2025年国际残疾人日的主题为“促进残疾包容性社会，推动社会进步”，可见，社会各界正聚焦通过创新手段，消除特殊群体面临的各种障碍。在科技领域，超能小艺以其强大的智能功能，也为特殊人群带来了实实在在的便捷和帮助。

小艺通话，为无声世界传递温暖

对于存在言语障碍的人群来说，清晰的表达往往是一座难以逾越的高山，尤其是在日常沟通场景，语言不畅不仅容易造成误解，更可能逐渐消磨发声的勇气与信心。而小艺通话的声音修复功能，利用AI技术对用户的语音进行实时分析、修复和优化，在保持用户个人音色的前提下，可懂度平均提升超过80%，为言语障碍者带来了非常流畅的沟通体验。

当言语障碍用户需要接打电话时，系统会实时处理用户的语音，将优化并保留本人音色特质的清晰声音传递给对方，这意味着无论是外卖/快递电话还是亲友问候，又或者是面对面打开声音修复功能，都能让每一次发声都能被更准确、更完整地听见，既减少了沟通中的误解，也能帮助使用者重建沟通自信，更好地融入社会生活。

小艺的文本通话功能，为身处无声世界的聋哑人士架起了一座通往有声世界的沟通桥梁。得益于先进的实时语音文字转换技术，接听电话时可将对方的声音实时转换成文字显示在屏幕上，同时将聋哑人士输入的文字信息合成为语音传递给对方，实现流畅、准确的双向交流。此外，还可设置防骚扰功能，减少不必要的干扰。

小艺帮接也是一个非常实用的功能。小艺借助大模型能力，可对快递、外卖、保险、出租车等多种场景进行智能识别，并基于用户预设的回复内容进行自动应答，例如当快递员来电询问取件码时，小艺可自动回复“请稍等，我将通过短信发送取件码”，自动完成对话。

总而言之，超能小艺凭借深度智能与自然交互能力融入到我们生活的方方面面，让所有人一用就爱;而TA更是一位有温度的伙伴，通过“小艺通话”这个实用功能，为听障、言语障碍等特殊群体提供切实支持，真正践行“科技不让任何人掉队”的包容理念，让每个人能平等享受AI带来的智慧体验。