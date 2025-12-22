12月22日，在华为nova 15系列及全场景新品发布会上，华为WATCH十周年款正式发布。彰显科技风尚的十周年专属设计，覆盖健康管理、科学运动、睡眠监测等丰富场景，HarmonyOS 6.0与X-TAP智感窗带来的创新交互体验……作为华为WATCH系列十年征程的里程碑之作，华为WATCH十周年款不仅集过往之大成，也展现了华为对于腕上科技与数字健康的探索和创新。

华为WATCH十周年款提供46mm与42mm两种尺寸，售价2799元起，将于12月25日正式开售。不仅如此，华为还推出了十周年惊喜权益――购买华为WATCH十周年款的用户，可尊享专属实体徽章;获赠三个月表盘市场会员权益;同步激活三个月华为运动健康活力人生会员权益。

十年坚守，引领腕上潮流与数字健康

904L不锈钢与钛合金表壳，搭配蓝宝石玻璃镜面以及表冠上的“10 YEARS”专属字样，让华为WATCH十周年款把质感与辨识度拉满。同时，穹宇蓝与极地白交织的配色，既展现了科技的锐利硬朗，又不乏时尚的优雅潮流。

华为WATCH十周年款还提供更多表盘选择，根据场景、心情随意搭配，其中搭载健康仪表盘更是细节满满。华为将12个刻度点位对应了十二项核心健康指标――心率、减脂塑形、血氧、血糖健康研究、肺功能、微体检、活力三环、锻炼、睡眠、高血压风险研究、情绪健康以及HRV，并且点触或者当指针随时间推移到任意刻度就会在表盘中心给出更详细数据和分析。让专业术语变得浅显易懂、直观可视，赋能智能手表成为腕上的贴心健康助手。

现在，华为还给这位健康助手升级了更聪明的“大脑”。华为WATCH十周年款将支持最新的HarmonyOS 6.0，带来智能体验跃升。全面升级的腕上小艺接入了更多不同垂直领域的智能体，唤醒小艺的方式也更加多样化，随时围绕健康、工作、日常生活、出行给出更专业的帮助。另外，借助小艺全新的识屏能力，以自然语言就可以让小艺解读手表上显示的各项专业数据和指标。

用能力践行初心，以实力引领行业

从2015年推出全球首款纯圆设计智能手表，华为穿戴陆续为智能手表带来了eSIM独立通话、一键微体检、高血糖风险评估等众多首创功能。2025年，鸿蒙AI手表的亮相将智能手表带入了“智能新阶段”，成为易用好用的“全能搭子”。

这些以产品力驱动的突破，也让华为在智能手表市场稳固了引领者的地位。根据IDC《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2025年前三季度华为腕戴设备全球出货量达2860万台，跻身全球市场和国内市场出货量的第一名，而且今年也是华为在国内腕戴设备市场“连续6年出货量第一”。

在这些成绩背后是华为对于穿戴设备从底层到硬件、软件、协同和应用、交互的层层深耕，以及与权威医院机构的深度合作、专项研究，用科学、专业、可靠的体验支撑起了超2亿台的全球累计出货量，践行了“将数字健康带给每个人”的初心。

最新亮相的华为WATCH十周年款，也是华为穿戴实力的缩影，它不仅是腕上的工具，更是用户追求健康与智能生活的伙伴。未来，华为如何书写智能穿戴的无限可能，更加值得期待!