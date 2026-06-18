作为 DJI Power 迄今最便携的一度电户外电源， DJI Power 1000 Mini 以“小体积，大实力”的核心亮点备受市场关注与用户喜爱。大疆储能坚持将安全放在首位，身体力行不断拔高和验证产品可靠性标准，坚持产品在可靠性、便携性与性能表现之间的良好平衡，并以扎实品质为众多用户的使用安全保驾护航。近日， DJI Power 1000 Mini 也收获了全球权威认证机构 TÜV 南德颁发的“S级紧凑型及性能稳定认证证书”。

大疆储能事业部全球市场负责人谢女士，TÜV南德大中华区消费品服务电子电气部南区高级经理朱小斌先生、通讯及影音器材部经理张海权先生等嘉宾共同出席了本次颁证仪式。

随着户外出行、家庭应急备电及移动办公等场景需求不断增长，移动储能产品市场持续扩容。用户对于产品的关注点也逐渐从单一容量指标，延伸至便携性、充电效率、安全性及环境适应能力等综合性能。如何兼顾紧凑性、高性能、可靠性的三重平衡，已成为行业发展的重要方向。

TÜV南德实验室测试输出功率

在本次认证过程中，TÜV南德技术团队对大疆便携储能电源 DJI Power 1000 Mini 的电性能、机械性能和紧凑等级等方面，进行了全面测试和评估。其中，DJI Power 1000 Mini 的 AC能量体积比、“5000米高海拔运行能力”和“9级抗震性能”均展现出其优秀的可靠性，因此也最终获得“TÜV南德紧凑式便携储能电源S级高性能认证证书”，充分体现了其在紧凑设计、环境适应性及性能稳定性等方面的综合优势。

DJI Power 1000 Mini 在其仅 12L 的“mini”机身体积内，加入千瓦级高功率供电、快充快放以及多设备同时供电功能，拥有多重安全防护设计，并内置 400 瓦行车闪充与 MPPT 太阳能充电模块，以革新的移动储能方案，高效满足用户露营、自驾、影视创作等多场景用电需求。

大疆实验室穿刺测试视频截图

其产品核心功能精准切入用户使用场景，一是极致的能量密度与快充能力，最大输出功率达 1000W，市电快充75分钟即可充满，并内置行车闪充与太阳能充电模块，多种场景都能轻松兼顾;二是大疆一贯坚持的安全可靠，采用磷酸铁锂电芯，通过严苛穿刺测试，结构可承受1吨静压，能够出色地适应各种恶劣环境;三是完美的 DJI 生态融合，可通过SDC接口为无人机提供超级快充，最快30分钟即可起飞，解决了户外创作者的核心痛点。

某百万博主户外挑战全程使用 DJI Power 1000 Mini

因此，在获得权威机构的认证同时，DJI Power 1000 Mini 及大疆储能系列电源产品也在发布以来迅速成为了众多达人、用户户外出行的可靠选择，无论是自驾颠簸、户外极端气温、潮湿盐雾、高海拔场景，都能稳定可靠，持续大功率输出，提供不间断的户外安全感。