Apple Watch S9系列、 Ultra 2 来了 售价399美元起

众所周知，Apple Watch系列是世界上最受欢迎的智能手表产品之一。这也是小编认为最接近智能手表的穿戴设备。9月13日凌晨，在大家期待的苹果秋季新品发布会上，我们终于迎来了全新一代的Apple Watch S9系列。

Apple Watch S9系列有一个全新升级的处理器S9，CPU和GPU性能都大幅度提升(处理速度提高80%)。根据苹果的官方说明，因为重新设计了Apple Watch S9系列的内部结构，才能塞入这枚有着56亿个晶体管的芯片。并且这次苹果还在Apple Watch S9系列中加入了第二代超宽频芯片，这下我们可以直接用手表来定位你丢失的手机了，在查找的过程中，用户还可以通过手表看到具体的距离以及方向。

屏幕方面，Apple Watch Series 9系列依旧配置了行业内几乎最窄的边框，并且升级了常亮功能的RETINA屏幕，现在手表的最高亮度高达2000尼特，最低亮度甚至可以降低到1尼特，这样的低下限以及高上限亮度，在一定程度上可以保障用户的使用需求和续航续航。

Apple Watch Series 9系列的配色有五款，分别是粉色、星光色、银色、午夜色、红色;此外，不锈钢版本的Apple Watch Series 9系列也有三种颜色可选。小编个人觉得蓝色和白色可能比较好看一些，不知道你喜欢那种颜色？

续航方面，Apple Watch S9系列也是因为性能的提升以及能耗的降低，大家一直诟病的续航能力，这次Apple Watch S9系列也来到了18个小时，但依小编的见解，一天一充依旧逃不掉。

智能设置方面，现在大家熟悉的Siri 更深度的连接上了Apple Watch，我们可以直接绕过手机(云端数据)，直接吩咐手表上的Siri(用本地数据)，来给我们提出健康方面的建议或者更多智能的问题。根据苹果官方数据，Apple Watch S9系列Siri的听写准确度比 Series 8 系列高出 25%。但Siri 健康查询功能估计大家得晚一些才能用上了，苹果官网的说法是：今年晚些时候推出英语和普通话版本，其他语言版本也将推出。

这边小编还了解到两个比较有意思的功能，Apple Watch S9系列现在可以一键碰一碰来分享表盘设置，是不是有点小天才智能手表交友那意思了。此外，我们现在还可以在设置中看到单手双捏选项，开启后用户就可以通过单手双捏接打电话、关闹钟、实现App音乐暂停等操作，感觉这个功能后续一些老前辈Apple Watch也可以通过系统升级获得。

值得注意的是，环保的苹果还宣布Apple Watch S9系列是旗下首款碳中和的手表产品，并且以后苹果公司不会在新手表产品中使用皮革材料，但提供了一种类似皮革的斜纹材料表带，不知道你喜欢这种替代方式吗？

以上就是Apple Watch S9系列的一些信息。

当然在手表环节的最后，Apple Watch Ultra 2 也来了。这款产品其实大家可以看做是一个Apple Watch S9系列的加强版。Apple Watch Ultra 2 同样搭载了 S9 芯片，并且支持这次发布的手势控制等等功能。但Apple Watch Ultra 2的屏幕最高亮度来到了3000尼特，并且有着全新的、可能是独占的全新模块表盘(简单来说就是手表可以根据当前环境的光线，自动切换日间、夜间模式)。此外，这款超级专业的手表现在在海拔9000米依旧可以使用(大家可以戴着这块手表去勇攀珠峰了)。最后就是续航时间，Apple Watch Ultra 2的常规续航来到了36小时，极限续航最高可达72小时。

价格方面，Apple Watch S9系列的GPS版本售价399美元(约合人民币2909元);蜂窝网络版本售价499美元(约合人民币3639元)。Apple Watch Ultra 2的蜂窝网络版本售价799美元(约合人民币5826元)。