可接入多模态AI大模型，雷鸟创新CES2025推出AI拍摄眼镜V3与雷鸟X3 Pro

一年一度的全球科技盛宴CES2025即将到来，本届CES将于美国时间1月7日-1月10日举办，天极网一如既往为大家带来全方位的展会报道。在本届展会上，雷鸟创新将推出基于多模态AI大模型的拍摄眼镜V3与具备光波导技术的X3 Pro。

作为全球消费级AR眼镜的领导品牌，在本次CES2025上发布的拍摄眼镜V3将搭载雷鸟与阿里云通义独家定制的大模型等，通过眼镜具备的摄像头能够将实时的影响素材给到AI大模型处理，解决问题提问、翻译、物件识别，也可以指导用户做饭、调酒，甚至打扑克(记录出了的牌并算出最适合的出牌)、下棋(AI辅助)等，为生活创新带来无限想象。

天极网获邀提前体验雷鸟V3眼镜

雷鸟V3眼镜通过轻便舒适的整机设计，同时搭载独家定制的多模态AI大模型，雷岛新品将重新定义眼镜设备的体验，为全球用户带来耳目一新的视觉感受。天极网在深圳参加了雷鸟与阿里云战略合作签约仪式，并抢先体验到业内第一款搭载深度定制的AI大模型的真AI眼镜V3。

拍摄的时候右边会亮灯 而摄像头则位于眼镜左侧

另外也可以通过APP与雷鸟V3眼镜进行互动，譬如要求拍照翻译后，翻译好的照片会记录在AI对话中便于用户查看。

光波导技术也是智能眼镜非常重要的技术路线，在本届科技盛会上，雷鸟创新也将重磅推出光波导黑科技。目前我们暂时未能拿到相关的技术数据，但可以确定是X2眼镜后续的升级版本X3 Pro，不用再查看手机屏幕而是直接在屏幕中进行互动，这也是智能眼镜未来最可行的技术路线。

雷鸟将在拉斯维加斯国际会议中心(LVCC)设立展台，感兴趣的朋友可以前往展台体验雷鸟新品的独特魅力。

展位信息:

LVCC CENTRAL HALL (Booth No.17704)

关于雷鸟创新

雷鸟创新成立于 2021年 10 月，公司核心团队来自腾讯、大疆、Meta、OPPO、爱奇艺，以及各类新锐创业公司，在近眼显示光学设计、自研A1算法模型，以及多模态人机交互等领域拥有深厚积累并且在供应链及生产工艺方面具有较高水平。

2023年10月,发布全球首款消费级真 AR 眼镜「雷鸟 X2」，这也是业内首款发布和量产的双目全彩MicroLED+光波导 AR 眼镜。

多家第三方机构数据显示，2022-2023年，雷鸟创新在国内消费级 AR 眼镜主要线上平台市场份额已连续两年位居中国第一。