苹果Vision Pro离不开中国供应链 2024年将出货100万台

苹果首款头戴式空间计算设备Vision Pro发布已经有一段时间了，根据苹果在WWDC23上公布的时间线，2024年Vision Pro将首先在美国发售，2024年底将逐渐在全球范围内上市。

日前多家消费电子供应链公司核心人士透露，苹果公司将在今年12月份正式量产第一代头戴式空间计算设备Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，预计第三年达到1000万台。

苹果对于Vision Pro的期望很高，但是由于技术和工艺方面困难，Vision Pro很难在最开始的时候满足数以万计的消费者需求。甚至于到2024年，专业用户想要买到一台仍然很困难――因为在首发的2024年只有100万台的出货量可供抢购，更不用提普通消费者了。而这100万台在很大程度上会先针对美国市场。再往后推一年，苹果计划在2025年生产1000万台，产量直接提高10倍。那么2024年末面向全球市场发售的时间表是比较可信的。

值得一提的是，Vision Pro从一开始就不是一款定位于传统消费市场的头戴式设备，它更适合专业用户、开发者、相关行业人员选择。但是可以预见的是，Vision Pro上市后一定会遭到疯抢。

Vision Pro的生产过程中，中国供应链起到了十分关键的作用。尽管苹果正在逐渐将中国的供应链转移到印度、东南亚等国家，例如今年的iPhone 15系列机型。但是不可否认的是，苹果对Vision Pro这个级别的产品有着十足的重视，同时苹果还是比较相信国内供应链厂商，中国先进成熟的供应链体系能够给予苹果巨大的帮助。国内产业链企业在研发原型阶段展现出的灵活性和实力让苹果满意，他们往往能够满足苹果提出的各种创新构想，并将其转化为现实。数据显示，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

供应链人士透露，苹果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。有不少中国供应链企业在Vision Pro的生产中获利。目前内地供应链占比最高的是领益智造，负责独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是立讯精密，负责独家代工组装。部分工厂已经大量招人，几十条产线正在加速生产中。时至今日，进入苹果供应链仍然是一家供应链企业被认可的标志，它将带来超过生产Vision Pro产品本身的意义。

作为第一代产品，Apple Vision Pro遇到了很多初期问题。对于开发者来说，为Vision Pro开发也并不是一件容易的事情。为了保密，苹果对开发者和开发过程进行了诸多限制，这也让不少人知难而退、兴趣寥寥。

而在产品生产的过程中，由于工艺太难导致的良品率低此前也屡次见诸报端;同时，摆在Vision Pro眼前的还有两个亟待解决的问题――机身重量和定制镜片。

虽然Vision Pro是一款跨时代的设备，但是它很可能由于这样那样的问题导致体验低于宣传，毕竟这款设备的价格高达3500美元。

苹果Vision Pro会是一款“重新定义空间计算”的设备。它没有把自己定位于一款头戴式VR或者是MR设备，而是强调了它的“空间计算”属性。Apple Vision Pro可以创造出一个空间环境，这个环境将排除外界干扰，让用户可以沉浸于自己的世界。它搭载了一系列先进的摄像头和传感器，定制的microOLED显示器为每只眼睛提供23MP像素，还配备了M2和R1双芯片提供支持，运行专为空间计算打造的visionOS系统，有幸体验过的媒体朋友都用“震撼”来形容。

另外，苹果似乎已经在开发Vision Pro的下一代产品。日前彭博社报道，苹果计划推出1500~2500美元的Vision Pro，该消息也已经被供应链确认。供应链消息称，苹果要推出的二代Vision Pro将会有4个型号，其中2款已确定，一款仍延续第一代的高端定位，另一款平价版则需要将BOM成本砍半，以此达到1.5k-2.5k的售价。