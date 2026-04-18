4月的深圳， Sensor Shenzhen 2026国际传感器与应用技术展览会现场热闹非凡。在Bosch Sensortec展台上，一台演示机器人正与观众进行交互，而一旁观众佩戴的AR眼镜，则随着头部的微小动作实时呈现着虚拟信息叠加的流畅画面与流畅的功能指示，后面还有连羽毛触感都能精准记录的机器人“触感皮肤”。这些看似“科幻”的场景，其背后共同依赖的底层技术，正是一颗颗微小的MEMS(微机电系统)传感器。

Bosch Sensortec展台

展会同期，Bosch Sensortec举办了主题为“感知于芯，智动同行”的新闻发布会，并正式向中国市场首次展示了其新一代惯性测量单元(IMU)BMI423与BMI5运动传感器平台。此前，这两款产品已在CES 2026完成全球首秀。

如果说过去十年的移动互联网浪潮，是由芯片算力、通信网络和显示技术驱动的，那么进入AI，特别是“具身智能”与空间计算蓬勃发展的新阶段，能够将物理世界海量、连续的非结构化信息转化为机器可理解数据的“感知层”，正成为定义下一代智能设备体验的隐形“基建”。Bosch Sensortec亚太区总裁王宏宇在发布会上明确指出：“从主动感知到更为积极的交互，边缘AI传感技术正在从一项创新技术，演变为定义下一代智能生活的关键基础设施。”

此次发布的两款新品，正是博世对这一趋势的强势回应。它们不再仅仅是精准记录动作的“计量器”，而是向着“理解意图”、“预判场景”的智能化、高集成化方向迈进，旨在为机器人、XR、穿戴设备等前沿领域提供全新的感知能力。本文将深入解读这两款新品的“芯”实力，并探讨其在“具身智能”与智能眼镜两大核心场景中，将如何驱动体验的跨越式升级。

边缘AI传感：从“功能模块”到“智能基础设施”的质变

过去，传感器在设备中扮演着相对被动的角色――采集数据，然后交由主处理器(AP)或云端进行计算和决策。然而，随着AI应用对实时性、隐私性和能效的要求日益严苛，这种模式的瓶颈日益凸显：海量原始数据的传输带来功耗与延迟挑战，而将所有数据上传云端更存在隐私和安全风险。

“端侧AI”(On-Device AI)或“边缘AI”的兴起，为解决这一矛盾提供了路径。其核心思想是，将一部分AI计算能力下沉到设备端的传感器或协处理器上，在数据产生的源头完成初步的过滤、识别和决策。

Bosch Sensortec业务战略、投资组合管理与营销传播副总裁Dr. Marco Lammer表示，博世正从“纯传感器供应商”转向“传感解决方案提供商”。这意味着，博世的传感器将集成更强大的嵌入式处理器和可编程的AI加速引擎，使其能够在本地完成复杂的传感器数据融合(Sensor Fusion)和情境识别(Context Awareness)，仅将处理后的、更有价值的“元数据”或指令发送给主系统。

“当系统复杂度增加后，需要有分布式系统。把算力放在端侧有几个好处：第一，延时低;第二，降低功耗;第三，隐私问题……如果算力部署到端点，安全性就能得到很好的保障。”王宏宇解释道。这种转变，使得传感器从产业链中一个标准化的“零部件”，升级为决定设备智能水平高低的“基础设施”。

新品解读：BMI423与BMI5平台如何定义“新基建”？

1. BMI423：为“始终在线”而生的高性能IMU

BMI423是Bosch Sensortec 推出的新一代惯性测量单元。它的核心升级在于在极致能效与超高动态性能之间取得了突破性平衡。

性能翻倍，捕捉极致动态：其测量范围扩展至±32g(加速度)和±4000dps(角速度)，达到上一代产品的两倍。这使得它能够精准捕捉并跟踪机器人快速挥臂、无人机急速翻滚、运动相机剧烈晃动等高强度、高动态运动，突破了传统传感器在极端场景下的性能极限。

超低功耗，延长“感知”续航：在加速度模式下，其电流消耗可低至25微安(μA)。对于智能手表、耳机、IoT传感器等需要7x24小时不间断监测用户活动或环境状态的设备而言，这一特性至关重要，是实现真正“始终感知”(Always-On Sensing)的硬件基石。

集成语音活动检测：这是一个极具巧思的功能集成。BMI423可检测到微小的震动(如用户说话时喉部与头部的振动)，从而智能唤醒设备的麦克风，仅在需要时进行音频采集与分析。这不仅能大幅降低音频子系统(尤其是高功耗的麦克风和音频编解码器)的整体能耗，还能在物理层面增强隐私保护――当你不说话时，麦克风根本不会被激活。

