家庭场景辅助课程学习的好帮手 酷开AI学习机Y41 Air评测

在学龄教育走向数字化的时代，家庭场景在校外教育中扮演的角色愈发重要，以往需要家长承担的督促孩子学习、完成家庭作业等任务，也都需要更加智能的工具来辅助，进一步分担压力并实现提质增效。

不同于早期的教辅类辞典机、学习平板等产品，酷开AI学习机Y41系列是酷开布局教育科技领域的首款智能硬件，搭载酷开教育智能体，以AI技术重塑学习终端的交互能力。不仅内置海量课本、题库等教育资源，更通过酷开教育智能体的多模态交互能力与教育场景深度融合，为学生提供高效便捷的学习工具，以AI能力带来查漏补缺的精准学习方案，并激发学生自主学习的能力。

接下来就让我们一起体验这台酷开AI学习机Y41 Air，看它如何在学习的全流程为家长与学生减轻负担，并带来更好的学习效果。

酷开AI学习机Y41 Air拥有12英寸的中大尺寸平板外形，在包装内标配可用作支架的保护壳，并收纳一支触控笔。它搭载一块触控屏，屏幕表面采用磨砂处理形成类纸观感，并提升触控时的顺滑感受与抗污性能，结合内置的多种护眼模式，能够从源头减轻视觉疲劳，并通过家长管控功能控制使用时长，进一步降低视力损伤风险。

保护壳一侧对应酷开AI学习机Y41 Air前置摄像头的位置配有反射镜，以磁吸方式吸附在摄像头区域，辅助酷开AI学习机Y41 Air拍摄桌面的课本、试题等内容，此外也可使用后置摄像头进行手持拍摄。

标配的触控笔插入电源即可实现自动配对，可支持学生在酷开AI学习机Y41 Air上进行书写、绘画等学习内容。

可以说，酷开AI学习机Y41 Air在硬件方面配置齐全，能够满足家长对孩子在家庭场景下的日常学习使用便利度与视觉友好的期望，它具体能够为孩子和家长解决哪些问题？又是如何以AI能力为学习提升效率并增添乐趣？接下来我们一起体验。

24小时一对一“私教” 不仅提升孩子还能解放爸妈

酷开AI学习机Y41 Air主页布局

酷开AI学习机Y41 Air采用定制主页设计，以AI家教、AI精准学以及各学科分类作为主要入口，并在底部提供AI拍照解题、全能辞典、AI错题本等快捷功能入口，和更多应用选择。

课本点读功能

在以课本内容为核心的学习阶段，酷开AI学习机Y41 Air具备包揽从预习、巩固到复习的全流程功能，不仅支持课本点读、领读，更可根据学龄选择海量名师课程观看，帮助学生在家庭场景中营造课堂般学习氛围，且重点内容可随时暂停、重复加深理解，做到让知识随心而动，堪称一对一的AI家教。

拍照识题功能

从学校带回老师布置的家庭作业，学生有时会碰到难以解答，又无法及时得到细心准确讲解的问题，这时酷开AI学习机Y41 Air便捷的拍照识题就能派上用场，AI家教1V1功能不仅为学生提供准确的解答与知识点讲解，还能带来更多相似题目，帮助学生加强知识点应用，进而举一反三。

智能批改功能

自主完成的作业与习题，也可借助酷开AI学习机Y41 Air进行智能批改，既确保学生能够快速准确获得习题反馈与讲解，又能减轻家长的辅导压力。

跨应用共通的错题本功能

酷开AI学习机Y41 Air通过扫图识别的题目同样可以加入错题本，与其它课程练习中的题目共同收集整理，便于学生随时调出、及时复习，巩固学习中的薄弱环节。

可以说，酷开AI学习机Y41 Air带来了超越传统学习机的教育内容呈现方式。酷开教育智能体可根据学生情况对教材、课程、名师线上课等内容进行匹配推荐，同时打通了系统内海量题库与学生从学校带回的课本、习题内容的鸿沟，以拍照识题、AI智能批改等功能实现错题本、巩固练习等应用的统一。很大程度上方便了学生使用，并减轻家长在辅导学习、协助批改家庭作业等方面的负担，同时也免去了一部分家庭教师、培训机构等的经济成本。

其中一些功能在教育类手机APP中同样能够实现，但这就回到酷开AI学习机Y41 Air的硬件形态上来，它终究是一款专用的教育平板，兼具大屏、护眼等特点，同时内部采用定制系统与生态，无法安装与学习无关的社交平台与娱乐应用，且支持使用时段与时长管控，相比直接给学生使用手机，无疑能够让家长多一层放心。

