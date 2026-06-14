在追求极致耳上时光的道路上，当贝从未停止过精益求精的脚步。即将正式登场的当贝Air 1S，通过对每一处细节的深度打磨，带来了从硬件到软件的8项核心升级。这不仅是一次产品的迭代，更是一次交互与听感的全面进化，旨在为每一位用户创造翻倍的卓越体验。

在智能交互方面，当贝Air 1S将AI的能力发挥到了极致。全能的翻译功能实现了开口即译，让跨语言沟通从此告别延迟;而针对影音爱好者，观影省心模式支持外语字幕自动浮现，边看边译的体验让大片理解毫无门槛。与此同时，录音功能也迎来了质的飞跃，不仅支持多场景速录和免费转译，更能在录音结束后一键生成AI总结，让碎片化的信息瞬间变得井然有序。

感官体验的升级同样令人瞩目。标志性的妙控屏玩法再度进化，让用户只需指尖轻点即可掌控万事。在声学表现上，当贝Air 1S力求纯净与澎湃的完美平衡，即便身处喧嚣闹市，依然能保证字字清晰的纯净听感，而饱满的声量与更有劲的高音，则为每一次聆听注入了震撼灵魂的力量。

这一切强大功能的背后，离不开核心技术的硬核支撑。全新升级的主控芯片让各项操作如行云流水般顺滑，配合更趋稳定的蓝牙技术，实现了秒速接续与告别断连的畅快体验。

这8项核心升级，不仅是技术的飞跃，更是用户体验的全面革新。当贝Air 1S，将耳上体验提升至全新高度，真正实现“体验翻倍”。明天，当贝Air 1S将全渠道开售，敬请期待，一同开启耳上智能新篇章!