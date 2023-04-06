索尼或推出新一代PS掌机，将于PS5 Pro之前发布！

最近有人爆料称，索尼即将推出新款PS掌机设备，代号为Q Lite，网友猜测正是PS Vita 2，这也是索尼时隔十二年再次踏足掌机领域。

此前传闻称，索尼的最新掌机产品其实是一款云端串流掌机，并不负责本地游戏运行，同时让用户降低预期。不过最新消息显示，这款Q Lite并非是以一款云端串流设备，而是一款基于PS5远程游玩功能的掌机，准确来说就是PS5的一款配件，无法脱离PS5而独立存在。目前这款设备处于QA阶段，索尼计划在明年的PS5 Pro之前发布，但要晚于可拆卸光驱版PS5。

如今掌机市场由任天堂Switch一家独大，去年V社推出的Steam Deck凭借优秀的机能和庞大的游戏库也在激烈的掌机市场分得一杯羹。而其他厂商目前仍在推出以Windows为基础的Windows游戏掌机，无论是生态还是实际体验都不如真正的掌机产品，这也让玩家格外怀念索尼当年推出的掌机产品PSP系列。

曾经索尼推出的PSP系列将优质的画面作为主要卖点，配合旗下精良的独占游戏以及足够强悍的掌机机能，收获了不少粉丝。不过后来由于PS Vita销量失利，加上掌机市场逐渐萎缩，导致索尼最终决定放弃这一市场。而Q Lite的出现，表明如今的掌机市场再次焕发出生机，并且足以让索尼重视。

爆料显示，Q Lite拥有1080P的画面，支持60帧，但需要用户全程联网。这款掌机看起来很像PS5控制器，但中央是一块8英寸LCD触摸屏。据称，这款掌机具有支持“触觉反馈”的自适应按钮，当然也有音量按钮、扬声器、音频输入插孔等。同时，索尼有望在6月8日举办PlayStation Showcase 2023活动，届时索尼将公布PS5第二阶段计划，推出包括可拆卸磁盘驱动器的新款PS5、Project Nomad无线耳机、Project Voyager无线耳机和Q Lite掌机等产品。

有知情人士表示，索尼将在未来几个月公布PS5 Pro的最新消息，虽然目前仍不清楚索尼将会以何种方式公布这些消息。这次的PS5 Pro并非像PS4 Pro那样在性能上有着小幅提升，或是为了解决某一项功能而诞生的型号，PS5自发布以来就一直在进行内部结构的调整和零件的替换，降低生产难度和供应链问题。

从眼下的PS5性能看来，仅支持4K60帧以及所谓的4K120帧和8K分辨率，截止目前，距离PS5发售已经过去两年多，仍未实现8K分辨率。同时虽然PS5支持光线追踪技术，但是游戏要想开启完整的光线追踪功能，游戏帧率仅有30帧，这对于主张次世代的游戏主机而言，这样的帧率显然无法满足玩家需求。

因此PS5 Pro极有可能像PS4 Pro主要升级分辨率那般，主打光追性能提升。PS5 Pro或许能够维持在开启完整光线追踪技术的情况下，保持60帧稳定流畅的游戏画面。但目前PC端想要在4K分辨率下完整体验光线追踪技术，势必需要使用性能最强的显卡，例如RTX 3090系列甚至是最新的RTX 4080级别的显卡，而这对于售价仅有4000元左右的PS5游戏主机而言，成本压力巨大。

对于索尼而言，进入次世代后，由于微软Xbox的强势发展，索尼PS5反而显得有些力不从心，最近刚刚发售的PS VR2市场遇冷，更是加剧索尼困境。因此，索尼急需一场盛大的发布会来提振市场和玩家信心，而PS5 Pro和Q Lite掌机无疑是其中重要的一环，不过无法脱离PS5单独存在依然让这款产品有这不小的局限性。