AI精准学 扩展知识与考点的呈现方式

除日常辅助课程学习与完成家庭作业，协助家长批改等功能外，酷开AI学习机Y41 Air同时具备“AI精准学”功能，仅需家长手动选择孩子所处的学级，就能够自动对该学级的各学科知识点内容进行整理，并以图谱方式直观呈现出来。

AI精准学功能

AI精准学功能包含各学科知识点的图谱呈现，针对学力进行分析的高效模式，以及用于考前冲刺的应考模式。

考点学测功能

其中，高效模式与应考模式都能够通过简短的小测，对各个知识点掌握情况进行快速分析，答题结果会反馈在中间的知识点图谱中，以不同颜色呈现对于该知识点的掌握程度，供学生直观了解并及时进行学习与提升。

“AI精准学”功能，相当于更加精准全面，且支持交互与扩展的全学科思维导图，对学生而言能够成为系统性整理知识，及时进行查漏补缺的高效学习工具。

AI全学科智能体 做更懂你的“全科家庭教师”

在酷开AI学习机Y41 Air的主页，我们可以不选定任何一类课程，直接与AI全学科智能体进行对话，对话内容既涵盖了学生想要了解的课内外知识，也可以直接进行英语口语对话的练习，并在其中实现连续对话、无缝切换。

全学科智能体的出众之处在于它有完整的上下文逻辑，能够根据此前进行的对话，生成接下来的相关内容。例如提出制定学习计划的需求，它会将我们此前的对话，如练习英语口语、数学方程题目、中国地理知识等加入思考与判断，并制定与之相关的学习计划。

这也就意味着，学生与全学科智能体的交互过程，实际上也在反向对AI进行训练，让它更加明白你的偏好和需求，并给出针对性的内容推荐，使得酷开AI学习机Y41 Air能够带来更加个性化的教育方式。

此外，在课余内容的拓展，尤其是对孩子的AI素养培养方面，酷开AI学习机Y41 Air同样能够成为出色的入门工具。它配备了AI通识课、AI超时空对话、AI背单词、AI作文指导等基于大语言模型对话，并与课程学习实现灵活结合。

AI超时空对话功能

以AI超时空对话为例，我们可以选择与李白、李清照等历史诗词大家进行对话，了解写作诗词时的心境，以及写作背景中的趣闻轶事等。

AI背单词功能

AI背单词将会帮助孩子规划每日目标，让背单词成为自然习惯融入日常学习，并且能够引导学生使用多种记忆方法，记下更多结构复杂或不常见的长难单词。

AI作文指导功能

AI作文指导功能可以根据学生提供的题目、背景与各种关键词，对行文结构以及作文各处的主要内容、修辞方法进行规划与提示，主要帮助学生形成结构规整、有思想、有见地的写作思路，使其在考试、比赛中面对各种出题方式更加游刃有余。

酷开AI学习机Y41 Air还带来AI口语功能，可以根据学生所处的英语水平，以及对话训练想要达到的目标，进行口语对话场景与练习任务的设计，以AI能力帮助进行口语水平的评估与进一步提升

同样以AI为工具激发孩子创造力的功能还有AI绘图与AI绘本，基于AIGC的能力，酷开酷开AI学习机Y41 Air能够根据语音提示，将孩子想象中的景象或者故事真正可视化，提供更多挥洒创意的舞台，同样适合学龄前的儿童进行体验

小结

从这台酷开AI学习机Y41 Air上，我们能够充分感受酷开在智能教育终端技术上的成熟布局。它拥有丰富且实用的硬件组合，能够适应现代家庭场景与教育目标对中小学生的多方面需求。

而借助酷开教育智能体，酷开AI学习机Y41 Air拥有覆盖全学科的丰富内容库，且具备更加智能化的呈现能力与个性化的交互方式，并具备多种AI工具，辅助孩子进行高效学习，或是激发创意。这些特点，带给酷开AI学习机Y41 Air全方位超越传统学习机的能力，成为对家长和孩子而言进一步提升效率，并实现教育减负的实用解决方案。

当前以AI赋能的学习机赛道竞争逐渐白热化，而酷开推出的这台Y41 Air学习机充分发挥酷开在软件与AI领域的实力布局，有望成为孩子的“第一台AI学习机”。