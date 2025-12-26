在建设健康中国与人口老龄化进程加速的双重背景下，行业已经达成了防治康管的共识，国家“十五五”规划纲要也明确将“实施健康优先发展战略、构建全链条服务体系”列为关键任务。然而，当前医疗卫生体系仍存在供需失衡与数据断裂核心痛点，推进数字化转型、打通服务断点可谓迫在眉睫。

12月25日，第二届华为终端健康管理行业峰会在深圳召开。峰会上，华为擎云携六大解决方案与标杆案例亮相，直面行业痛点，通过智能穿戴设备与数字化技术，构建更连续、更精准的健康管理服务体系，助力主动健康管理从理念共识迈向规模化、可复制的落地实践。

让健康管理可见、可防、可控

针对行业健康数据断点问题，华为擎云以商用穿戴打破数据孤岛，构建连续性的健康管理服务体系。

山东欣悦健康科技有限公司基于华为擎云智能穿戴打造了智慧全域康养方案，直击传统年度体检的“断点式管理”痛点，通过智能穿戴设备动态融合用户体征与医疗数据，构建连续的健康画像，并依托线上平台协调营养、康复等多学科资源进行精准干预。目前，该方案已在欣悦全域智慧康养实体成功落地，打通“上门服务-向上转诊”通道，实现居家、社区、机构等场景的全覆盖。

基层医疗机构资源相对薄弱，慢性病管理等健康服务能力有待提升。华为擎云与河北知行健康管理服务有限公司基于华为擎云智能穿戴打造的基层社区健康管理方案，托智能穿戴设备持续监测用户关键体征，并由专业健管师进行数据分析与主动干预，切实助力慢性病管理。目前，该方案已在全国布局百家社区健康管理中心落地，有效提升了基层健康管理服务质量。

在慢病管理的数字化深水区，平安好医生基于华为擎云智能穿戴推出数字化健康管理新场景一站式解决方案，同样以华为擎云智能穿戴的精准数据为基石，通过“端-端、云-云”对接，实现数据实时落档与精细化管理。该方案已服务海量用户，覆盖企业、社区、康养等多场景，切实帮助用户改善健康状态。

垂直场景深耕：从卒中预警到生活方式处方

脑卒中等重大疾病缺乏高效、主动的风险筛查与预警手段。在南通大学附属医院，华为擎云落地的“卒中风险监测管理”，利用穿戴健康监测及AI预警能力打通生命绿色通道。该方案已筛查10万人，识别2万高危人群，每年节约用药负担1.2亿元，切实构建起卒中防治的坚实防线。

长期以来，院外健康管理存在明显的数据与服务断裂，导致患者依从性差、干预效果不佳。华为擎云成功在中南大学湘雅三医院落地“全科家庭医生健康管理”，依托穿戴健康监测、亲友绑定与医嘱实时告警，实现全家同心守护，推动资源向健康倾斜。还有华为擎云在中国医学科学院阜外医院落地“健康生活方式管理”，主张“像开具药物一样开具生活方式”，提升用户依从性，实现从健康建议到个性化闭环管理的转变。

标准化引领，构建生态协同新范式

行业的高质量发展，始终离不开标准建设的引领与夯实。由北京协和医院牵头，联合华为、中国移动撰写的《智能随访平台穿戴数据接入标准》，在北京医学会病案专委会年会上向行业进行推介，该标准的推出也标志着商用穿戴设备的数据价值得到了医疗专业领域的权威认可，为健康管理行业打通穿戴数据医疗应用瓶颈、提质增效提供关键借鉴，构建生态协同新范式。

在“健康中国2030”战略深入推进的当下，面对慢病年轻化与老龄化的双重挑战，数字化已不是可选项，而是必选项。华为擎云此次发布的六大解决方案及标杆案例，正是对这一趋势的积极响应，通过智能穿戴设备连续精准健康数据转化为数字资产，助力被动的医疗服务转变为主动的健康守护，推动健康管理产业从人力密集型向技术+服务双轮驱动型跃迁。

面向未来，华为擎云将持续夯实“数字底座”，携手生态伙伴打破行业壁垒，致力于将连续、精准的健康数据转化为守护全民健康的坚实盾牌，让全生命周期健康管理成为现实，为“健康中国”蓝图注入持续的数字动能。