预测2024年消费级XR市场销量有望突破100万台

历经爆火之后，元宇宙市场热度快速减退。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023年全球XR设备(包括AR和VR)的出货量为815万台，同比下降14.2%。

XR设备按应用场景可分为消费级和专业级两类，消费级主要为个人消费者用于观影、游戏等场景;专业级则是政府、机构、企业应用于教育、医疗、工业制造等领域。在中国的消费级市场，2023年XR设备全渠道销量为61.3万台，同比下降34%。

市场规模的下跌主要来自于VR产品，相反AR产品则是一路高歌猛进。2023年，中国消费级VR设备销量为41.1万台，同比下降51%;AR设备销量达到20.2万台，同比增长115%。

2023年，XR在线上公开零售市场(不含拼抖快等新兴电商)的销量占到全渠道的42.7%，达到26.2万台，同比下降42.3%;销额为8.1亿元，同比下降43.4%。VR和AR的销量占比由2022年的90:10变为2023年的59:41;从同比看，VR大降62.3%，而AR上涨137.9%。

其中，AR市场中，“AR四小龙”雷鸟创新、XREAL、Rokid和INMO位列前四，合计份额(CR4)达到95.2%，较2022年下降2.8个百分点。雷鸟创新以37.4%的份额排在中国线上监测市场的首位。XREAL紧随其后，线上市场份额为36.2%。

苹果Vision Pro已正式发售，有望开启空间计算时代。洛图科技(RUNTO)预测，2024年，中国消费级XR设备全渠道销量将有望突破100万台，达到106万台，其中VR市场回暖至67.4万台，同比上涨64%;AR市场销量将达到38.7万台，同比增长92%。

现阶段，AR和VR技术的发展面临一些技术瓶颈，导致创新速度放缓，无法满足消费者对更高质量、更丰富体验的需求，市场增速可能会受到影响。不过，随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，AR和VR市场仍然具有不小的增长潜力。而对于AR和VR设备市场的未来发展，也需要综合考虑包括技术进步、消费者需求、市场竞争和政策支持等多种因素。