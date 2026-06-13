今日，当贝Air 1S以“听懂世界，也要听好声音”为主题，宣布在防漏音和降噪技术上实现了突破性进展，针对用户普遍关注的漏音问题，当贝Air 1S采用了定向传声与逆向声波抵消的先进技术，有效将漏音降低高达75%，确保您的私人音乐空间不被打扰，同时也避免了对周围人的影响。无论是在喧嚣的通勤路上，还是在安静的图书馆中，您都能尽情享受专属的音乐世界。

在通话降噪方面，当贝Air 1S同样表现出色。其搭载的四麦Beamforming与DNN AI降噪技术，能够智能识别并精准拾取人声，同时有效过滤环境噪音。即使身处嘈杂的环境，也能保证通话的清晰流畅，让每一次沟通都如同面对面般真切。

除了卓越的防漏音和降噪性能，当贝Air 1S在音质方面也毫不妥协。它配备了12mm巨能动圈，并通过Hi-Res认证，支持LHDC 5.0高清音频传输，确保在享受降噪的同时，音质依然保持高水准，为您呈现纯粹、细腻、富有层次感的好声音。

当贝Air 1S，不漏一句话，更不负好音乐。它将是您工作、学习、娱乐的理想伴侣，让您在享受高品质音乐的同时，也能轻松应对各种场景。敬请期待6月15日当贝Air 1S的全渠道正式开售，一同开启智能听觉新篇章!