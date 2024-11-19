连获全球七大医疗注册证，华为WATCH D2开启腕上动态血压监测新时代

智能穿戴设备在健康管理领域的应用日益深入，尤其在血压监测方面，正带来全新体验。11月19日，华为官宣全新一代血压表华为WATCH D2定档11月26日，以其突破性的动态血压监测功能和轻薄时尚的外观设计，备受业界瞩目。并且华为新款血压表连获7张全球医疗器械认证。这款全新智能手表不仅有望重新定义血压管理方式，更预示着腕上动态血压监测时代的到来。

高血压管理一直是全球医疗健康领域的重大挑战。传统的血压测量方式，无论是家庭自测还是诊室测量，都存在一定的局限性，难以全面反映血压的动态变化。而动态血压监测(ABPM)作为高血压诊断和评估降压效果的“真金标”， 但传统的动态血压监测设备笨重、佩戴不便，限制了其在日常生活的广泛应用。华为WATCH D2的出现，正是为了解决这一痛点。

华为WATCH D2实现了腕上动态血压监测的突破，支持24小时血压测量。这意味着用户无论是在工作、运动还是睡眠状态下，都能监测血压变化。这相较于只能提供间断性测量的传统电子血压计以及佩戴不便的医用动态血压记录仪，无疑是一项重大进步。其轻薄的外观设计，也更符合用户对日常佩戴的舒适性需求，进一步提升了用户体验。从预热海报中可以看出，华为WATCH D2 “轻薄的不像血压表”。其时尚精致的设计，颠覆了其上一代传统血压表的笨重形象。这不仅体现了华为在工业设计上的深厚功底，更彰显了其以用户为中心的理念。

更为重要的是，华为WATCH D2的动态血压监测功能并非噱头，其精准度达到了医疗级别。还连获中国和欧盟在内的7张全球医疗器械认证，无疑是其精准性和可靠性的有力证明。这背后是华为在健康领域长达十年的深耕，以及与全球众多权威医疗机构和专家团队的紧密合作。

在近期举办的第35届长城心脏病学大会上，华为运动健康与多位权威心血管专家共同探讨了可穿戴技术在血压管理中的应用前景。专家们一致认可，以华为第一代血压表WATCH D为代表的智能穿戴设备，将为高血压的早期筛查、诊断和管理提供更有效、更便捷的解决方案，为推动心血管健康事业发展做出重要贡献。 《中国高血压防治指南(2024年修订版)》也明确指出，经过准确性验证的可穿戴腕式血压计可用于日常血压监测，这为华为WATCH D2的应用提供了权威背书这款血压表早在今年9月份就已经在海外发布，并且海外知名媒体Forbes对华为WATCH D2也给予了高度评价，认为其在血压测量领域“毫无竞争者”。这不仅是对华为技术实力的认可，更是对中国智能穿戴行业创新能力的肯定。华为在智能穿戴领域一直保持着领先地位。IDC数据显示，华为今年上半年连续两个季度位居全球腕戴市场出货量第一，并连续五年领跑中国市场。华为WATCH D2的登场，将助力华为智能穿戴进一步巩固领先地位。

华为WATCH D2的出现，不仅为高血压患者提供了更便捷、更精准的健康管理工具，也标志着可穿戴设备在健康领域应用的又一次飞跃。它以科技创新为引擎，以用户需求为导向，将动态血压监测技术融入到日常生活中，为构建全民健康管理新生态贡献力量。华为WATCH D2的上市，将进一步推动动态血压监测技术的普及，让更多人受益于这项前沿科技，开启更加健康、智慧的生活。