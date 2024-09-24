华为WATCH GT 5系列首发评测：全面进化，身体健康与心理健康两手抓！

树立健康新标杆

除了装饰属性和消息提醒之外，智能手表记录运动信息、检测身体健康状态的功能同样重要。在《科普中国》中对于“健康”二字的定义是：健康是指一个人在身体、精神和社会等方面都处于良好的状态。其中着重描述了：传统的健康观是“无病即健康”，现代人的健康观是整体健康，世界卫生组织提出“健康不仅是躯体没有疾病，还要具备心理健康。

因此，除了基本的身体机能之外，心理情绪也是衡量我们是否健康的重要标准。近日，华为推出的新款智能手表WATCH GT 5系列就是对“健康”二字的最新解答：在进一步提升身体与运动检测的基础上，还首发搭载了情绪健康助手功能，将监测由生理升级到心理层面，补全了腕上监测的最后一块拼图。再加上全新的外观设计理念和丰富的配色，真正做到了完美符合所有人的个性搭配，让耀目，不止一面。

全新设计与工艺加持，防护能力翻倍

这次的华为WATCH GT 5系列采用了几何锋芒设计理念，在表身边缘有棱角分明的切割设计，数字系列46mm大表看上去更加阳刚一些，符合“八边形战士”的理念，而数字系列41mm小表会显得更加精致，相较于上一代产品，新的金叶切边设计带来更闪耀的光芒，即“耀目小光环”，很好地对应了面向的用户群体，满足不同用户的个性化需求。

本次华为WATCH GT 5 Pro系列更是时隔两年再度回归。我们手里拿到的这款钛空银配色的整体质感也为钛合金的加入而显得更加沉稳高级，配合上细腻的抛光与打磨，以及经典的红蓝“可乐圈”高端设计，可以说在颜值和设计方面，你永远可以相信华为。同时，其还采用了蓝宝石玻璃表镜、TC4钛合金表体和表圈以及纳米微晶陶瓷后壳，让这款手表的防护性和耐用性达到了前所未有的高度。在体验一周后，华为WATCH GT 5 Pro身上没有出现任何划痕，耐用性这方面可以说是拉满了。

得益于更优秀的材料与更精密的防护措施，华为WATCH GT 5的防护能力也有提升，通过全新工艺的加持，耐磨能力提升 200%，防水抗腐蚀性较上一代提升一倍，可靠性也得到了极大增强。其还拥有40米潜水级防水能力，将自由潜水深度提升至40米，足以支持PADI/SSI/AIDA潜水学员考证的最高等级。

健康监测，以华为WATCH GT 5系列为准

在最重要的运动健康方面，每一块华为WATCH GT 5，都暗藏玄玑。全系首发搭载了全新的玄玑感知系统，在心率、血氧和呼吸率等基础指标监测上达到了业界领先水平。同时，提供了100多种运动模式，像是现在热门的徒步、跑步、骑行和游泳检测功能都得到了加强。其还内置了向日葵定位系统，大幅提升了户外运动定位的准确性，支持全彩运动地图，在我们夜间运动时也能提供较好的视觉体验，提升了安全性。健康监测，以华为WATCH GT 5系列为准。

值得一提的是，华为WATCH GT 5 Pro搭载的ECG心电分析功能获得了药监局的二类医疗器械注册证，配合华为心电分析提示软件，可提示用户窦性心律、房颤、早搏的风险。不仅如此，运动健康APP还提供了专业医生解读服务，精选全国三甲医院医师提供专业心电解读报告，给予用户更全面的心电解读和改善建议，做到了全流程的打通，让手表对身体健康的监测更加全面。

作为树立健康标杆的作品，针对目前日益凸显的社会情绪问题，华为WATCH GT 5系列全新首发推出了情绪健康助手，实现了从生理指标监测到心理指标监测的多维度升级。情绪更多的来源于不被满足的内心需求，而压力则是来源于外部刺激导致的紧促感，很明显，情绪监测的难度更大。不同于市面上普遍的压力监测，它能通过持续追踪与分析用户的情绪状态，华为 WATCH GT 5系列能帮助用户记录情绪健康趋势并评估情绪健康风险，不仅仅能检测用户是否处在紧张或者不适的状态，而且能通过更深层次的情绪健康监测，让我们更了解自己每天的生活状态。无论是假期的愉悦、工作的平静，还是事业低谷的不安与焦虑，手表都能及时捕捉并跟踪用户的情绪状态，从而帮助用户更加深入地了解自身情绪健康，降低情绪健康风险。

并且这项功能是中国科学院心理研究所和华为联合研究的，已经通过了中国科学院心理研究所的权威测试验证，在我的体验中检测相当准确。

要说亮点的话，萌宠熊猫表盘(emoda)绝对值得一提。我们可以切换到这款手表全新推出的emoda表盘，通过萌宠熊猫的多样动作知晓近期佩戴者的情绪状态，以黄、绿、紫三大主题色展示心境。情绪作为更难以被监测的“玄学”状态，其本身就带有飘忽不定，容易改变的特性。通过佩戴华为WATCH GT 5，用户可以早发现、早了解自身状态，并通过手表提供的减压服务，进行合理改善，做到把坏情绪扼杀在摇篮中。

并且，憨态可掬的熊猫宝宝拥有着丰富的动作模组，可以根据目前情绪状态做出不同反应，让失落一扫而空，让快乐更加快乐。配合其腕上截屏功能，将emoda分享到个人社交平台，卖卖萌、点点赞，也不失为获得正向情绪反馈的一种好办法。可以说，确实如华为所讲，“带上emoda，天天好心情”。

华为 WATCH GT 5系列还搭载了业界首发的女性健康研究，通过在一个生理周期内，除经期外的14天的夜间佩戴，以基础体温、心率、心率变异性以及呼吸率等数据为基础，结合用户月经情况、症状，可实现卵巢健康评估，并为用户提供专业的解读建议，给出与同龄人相比的卵巢健康度评分，帮助用户更直观地了解自己的卵巢健康情况，真正做到了科技以人为本。

操作体验持续进化

华为WATCH GT 5系列的界面UI也有许多功能性提升与细节优化，如何在有限的手表屏幕中放入更多的实用信息，一直是各个厂商期望解决的痛点，华为WATCH GT 5系列的流体卡片很好地利用了手表的屏幕空间，通过各种信息卡片的堆叠放置，让手表的信息显示功能变得条理又清晰。

在续航方面，华为WATCH GT 5全系列相比上代平均都有一天以上的续航时间，Pro版还支持快充。华为WATCH GT 一直是智能手表中续航表现较好的存在，GT 5这一代则让优势继续保持。

写在最后

这次的华为WATCH GT 5系列在健康监测的能力上更进一步，搭载了全新的玄玑感知系统，不仅在原本擅长的身体数据部分继续深挖，还通过情绪健康助手，首次将心理健康检测加入智能手表中来，真正实现了对于身心健康的双重检测，回归原点。在防护性和耐用性上的提升，也大大拓宽了华为WATCH GT 5系列的使用场景，WATCH GT 5 Pro的40米防水让人印象深刻。

近期IDC官方公布的数据显示，华为已经是中国腕戴市场连续5年出货量第一，其口碑和实力都是相当不错。如果你近期想购买一款功能丰富，健康监测能力优秀的智能手表，那华为WATCH GT 5系列是一个不错的选择。