年交出的现实答卷。在微软Build 2025的聚光灯下，这款斩获iF与红点双奖的开放式蓝牙耳机，以「AI翻译+无感佩戴」的组合拳，直接捅破了消费级音频设备的想象力天花板。当其他厂商还在卷降噪深度时，声阔已经带着微软Azure AI的算力杀入跨语言社交战场――它究竟是「技术过剩」的炫技产物，还是全球化场景下的刚需利器？天极网将通过不同场景的翻译应用实测，拆解这款被微软中国副总裁梁岩称为「科技全球化典范」的硬核产品。

本次我们拿到的是声阔飞跃线 Air 松针绿的版本，我们先了解一下产品声学和人体工学部分。飞跃线 Air 采用创新气传导技术，4档调节耳挂带来更舒适和稳固的佩戴享受，拥有6重强悍声学系统确保三频表现均衡。声阔飞跃线 Air曾获得2024年度QQ音乐臻品音质大赏中的年度开放臻享奖，在低音和自然音色上表现良好，且有较低的失真，作为一款开放式耳机表现不错。而AI方面官方介绍其翻译准确率高达97%，支持100种语种互译，通过LLM大模型让同传听译更地道。

飞跃线 Air一共有三种颜色，分别是云朵白、丝绒黑和松针绿，个人感觉相对于传统的黑白色，绿色更加时尚讨好，毕竟近期的法拉利“绿”和小米YU7“绿”也比较火爆。磨砂外壳设计不会沾染指纹，也显得更加高级，Type-C插口位于下部，隐形又方便。旁边的小圆点则是蓝牙或者双设备连接的按键，小巧又精致。

飞跃线Air采用开放式设计，官方数据是拥有单次续航10小时，总续航长达42小时

充电10分钟听音4小时。打开后正面的灯带会亮起。编辑个人是十分喜欢这种平开式的设计，耳机非常好取出，这个要点赞。反面题材就是如苹果一类的开盖式设计，耳机很难拿出来，扣出来不小心还会掉地上，非常不友好。

获得2025红点设计大奖的飞跃线Air采用有点类似豌豆的设计和类肤材质，高弹柔韧。

通过4档调节匹配不同的耳朵大小，实现轻柔零感贴合。

飞跃线Air人体工学设计可以很好的贴合耳道，即使是开放式耳机也能保证音质与清晰度，眼镜避让设计对近视人群十分友好，避免眼镜腿冲突影响佩戴舒适度与听感。

说明书有非常详尽的操控介绍，在APP中也有详细说明。

飞跃线 Air支持双设备连接，对于有笔记本+手机的商务人士或者掌机+手机的朋友就相当友好。

APP介绍：

声阔的APP是需要注册才能使用的，注册登陆后通过提示就能简单连接到耳机。进入后界面首先就能看到AI翻译选项，也是这个耳机主打的功能。

点击进入后有丰富的选项，包括使用和维护技巧、EQ音效、控制设置、双设备连接、游戏模式、翻译等。而底部中间的小LOGO则可以实现一些冥想、放松等场景音乐，还有更多有意思的探索空间，开启全新生活方式。

APP中内置22组EQ调音，也可以自定义调音，选项十分丰富，会玩的朋友可以慢慢微调适合自己的音效。

基础音质测试：

Aerofit 2配备20*11.5mm的跑道式大动圈和三层发泡铝材质，并获得Hi-Res高保真音乐金标认证。我们使用《渡口》和《加州旅馆》进行测试，作为一款开放式耳机，人声的还原度依然不错，低频有力，中高频的解析度和音场表现也比较优秀。即使在如地铁等较为嘈杂的场景依然能得到不错的声音还原度，层次依然分明。

常规翻译测试：

飞跃线Air主打AI大模型翻译应用能力，目前应用都是免费的，在APP初始界面就可以直接进入AI翻译功能，非常快捷，进入后可以选择对话翻译、实时翻译(接近同声传译)等。接下来我们先进行常规测试，看看Azure AI表现如何。

常规的中英对话都十分流畅，我们直接上难度来一些小语种，可以看到即使是印地语也十分流畅，其他包括一些非洲的语言如斯瓦希里语(肯尼亚)都能流畅翻译，所以日常交流方面走遍世界是完全没问题的。

专业翻译实测及对比其他翻译软件： (香港会议)

除了日常的各类语言交流外，专业场景的翻译表现又是如何的？毕竟在一些商业会议上经常会出现一些非常难懂的专用术语名词，即使英语流利也不一定能听懂。我们作为媒体记者编辑，经常会前往世界各地参加各类专业会议，但是一些技术性的专业词汇也晦涩难懂。本次我们获邀前往香港湾仔合和大礼堂参加KubeCon + CloudNativeCon China 2025国际峰会，该峰会票价高达500美元，且有大量云与AI的专业人事参加。大会是全英文进行，各种行业专业英文和日常交流英文有较大差异，我们除了参加大会之外，也参加了了一个分论坛的沟通会。本次也正好在专业场景对飞跃线 Air翻译精准度以及同声传译性能进行测试。

分论坛现场的讲解人员是一名丹麦籍的技术大佬，虽然英语流畅但带着一点口音，语速快不是问题，问题是这类技术论坛，专业术语词汇都是特别长或者特别奇怪的，不过从我们测试来看，也难不倒飞跃线 Air。

通过这个GIF，我们可以看到飞跃线 Air精准快速。另外翻译模式下开启实时翻译(接近同声传译)需要同时佩戴两个耳机，编辑将另外一个耳机分享给旁边一位美女媒体朋友。这位媒体朋友用着比笔记本讯X同传，所以正好对比一下。据她的反馈飞跃线 Air的翻译速度和精准度明显强于这个讯X同传软件，并表示讯X同传即使选了科技行业在专业术语上的翻译仍然不太准确，考虑到她的笔记本电脑是比较高端的型号，拾音应该没太大问题，所以Azure AI的表现真的很强大。

翻译内容转TXT文档快速分享，高效工作：

一般商业会议等场景时常都比较长，结束翻译后可以在APP中找到面对面翻译或实时翻译的内容，可以快速分享给朋友。分享会自动生成TXT文档，兼容性好，手机和电脑都能直接打开使用，大幅提升工作效率。

小结：

「当安克创新总裁赵东平谈论『突破语言界限』时，声阔Aerofit 2飞跃线Air本质上是在传达『科技普惠』的理念――它让普通用户以一副耳机的价格，僭越了同声传译员二十年训练的门槛。」而天极网认为：这款产品真正的颠覆性，在于其通过Azure AI构建的「软硬件协同护城河」。当竞品还在堆砌硬件参数时，声阔已用741项专利搭建起从声学结构到精准AI交互的立体防御体系。至于下一代的生成式语音功能？不妨视为安克创新押注AI终端生态的「看涨期权」。毕竟在2025年，能同时拿下iF大奖和微软技术背书的玩家，早已跳出了耳机赛道的低维竞争。