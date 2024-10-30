2024 XPERI体验日：跨越赛道探索视听新边界

10月25日，2024 XPERI 体验日在北京举行，本次的体验日以“探索新视界，聆听万物声”为主题，XPERI在现场布置了多个体验区，将抽象的技术解决方案以现场模拟的真实视听场景为载体，把XPERI在视频、音乐、汽车等生态及不同市场的业务进展和成果进行了具象化展示。

不少消费者可能对XPERI这家公司感到陌生，但是如果提起其旗下众多耳熟能详的品牌――DTS、HD Radio、IMAX Enhanced和TiVo，应该就会恍然大悟。作为一家发明、开发并提供在非凡体验背后的支撑技术的公司，XPERI通过广阔覆盖的消费设备和媒体平台为智能设备、互联汽车和娱乐体验提供支持，其技术早已润物无声地渗透进全球用户的生活，

体验日当天，XPERI公司副总裁及大中华区总经理郎正武亲临现场，并与极米科技副总裁郭雪晴一同接受了媒体采访;深圳市宇光智通科技有限公司总经理甘治国则以书面的形式接受了采访。从与几位高管的交流中我们能够看到，XPERI正在与众多合作伙伴共同努力，不断扩展技术覆盖的赛道，探索视听的新边界。

在现场有DTS音频技术加持的多款耳机与手机搭配出场，展示了QQ音乐在13.10版本中首发上线的全新DTS定制音效，包括“悦耳人声”“环绕剧院”“浩渺声场”“悠扬舞台”4种。QQ音乐可以说是国民级音乐App，根据其母公司腾讯音乐财报，2024年第二季度腾讯音乐在线音乐付费用户数1.17亿，同比增长17.7%。整个2024年上半年，在线音乐付费用户数净增超过1000万。DTS则是音频解决方案的革新者和领导者。此次双方强强联手，旨在为QQ音乐的用户带来更具沉浸感的听音体验。

DTS音效营造出不同的声场模式，为用户提供了按照自己听音喜好和音乐类型选择不同音效模式的可能。目前，累计已有超过500万用户使用了DTS音效，数据告诉我们，对音频有更高要求的用户是愿意为高品质内容付费的。

这并非DTS和QQ音乐的首次牵手。郎正武介绍，通过之前与QQ音乐的合作以及用户的各种反馈，DTS更为清楚和深刻地认识到了用户的需求点。而目前，DTS也正在和QQ音乐继续探索优质DTS多声道内容的制作，并且向车载音乐方向拓展。



XPERI公司副总裁及大中华区总经理郎正武

郎正武表示，XPERI深刻理解用户对沉浸式娱乐体验日益增长的需求，随着对娱乐体验有更高要求的用户规模不断壮大以及生活场景的扩展，在家中、车内或移动设备上无缝衔接娱乐体验也逐渐成为刚需。

体验日上展示了目前唯一全球独立汽车媒体平台――DTS AutoStage Video Service Powered by TiVo解决方案。通过该解决方案，用户将可以在汽车这个“第三空间”中畅享移动影音数字资源，无论是直播广播、流媒体音乐、视频服务，甚至是游戏都能够在这个平台上集成。DTS AutoStage Video Service Powered by TiVo可以说是内容方面的一站式聚合方案，能够满足用户不断变化的娱乐需求和偏好，简单有效，十分利好驾乘者。

谈及汽车领域的业务拓展，郎正武表示，XPERI希望与国内硬件有足够优势的汽车厂家进行软件和体验方面进行合作，帮助他们为用户提供更优质的车载娱乐体验。

优质的车载娱乐解决方案离不开在车载端落地。宇光智通是DTS汽车音频算法业务在国内推广的重要合作伙伴。双方在汽车领域合作多年，并且已经成功在国内多家一线车厂落地了DTS整车音效算法，助力多家知名车厂通过软件方式高效迅速地提升了音效体验。甘治国透露，除了目前的整车音效，宇光智通还计划将DTS多年在音频领域的技术积累应用于市场主流的硬件平台，在中国汽车市场布局更多的多声道音频软件解决方案。

谈及未来的合作方向，甘治国表示，随着新能源市场的大浪淘沙，不合格的玩家正在被淘汰。各家车企将会逐步过渡到更理性的产品定义阶段，聚焦像整车音效这样的用户感知度较高的功能;另一方面，随着整车扬声器布局优化、功率提升，高阶的整车音效算法可以得到实现，而宇光与DTS的合作将更具现实意义。

在家用投影领域，极米始终走在行业前列。在最近的旗舰产品中，IMAX Enhanced的认证为极米RS 10 Ultra、RS 10 Ultra 典藏版和 RS 10 Pro在专业领域的竞争力进行了有效提升。

而刚上市不久的极米AURA 2旗舰级智能艺术激光电视作为最新款的认证设备亮相活动现场，对IMAX Enhanced及DTS多声道内容都进行了全面的展示。



极米科技副总裁郭雪晴

谈及与XPERI的合作，极米科技副总裁郭雪晴表示双方有两个共同点，一是对用户体验的极致重视，二是对技术创新的极致追求。共同的追求让极米和XPERI走到一起，借助DTS和IMAX Enhanced的品牌影响力和技术支持，为在家庭环境中的用户带来极具IMAX特色的观影体验。

体验日上还有一项技术让人印象深刻――DTS Clear Dialogue清晰对白。由于设备限制、不同内容源的音频不一致、环境噪声或个人听力差异等，很多人会遇到不看字幕有时就无法完全理解人物对白的问题。DTS Clear Dialogue可以分离并增强对话，以便听众能够更好地理解对白内容，这一技术在电影、电视节目、体育赛事、现场直播等内容中均可实现。

其实类似效果或解决方案在此前已有出现，但是从某种程度上来说，它们并不是这个问题的最优解，在实际使用中还是会有应用局限、缺乏个性化偏好等问题。DTS Clear Dialogue使用最新AI音频处理技术，由于是在端侧实现，因此还是对未来的硬件提出了NPU的算力要求。它使用传统DSP技术来减少动态范围，使响亮的音效更安静、轻柔的对白更清晰。机器学习技术使它可以将对白与音轨分离独立处理，在保留电影制作者原意的同时，根据最终用户的具体偏好提高对白清晰度。而DTS还会继续改进模型和方法，并持续专注于其他音频源分离应用，进一步扩大机器学习在音频处理中的潜力，解决现有的对白难以听清的问题。

近年来，中国消费者在音视频领域的消费取向有着明显的升级，他们逐渐地追求高品质视听体验，并且愿意为高品质内容付费。内容市场的繁荣、体验场景的多样化也带来消费场景的多元化，从家庭影院到车载娱乐、移动设备，用户需求个性化程度提升，对体验的要求更高。同时，碎片化内容改变了用户日常娱乐的方式，而对于长视频或者电影，用户更注重高品质和深度沉浸式体验，形成了不同的消费场景和偏好。

而这些，正是XPERI始终精益求精的方向和动力。正如郎正武所述，“在 XPERI，创新不仅仅是应对趋势，更是引领潮流。”XPERI正在以创造更有意义、更具互动性的内容提升用户在不同平台上体验娱乐的方式，也将继续为全球用户带来创新解决方案，满足不同消费者的娱乐需求。