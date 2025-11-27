在2025年6月，民航局收紧旅客携带充电宝乘坐航班的相关规定后，近期与移动电源行业上游生产制造更加密切相关的《移动电源安全技术规范》征求意见稿正式发布，由工信部提出并委托相关机构组织制定新的强制性国家标准。

这部移动电源(含充电宝)新规目前已经基本定稿，预计将于12月公示，2026年2月正式发布，6月起实施。参加研讨会的企业负责人表示，届时原有3C认证相关规定将全面失效。

新规在整机标识、线路板智能化、电芯安全测试等方面提出了数十项严苛要求。其中，强制标注代工厂、实时显示电池健康度、升级针刺及热滥用测试标准等规定，将大幅提高行业技术门槛。

新规征求意见稿中提到，移动电源应具备智能化管理系统，该系统应具备智能监测、智能调节，以保证锂离子电池在整个生命过程中的安全性。智能检测的信息包含单级电池电压信息，总电压、温度与电流信息，异常电压以及异常温度信息，同时以上信息都需要记录在移动电源内，可被所有用户读取，读取方式包括但不限于手机APP、USB、显示屏等方式。

当前带屏充电宝主要显示充电协议与输出电压、电流信息

智能调节则包括移动电源产品进行激活自检与定期体检的机制，电池组的充放电流动态管理，长期未使用条件下的保护充电，随使用时间智能调节充电电压，以及过温保护等功能。可以说新规对充电宝等移动电源设备提出了划时代的“智能”要求，推动充电宝成为各类信息高度透明可视的智能产品，增强用户对设备状态的实时感知。

新规征求意见稿的编制说明中提到，新标准的制定将为移动电源管理提供技术依据，明确技术门槛，从源头遏制劣质产品泛滥、降低事故风险，保障消费者的生命财产安全。其中在现有信息与通信技术产品与电池组安全技术相关规范文件的基础上，增加了过充、挤压、针刺等更多安全相关测试与功能要求，并提到移动电源本体上应标注建议安全使用年限。

有参与研讨会的相关企业负责人表示，新规实施后，移动电源的整体制造成本预计上涨约20%-30%，将有近七成现有产能因无法满足技术要求，被迫退出移动电源市场。可见在不久后的将来，充电宝中的廉价“三无产品”可能会彻底消失，行业也有望走出低价内卷循环，将更加智能化，更具安全保障的新产品推向消费市场。

不过这也引出了一些问题，例如在民航业相关规定实施后，许多有长途出行需求的用户临时购买了最新拥有3C认证的充电宝产品，但仅在半年后3C认证相关规定就将失效，届时用户手中的新充电宝还能否继续在民航等特定出行场景使用？这一窗口期又将持续多久？

另一方面，前所未有的严苛新规固然能够帮助行业出清老旧产能，步入高质量发展时代，但也将导致一部分体量较小，缺乏核心研发能力的中小厂商陷入困境。新规下研发、生产与检测等方面的新增投入，也将使移动电源整体制造成本上升，进而不可避免地影响充电宝等终端产品的售价。

小结

未来的充电宝可能会像手机一样能够查看循环次数与“电池健康度”，摆脱低价内卷后也可能伴随着更好的用料水平整体实现耐用度的提升，当然，主流容量(如10000-20000mAh)的充电宝可能将在2026年整体进入300-400元时代。你愿意为更高循环次数、更强的智能化与安全水平买单吗？还是说差旅等长途出行需求让你不得不时刻“跟随”移动电源领域的最新规范？欢迎谈谈自己的看法。