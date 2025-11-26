11月25日，HUAWEI Mate80系列以及全新双折叠旗舰手机HUAWEI Mate X7正式发布，两款新机均搭载HarmonyOS 6 超能小艺，带来了小艺帮帮忙、小艺简报、小艺智能体、分屏联动、小艺修图等功能，为用户的工作和生活提供无处不在的AI智慧体验，实现大事小情动动嘴就能搞定。

小艺相伴，智慧生活触手可及

作为鸿蒙系统级智能体，小艺已经成为渗透衣食住行的“超级助理”，让日常生活变得更加便捷智能。

全新升级的「小艺帮帮忙」，爱学习更懂你，一句话帮你搞定生活琐事。比如想要回购常买的猫粮，只需对小艺说“小艺帮帮忙，帮我在京东再来一单最近买的猫粮”，小艺便会拉起京东进行系列操作，同时你可以手动划回之前的App页面，小艺自动在后台完成购买，直到关键的支付环节才会弹出提醒，可谓超省心。如果使用的是HUAWEI Mate X7，小艺还可以分屏唤起AI智能执行，你可以一边照常聊天刷剧，另一边让AI操作，同样不耽误用户做自己的事情。

小艺还具备灵活的自学能力，能够自主查攻略学习技能，需要时可随时调用。例如你需要办理深圳宝安机场易安检，只需选择联网学技能模式，说出你的需求后，小艺便会自主查攻略学习技能并完成预约。这还不止，小艺支持看图学技能模式，上传包含操作步骤的图片后，小艺便会按照图片上的步骤进行学习，形成技能并执行，完全不用手动操作。更令人惊喜的是，小艺还支持“手把手教学”，定制专属技能。比如设置美团签到领神券，你只需在美团演示一次完整流程，就可以将技能保存到小艺的技能库，方便随时调用。

新上线的「小艺简报」，让你从容面对每一天。小艺简报能为你推荐专属AI简报和最高效的信息概览。当你清晨醒来，无需逐个打开不同的应用查天气、看新闻、翻日程，小艺简报早已准备专属的“信息套餐”：今日天气状况、最新的热点新闻摘要以及全天的日程安排，让你快速掌握关键信息，高效开启新的一天。

小艺赋能，办公学习更高效

超能小艺不仅融于日常生活，在办公场景同样具备强大的智能实力，从小艺慧记到分屏联动，再到小艺深度研究，重塑你的工作效率，开启高效办公。

「小艺慧记」很好解决了传统会议记录的痛点。日常会议中，冗长的发言和议程极易分散参会者的注意力，导致会议记录难以抓住重点，好在小艺慧记支持实时转写，并能智能区分不同发言人，即便你中途短暂离席，也会自动接替会议记录，会议结束还会根据发言内容生成总结摘要，帮你省下一大笔复盘时间，工作效率倍增。

HUAWEI Mate X7的「分屏联动」功能，在阅读外文网页、文档或使用应用时，用户只需在屏幕上选择不熟悉的单词或短语，另一边屏幕小艺便能立刻提供翻译结果，实现随选随翻，显著提升阅读和学习效率。

「小艺深度研究」，专属你的智慧办公助理。无论是撰写商业计划书，还是调研分析做市场报告，需要手动搜索、阅读、筛选、归纳信息……耗时耗力，小艺深度研究具备强大的搜索、整合和推理能力，你只需使用鸿蒙电脑对小艺说“我准备创办一个户外运动服装品牌，请帮我出一份详细的创业计划书”，小艺就能调用本地文件资料与云端的权威知识库，最终生成一份专业报告。

智能体协同，一句话直达服务

升级到HarmonyOS 6后，小艺实现了首次商用A2A智能体协作，一句指令，就能帮你处理个性化需求和服务。

临近出差，你可以在小艺主对话里说“帮我用深圳航空订一张后天上午10点左右去深圳的机票”，小艺调度起深航飞飞智能体进行系列操作，快速完成订票;还可以通过语音值机，让深航飞飞智能体帮忙推荐最佳观景座位。

想听书或播客，一句“帮我用喜马拉雅找一些西方艺术史相关的播客，总时长1小时左右”，小雅智能体能精准筛选并播放相关内容，播放过程用户可以随时提问，播放结束后也可以让小雅智能体总结播客内容。

下班路上想尝试新菜式，只需对小艺说：“用叮咚买菜帮我看下秋天适合喝什么润肺的汤”，小艺会在对话里自动调用叮咚买菜智能体，结合时令与地域特色推荐当季靓汤食谱，还可一键加购所有食材，并提示烹饪小技巧，帮助你轻松烹制美味。

想要了解股市信息，直接对小艺说：“用东方财富帮我看看昨晚全球发生了什么”，小艺就会自动调用东方财富的妙想，基于实时行情和全球宏观数据库，告知用户答案。

此外，小艺还具备超多实用特性，「小艺修图」让你无需手动调参数，修图时直接语音下达需求，如“面部提亮、天空变蓝”，聊聊天就能完成一张大片。小艺「方言自由说」，支持闽南语、上海话等十几种方言，家中老人、长辈也能轻松获得小艺的智能帮助。

写在最后

小艺的AI能力持续升级，从具备大模型能力的AI助手到能思考、更具真人感的系统级智能体小艺。升级到HarmonyOS 6后，小艺再进阶超级助理，只需动动嘴，小艺和TA的智能体朋友们就能轻松搞定。华为全场景设备搭载小艺，不论是手机、手表、电脑还是音箱、耳机等，都能通过语音、长按导航条、长按电源键、拖给小艺、小艺圈选、识屏对话等多种便捷交互方式，随时随地唤醒小艺，享受无处不在的智能服务。

超能小艺在不断进阶中解锁了越来越多的“超能力”，只需一句话指令，就能在生活、办公、影像、社交等多方面为用户提供高度协同的主动服务。总之一句话：“超能小艺，一用就爱”!