BMI423代表了IMU发展的一个清晰方向：通用高性能平台的夯实。它不追求极致的AI算力，而是在基础性能(量程、功耗、噪声)和实用性功能(VAD)上做到极致，以满足从可穿戴设备到机器人等广泛设备对可靠、耐用、高效的基础运动感知需求。它是确保“感知”这栋大厦根基稳固的“钢筋混凝土”。

2. BMI5平台：内嵌AI的“感知-决策”一体化平台

如果说BMI423是“更强健的感官”，那么BMI5平台则旨在打造“会思考的感官”。它并非单一产品，而是一个统一的硬件与软件架构，首批推出三个型号：BMI560(面向XR头显与智能眼镜)、BMI563(面向机器人/控制器/高端运动相机)、BMI570(面向可穿戴设备)。

BMI5平台的“Ultra”(极致)理念体现在四个维度：

性能与可靠性：在宽温范围、强振动环境下仍能保持超低噪声、低延迟和超高稳定性，这对于对运动感知精度要求严苛的XR和机器人应用至关重要。

智能飞跃：集成了可编程的边缘AI分类引擎。这是质的飞跃。这意味着，开发者可以将定制化的AI算法(如特定手势识别、异常活动检测、场景模式判断)直接部署在传感器内部的微控制器上运行，实现“在传感器内完成思考”，极大减轻主处理器负担，并实现微秒级的响应速度。

量程加倍：与BMI423类似，拥有翻倍的测量范围，为创造更极致、无眩晕的沉浸式XR体验和高动态机器人控制提供了物理保障。

绿色设计：遵循严格的生态标准，体现了高科技与可持续发展的融合。

BMI5平台的革命性在于将“感知”与“初级认知”合二为一。它不再仅仅输出原始的加速度和角速度数据流，而是能直接输出“用户做了一个‘确认’手势”、“设备正在经历高频振动预警”、“当前处于步行状态”等高层次的信息事件。这极大地简化了上层应用开发，并使得设备能更“本能”地响应外界变化。BMI5平台的出现，标志着边缘AI传感正式进入了“解决方案”驱动的新阶段。

超越硬件：博世的生态化生存之道

在AIoT时代，仅提供高性能芯片是远远不够的。市场应用场景高度碎片化，客户需要的是能快速集成、验证和量产的“交钥匙”解决方案。深谙此道的博世，正在中国积极构建其传感生态。

“全家桶”式方案组合：博世拥有业界最全面的消费类MEMS传感器产品线，涵盖运动(IMU、地磁)、环境(气压、温湿度、气体)、声学(扬声器)和光学。这使其有能力为客户提供“传感全家桶”，满足机器人、XR等复杂设备对多模态感知的一站式采购需求。

深度绑定核心生态伙伴：博世特别强调了与本土头部厂商的合作。例如，与乐鑫科技(Espressif) 的合作，将博世的运动、环境传感器以子板形式集成到乐鑫流行的ESP32物联网开发平台中，提供从硬件到驱动的完整支持。与润和软件的合作，则旨在将其传感器方案深度融入OpenHarmony生态。这种合作模式极大降低了开发者门槛，加速了创新应用的落地。

软件与算法赋能：王宏宇提到博世提供的AI Studio等软件开发套件。对于BME690四合一气体传感器，博世不仅提供硬件，更提供能够将原始数据转化为“空气质量优良/差”、“食物新鲜度”等直观结果的算法模型。这种“传感器即解决方案”的思路，正是应对长尾、多样化IoT市场的关键。

结论：感知“基建”竞赛，刚刚开始

Bosch Sensortec在Sensor Shenzhen 2026上的亮相，清晰地传达了一个信号：在AI与物理世界深度融合的浪潮下，智能感知已成为不可或缺的底层“基建”。BMI423和BMI5平台，分别代表了这一基建在“基础性能”和“智能等级”上的双重提升。

从高动态的机器人与机器人触感皮肤，到沉浸无眩晕的XR体验，再到7x24小时的健康与环境监测，所有前沿智能设备的想象，都建立在精准、可靠、智能的感知数据之上。博世正试图通过“硬件性能突破+边缘AI集成+生态联合共创”的组合拳，在这场刚刚开始的感知“基建”竞赛中，巩固其领导者地位。

行业唯一的通过气压传感器实现羽毛级精准“触感”的机器人皮肤解决方案

未来的智能世界，不仅需要更强大的“大脑”(CPU/GPU/NPU)，更需要更敏锐、更智能的“五官”(传感器)。当边缘AI传感真正普及为“标准配置”之时，万物互联的体验，才将迎来从“响应指令”到“主动服务”的真正质变。而这一切，正从一颗颗微小的MEMS传感器开始。